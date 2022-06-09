Какой противоударный телефон выбрать в 2022 году. Нашли дешевый и с хорошей камерой

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Иван Герасимов 0

Противоударные смартфоны — нишевые устройства, которые отпугивают обычных пользователей своим незаурядным внешним видом. Во всяком случае, защищенный телефон имеет одно неоспоримое преимущество перед обычным — это высокий уровень защиты. Бытует мнение, что защищенные смартфоны имеют слабую начинку, старый дисплей, камеру очень низкого качества и высокую стоимость за счет материалов корпуса и защитных свойств. Но это не так: купить противоударный телефон дешево очень просто! Сегодня расскажем вам о секретной новинке, которая только-только поступила в продажу, а также о том, чем она лучше аналогов, которые давно существуют на рынке.

Защищенный смартфон может быть удобным. Сейчас мы вам это докажем!

Противоударный телефон с хорошей камерой

Смартфон имеет мощную светодиодную вспышку, что крайне редко встретишь в противоударных телефонах

Противоударные смартфоны в 2022 году должны иметь не только невероятные характеристики выживаемости при экстремальных температурах и ударостойкость, но и хорошую камеру. Как правило, в защищенных смартфонах производители ограничиваются одиночным модулем мегапикселей на 20, но только не в IIIF150 Air1 Pro: разработчики умудрились встроить в него тройной модуль камер, состоящий из основного 48-мегапиксельного объектива, дополнительного 20-мегапиксельного с опцией ночной съёмки и дополнили все это 2-мегапиксельным модулем для макросъёмки.

К слову, в IIIF150 Air1 Pro вы получите еще больше пользовательского опыта за сравнительно небольшие деньги: например, инфракрасную камеру ночного видения и яркую вспышку. Таких функций практически не встретить в других смартфонах этого класса, а если они есть, то стоить будут намного дороже.

Подобных предложений на рынке почти не встретить: другие смартфоны, в частности Doogie S68 Pro или Blackview BV 6300 могут предложить лишь одиночную камеру на 21 и 16 мегапикселей соответственно без дополнительных фишек.

Смартфон на все случаи жизни

Считается, что корпус противоударного телефона обязательно должен быть толстым, с резиновыми вставками — этаким кирпичом, способным пробить асфальт после падения с десятого этажа. К счастью, стереотипы существуют для того, чтобы их разрушать: IIIF150 Air1 Pro имеет тонкий корпус по меркам защищенных смартфонов — всего 11,35 мм, а весит всего 272 грамма. Если думаете, у смартфона такой вес лишь за счет сплава магния и титана, то сильно ошибаетесь: у него еще и большой Full HD+ экран на 6,5 дюймов, защищенный закаленным стеклом Gorilla Glass толщиной 1,1 мм.

Сложно представить, как производитель умудрился уместить мощный аккумулятор в таком тонком корпусе

В достаточно тонком корпусе удалось уместить и мощный аккумулятор на 5 000 мА*ч, процессор MediaTek Helio P35 и 6 Гб оперативки, что вполне соответствует характеристикам «гражданского» смартфона и позволяет без проблем запускать любые приложения. Все это работает под управлением «чистого» Android 12 без каких-либо оболочек. Эта версия ОС — неоспоримое преимущество защищенных телефонов. Кстати, IIIF150 Air1 Pro является исключением из правил: обычно в телефоны этого класса установлен Android 10 или 11 по умолчанию, поэтому приходится долго дожидаться обновления операционной системы.

Подробнее об IIIF150 Air1 Pro

Противоударный непроницаемый корпус

Говоря о высоких стандартах защиты противоударного смартфона, на память приходит сразу IP68 — напомню, она подразумевает герметичность, а также защиту от воды и пыли. Как насчет более серьезных степеней защиты, скажем, IP69K, о котором не все знают? Если в смартфоне есть этот стандарт, то это значит, что он защищен от высокого давления и способен до 24 часов пролежать в воде: грубо говоря, устройство с такими характеристиками может спокойно работать, попав под автомобильную мойку с высоким давлением.

В Air1Pro имеет все современные стандарты защиты

Также смартфон IIIF150 Air1 Pro не лишен и ныне популярного военного стандарта MIL-STD-810G, который применяется аж в космонавтике и авиации. К слову, в смартфоне используется упрощенная версия, которую каждый производитель регламентирует по-своему. В данном случае, смартфон защищен от сильных ударов, а также устойчив к экстремальным температурам (-20 до +55 градусов Цельсия).

Какой противоударный смартфон выбрать

Дисплей имеет достаточно тонкие рамки для смартфона такого класса, а также защищен закаленным стеклом

На примере IIIF150 Air1 Pro становится понятно, что защищенный смартфон не ограничен лишь степенями защиты и может иметь тонкий корпус, хорошую аппаратную начинку и другие привычные опции. Вот, на что еще стоит обратить внимание в Air1 Pro.

  • Есть Face Unlock и сканер отпечатка пальцев.
  • Быстрая зарядка на 18 Вт.
  • Тройная светодиодная вспышка.
  • NFC для бесконтактной оплаты.

Обратите внимание на заднюю крышку: Air1 Pro получил стильное оформление модуля камеры со светодиодными элементами и фирменным логотипом. Выглядит нереально круто! Он только-только появился в продаже, поэтому прямо сейчас можно купить противоударный телефон по приятной цене. Спойлер: телефоны от других именитых производителей будут стоить в полтора-два раза дороже, а начинка будет не такой богатой.

При покупке обязательно используйте купон на странице продавца, который даст вам дополнительную скидку почти на 700 рублей. Так смартфон обойдется вам еще дешевле — всего в 9800 рублей! Поторопитесь: специальная цена действует только до 12 июня.

Купить недорогой противоударный смартфон

Как видите, защищенный смартфон может существовать не только для спортсменов и людей с опасными профессиями, но и способен иметь вполне гражданское предназначение и неплохие характеристики, что называется, на каждый день.

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