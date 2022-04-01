5 преимуществ Android-смартфонов перед iPhone, о которых вы могли не знать

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Иван Герасимов 0

В последнее время только и слышно от всех пользователей, что санкции и ограничения не помеха. Это говорят даже владельцы iPhone, которым Apple откровенно перекрывает кислород и, возможно, продолжит это делать. Тем не менее, люди не боятся неожиданных поворотов судьбы и уже не боятся перейти с iOS на Android. В крайнем случае — на HarmonyOS, но об этом пока говорить не приходится. Рынок смартфонов заметно сужается: реселлеры сообщают о том, что запасов Айфонов хватит на 2-3 месяца, зато с Android-смартфонами нет никаких проблем. Кажется, это начало конца для Apple и звездный час для многочисленных китайских производителей. Поговорим о том, почему Android-смартфоны лучше iPhone прямо сейчас.

iOS уступает Android прямо сейчас. Почему так?

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Платежные системы на Андроид

Самый яркий пример — это Apple Pay, который больше не работает в России. Сначала нерабочими оказались карточки подсанкционных банков, затем — все остальные. Владельцы iPhone уже выместили свой гнев на Apple, обрушив рейтинг приложения Wallet в App Store. Google Pay отключили в России, но это не мешает пользователям устанавливать альтернативные платежные системы, о которых мы рассказывали в наших статьях.

SberPay — один из аналогов Google Pay, который отлично работает на смартфонах

Тот же Samsung Pay работает в России и не знает проблем. Будучи владельцем iPhone я дико завидую владельцам Android-смартфонов, которые как и прежде могут оплачивать покупки без дополнительных костылей. Будут ли такие для iPhone? Скорее всего, да, но придется подождать.

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Приложения для Андроид

Ограничения, коснувшиеся App Store, заключаются в том, что вы не можете оплатить подписки, совершить покупки в играх. Некоторые разработчики и вовсе прекратили поддержку своих приложений в России. Спасибо, что обновления еще скачиваются. Но, кажется, это только пока: есть все основания полагать, что Apple может ограничить доступ к App Store.

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Опять же, меня гложет зависть по отношению к Android: скачать приложение можно на условном Apk Mirror, там же — найти обновление. В какой-то момент пользователи iOS закрыли глаза на то, что Android позволяет устанавливать программы «со стороны», но есть ощущение, что сейчас эта возможность актуальна как никогда.

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Полезные функции Андроид

Многие владельцы iPhone считают, что смартфон идеален. Apple из ежегодно выкатывает новый iPhone, правда, в последнее время складывается ощущение, что кардинально ничего не меняется. Тут подправили, там улучшили. Но это небольшие изменения. Дошло до того, что компании даже сравнивать свои смартфоны не с чем.

Android так давно умеет. Что насчет iPhone?

Тем временем, в iOS до сих пор не хватает важных функций: первое, что приходит на ум — Split View как на iPad. Огромный экран iPhone не используется на все 100, зато Android-смартфоны так умеют уже не первый год. 2022-й — не только год Android в России, но и отличное время, чтобы расширить кругозор и попробовать что-то новое, чтобы получить совершенно новый пользовательский опыт. Похоже, этим многие владельцы iPhone и займутся в ближайшие месяцы.

Обновления для смартфона

Никто не знает, как далеко пойдет Apple: поставки смартфонов, ограничения Apple Pay и оплаты в App Store — есть подозрения, что это далеко не последние сюрпризы от Apple. Компании ничего не стоит отключить iPhone, но, думается, для начала она запросто оставит пользователей без обновлений.

Софт

За апдейты на Android можно не переживать — они будут всегда

К сожалению, iOS — закрытая система, а разработчики даже не могут создать джейлбрейк для iOS 15. Другое дело — это Android, который не составит труда переустановить так, что он продолжит работать. Возможно, коряво, но работать будет да еще и обновится. В общем, не те смартфоны мы считали крутыми.

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Какой смартфон на Андроиде выбрать

Вы же знаете, что смартфонов на Android десятки, если не сотни. Обо всех не знает, наверное, никто. Зато теперь будет причина узнать о них поподробнее. Если Apple уйдет из России с концами да еще и ограничит пользователей, то мы наконец узнаем о тех Android-смартфонах, о которых даже не подозревали.

Софт

За апдейты на Android можно не переживать — они будут всегда

Кроме того, сложившаяся ситуация еще и даст сильный толчок для роста мобильной индустрии: его так не хватает в последнее время даже китайским производителям. Обозревать новые iPhone у блогеров вряд ли получится (да и кому они будут нужны?). Так что, если YouTube не заблокируют — ждите обзоры на смартфоны, про которые не слышали! Будет интересно!

А что вы думаете по поводу растущей популярности Android-смартфонов? Поделитесь своим мнением в нашем Telegram-чате!

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