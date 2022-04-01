5 преимуществ Android-смартфонов перед iPhone, о которых вы могли не знать

В последнее время только и слышно от всех пользователей, что санкции и ограничения не помеха. Это говорят даже владельцы iPhone, которым Apple откровенно перекрывает кислород и, возможно, продолжит это делать. Тем не менее, люди не боятся неожиданных поворотов судьбы и уже не боятся перейти с iOS на Android. В крайнем случае — на HarmonyOS, но об этом пока говорить не приходится. Рынок смартфонов заметно сужается: реселлеры сообщают о том, что запасов Айфонов хватит на 2-3 месяца, зато с Android-смартфонами нет никаких проблем. Кажется, это начало конца для Apple и звездный час для многочисленных китайских производителей. Поговорим о том, почему Android-смартфоны лучше iPhone прямо сейчас.

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Платежные системы на Андроид

Самый яркий пример — это Apple Pay, который больше не работает в России. Сначала нерабочими оказались карточки подсанкционных банков, затем — все остальные. Владельцы iPhone уже выместили свой гнев на Apple, обрушив рейтинг приложения Wallet в App Store. Google Pay отключили в России, но это не мешает пользователям устанавливать альтернативные платежные системы, о которых мы рассказывали в наших статьях.

Тот же Samsung Pay работает в России и не знает проблем. Будучи владельцем iPhone я дико завидую владельцам Android-смартфонов, которые как и прежде могут оплачивать покупки без дополнительных костылей. Будут ли такие для iPhone? Скорее всего, да, но придется подождать.

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Приложения для Андроид

Ограничения, коснувшиеся App Store, заключаются в том, что вы не можете оплатить подписки, совершить покупки в играх. Некоторые разработчики и вовсе прекратили поддержку своих приложений в России. Спасибо, что обновления еще скачиваются. Но, кажется, это только пока: есть все основания полагать, что Apple может ограничить доступ к App Store.

Опять же, меня гложет зависть по отношению к Android: скачать приложение можно на условном Apk Mirror, там же — найти обновление. В какой-то момент пользователи iOS закрыли глаза на то, что Android позволяет устанавливать программы «со стороны», но есть ощущение, что сейчас эта возможность актуальна как никогда.

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Полезные функции Андроид

Многие владельцы iPhone считают, что смартфон идеален. Apple из ежегодно выкатывает новый iPhone, правда, в последнее время складывается ощущение, что кардинально ничего не меняется. Тут подправили, там улучшили. Но это небольшие изменения. Дошло до того, что компании даже сравнивать свои смартфоны не с чем.

Тем временем, в iOS до сих пор не хватает важных функций: первое, что приходит на ум — Split View как на iPad. Огромный экран iPhone не используется на все 100, зато Android-смартфоны так умеют уже не первый год. 2022-й — не только год Android в России, но и отличное время, чтобы расширить кругозор и попробовать что-то новое, чтобы получить совершенно новый пользовательский опыт. Похоже, этим многие владельцы iPhone и займутся в ближайшие месяцы.

Обновления для смартфона

Никто не знает, как далеко пойдет Apple: поставки смартфонов, ограничения Apple Pay и оплаты в App Store — есть подозрения, что это далеко не последние сюрпризы от Apple. Компании ничего не стоит отключить iPhone, но, думается, для начала она запросто оставит пользователей без обновлений.

К сожалению, iOS — закрытая система, а разработчики даже не могут создать джейлбрейк для iOS 15. Другое дело — это Android, который не составит труда переустановить так, что он продолжит работать. Возможно, коряво, но работать будет да еще и обновится. В общем, не те смартфоны мы считали крутыми.

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Какой смартфон на Андроиде выбрать

Вы же знаете, что смартфонов на Android десятки, если не сотни. Обо всех не знает, наверное, никто. Зато теперь будет причина узнать о них поподробнее. Если Apple уйдет из России с концами да еще и ограничит пользователей, то мы наконец узнаем о тех Android-смартфонах, о которых даже не подозревали.

Кроме того, сложившаяся ситуация еще и даст сильный толчок для роста мобильной индустрии: его так не хватает в последнее время даже китайским производителям. Обозревать новые iPhone у блогеров вряд ли получится (да и кому они будут нужны?). Так что, если YouTube не заблокируют — ждите обзоры на смартфоны, про которые не слышали! Будет интересно!

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