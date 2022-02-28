Какой недорогой смартфон купить? Самый неочевидный вариант

Хранить деньги под матрасом — настоящий моветон в 2022 году. Вкладывать в ценные бумаги — целая наука, с которой нужно быть осторожнее. Есть ли наиболее простой способ? Безусловно! Для этого вам даже не потребуется совершать крупную покупку, например, холодильник или телевизор. Смартфон — лучшее и самое надежное вложение денег на сегодняшний день. Особенно, когда речь идет о новинке от надежного бренда. Сегодня расскажу вам о новинке от поистине «народного» бренда, на которую стоит обратить внимание и приобрести, если у вас завалялась небольшая сумма денег.

Недорогой смартфон с хорошей камерой

Компания TCL не является ноунеймом: их телевизоры с Android TV, недорогие, но достойные планшеты вы уже давно можете наблюдать на прилавках магазинов электроники. Смартфоны — тоже не новая ниша для компании. На этот раз производитель представил TCL 30 SE — бюджетный смартфон с большим экраном и отличной камерой. 50 Мп — основной модуль и два дополнительных по 2 Мп каждая.

Речь, конечно же, о модуле макросъемки и датчике глубины. Камера отлично справляется даже в темноте и при тусклом свете, а еще хорошо работает автофокусировка — фишка, с которой не сдюжит даже дорогой смартфон. Кроме того, порадовала и фронталка: 8 мегапикселей — вполне достаточно, чтобы сделать селфи или совершить видеозвонок, не потеряв в качестве. Камера отлично определяет лица, а снимок можно сделать с помощью жеста — просто покажите ладонь в кадре и смартфон сам активирует затвор.

Смартфон с мощным аккумулятором

Android-смартфон по умолчанию должен иметь достаточно емкую батарею. TCL 30 SE вполне подходит под эти критерии — смартфон обладает аккумулятором на 5000 мА*ч. Этого вполне достаточно, чтобы в смешанном режиме пользоваться устройством два дня. Подзарядить его можно адаптером на 15 Вт — не так быстро, но, опять же, смартфон недорогой и требовать от него большего — просто неприлично.

Вы ведь помните, что автономность смартфона зависит и от чипа, который встраивает производитель? В TCL 30 SE за быстродействие и энергоэффективность отвечает MedaTek Helio G25 — восьмиядерный процессор с технологией HyperEngine поможет смартфону не перегреваться и оптимизировать все процессы.

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Наверняка вы заметили, что в смартфоне всего 4 Гб оперативной памяти — становится понятно, что устройство не создано для игр и других энергоемких процессов. Он идеально подойдет для аркад, головоломок. Короче говоря, если не играете, то смело можете использовать его для повседневных задач.

Кстати, смартфон поставляется сразу с Android 12 с весьма минималистичной оболочкой TCL UI 4.0 — интерфейс порадует тех, кому не нужны элементы «вырви глаз». Да и Android 12 до сих пор получили далеко не все известные смартфоны — за это новому TCL 30 SE получает жирнющий плюс.

Смартфон с большим экраном

6.52 дюйма — норма для Android-смартфона в 2022 году. Пожалуй, идеальная диагональ дисплея на сегодняшний день. Экран не обладает бешеной яркостью — всего 400 нит на максимуме. Частота обновления составляет 60 Гц — подойдет для тех, кому не нужны новомодные 90 и 120 Гц. Плотность пикселей всего 269 пикселей на дюйм, но она никак не сказывается на качестве изображения.

Чем выделяется этот смартфон на фоне других? Технологией NXTVISION — утилитой, позволяющей отрегулировать дополнительные настройки изображения. Компания TCL активно продвигает ее в своих гаджетах: вы сможете улучшить картинку с помощью настроек, что позволит глазам не уставать из-за синего света. Особняком стоит режим «На солнце», благодаря которому улучшается читабельность на солнце.

Какой недорогой смартфон купить

Я целиком и полностью поддерживаю тех, кто выбирает бюджетные смартфоны — устройство явно не должно стоить бешеных денег, а телефон должен оставаться телефоном. Все самое нужное под рукой — этого достаточно. Зачем переплачивать? Кроме того, недорогие смартфоны — лучший выбор для детей и даже для пожилых людей. TCL 30 SE — наиболее неочевидный выбор, но это лучше, чем Redmi 9A, который на ровном месте может выкинуть в Fastboot.

Новинка от TCL выглядит свежо, имеет разблокировку по отпечатку пальца и по лицу — важные фишки при выборе любого смартфона. Учтите и то, что смартфон имеет «олдскульный» комплект: адаптер для зарядки, кабель и наушники, которые уже никто не кладет. TCL — достаточно молодой бренд, делающий ставку на качество, о котором знают не все. Но это сильный конкурент и хороший ответ для бюджетников от Motorola и Redmi — по этим причинам его точно стоит протестировать, чтобы лично убедиться в качестве.

Предзаказ TCL 30 SE можно оформить уже сегодня. Смартфон будет поставляться в двух версиях: 4 Гб оперативной памяти и 64 или 128 Гб встроенной памяти. Мало? Просто установите MicroSD объемом до 512 Гб.

Купить новинку от TCL

Чтобы покупка стала ещё выгоднее, возьмите купон на странице продавца, а при оформлении заказа используйте промокоды TCL1500 (1500 рублей скидки) или TCL1700 (1700 рублей скидки). Тогда цена смартфона составит примерно 10 тысяч рублей. А первые покупатели получат в подарок наушники!

И не забудьте выбрать один из двух цветов: «Атлантический синий» или «Космический серый». На мой взгляд, второй — топчик.