realme — быстрорастущий бренд смартфонов, конкурирующий с Redmi в сегменте среднебюджетных устройств, а также периодически выпускающий флагманы. Его оппонент выпускает очень много моделей, подтверждением чему является линейка Redmi Note 11, состоящая аж из 6-ти девайсов. В противовес ей идет серия realme 9, тоже представленная далеко не одним устройством. Большое количество моделей сильно затрудняет выбор, и сегодня мы попробуем понять, какой смартфон realme купить в 2022 году, когда в продаже есть сразу 5 представителей линейки realme 9.

realme 9i — бюджетный смартфон

Предлагаю пойти по нарастающей и начать с самого доступного смартфона серии realme 9 — realme 9i. Эту модель безо всяких оговорок можно отнести к категории бюджетных устройств, ведь стоит она всего 14 тысяч рублей. За небольшие деньги производитель предлагает аппарат с IPS-экраном (90 Гц), процессором Snapdragon 680 и 50-мегапиксельной камерой.

Цена: 14 100 рублей

Купить realme 9i

Хороший набор характеристик realme 9i дополняется большим объемом памяти. Телефон представлен в конфигурации 4/128 ГБ. От него не стоит ждать игровой производительности и флагманского качества съемки. Зато realme 9i способен предложить стабильную работу с плавными анимациями интерфейса и хорошую автономность за счет энергоэффективного процессора и аккумулятора на 5000 мАч, который восстанавливает свою энергию чуть более чем за час (при использовании комплектного адаптера на 33 Вт).

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realme 9 — камера 108 мегапикселей

Базовым смартфоном серии является realme 9, представленный немного позже realme 9i. Как и младший брат, этот аппарат работает на энергоэффективном процессоре Snapdragon 680. Но с учетом цены в 16 тысяч рублей к уровню производительности уже можно придраться. Тем более, что realme 9i, в отличие от realme 9, был оснащен стереодинамиками. Здесь же приходится довольствоваться монофоническим звучанием.

Цена: 16 500 рублей

Купить realme 9

Вместе с тем realme 9 — очень хороший смартфон, который тоже соответствует своей цене, что доказывает наш недавний обзор этой модели. Во-первых, аппарат оснащен сочным и ярким AMOLED-экраном. Во-вторых, телефон имеет 108-мегапиксельную камеру. В-третьих, базовая модификация памяти сразу предлагает 6/128 ГБ. Наконец, за счет AMOLED-экрана и аккумулятора на 5000 мАч realme 9 работает еще дольше realme 9i. Это настоящий король автономности, заряда которого хватит на 2 дня.

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realme 9 5G — новый смартфон

Буквально на днях был представлен самый новый смартфон realme — realme 9 5G. От базовой модели он отличается не только приставкой «5G» в названии, но и внутренними характеристиками. Главное отличие — использование намного более производительного процессора Snapdragon 695. Поэтому realme 9 5G лучше подходит для игр и выполнения тяжелых задач, если сравнивать его с ранее упомянутыми представителями серии.

Самое интересное, что при наличии такого превосходства по уровню производительности realme 9 5G стоит дешевле realme 9. Сейчас его можно купить менее чем за 15 тысяч рублей, и это отличная цена для смартфона на процессоре Snapdragon 695.

Цена: 14 600 рублей

Купить realme 9 5G

Установив мощный процессор, производитель был вынужден сэкономить на других характеристиках realme 9 5G. В начальной конфигурации смартфон предлагает всего 4/64 ГБ памяти, вместо AMOLED-экрана используется IPS-матрица (правда, с частотой 120 Гц), основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором без широкоугольного объектива, а мощность зарядки батареи на 5000 мАч понижена с 33 Вт до 18 Вт. Словом, realme 9 5G — недорогой смартфон для игр, но с массой компромиссов.

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realme 9 Pro 5G — мощный телефон

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются Pro-версии смартфонов realme. В то же время realme 9 Pro 5G — не самая продвинутая модель в серии. Она работает на процессоре Snapdragon 695, который используется в более доступном realme 9 5G, а также имеет аналогичный 6,6-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц.

Цена: 19 000 рублей

Купить realme 9 Pro 5G

Без улучшения некоторых характеристик по сравнению с realme 9 5G тоже не обошлось. Так, прошка предлагает больше памяти: сразу 8/128 ГБ. Основная камера оснащена 64-мегапиксельным сенсором, дополняемым не только бесполезным макро-модулем, но и сносным шириком на 8 МП. Также у realme 9 Pro 5G быстрее зарядка: мощность адаптера составляет 33 Вт.

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realme 9 Pro+ 5G — лучший realme

Ни один представитель линейки realme 9 не сможет сравниться по качеству начинки с realme 9 Pro+ 5G. Он лучший буквально во всем. Более подробно о нем вы сможете узнать, ознакомившись с обзором, ну а сейчас лишь несколько ключевых особенностей самого продвинутого смартфона серии.

Realme 9 Pro+ 5G работает на шустром процессоре Dimensity 920 с базовой конфигурацией памяти 6/128 ГБ. Он еще мощнее, чем Snapdragon 695, но в то же время не имеет ограничений на съемку видео: есть поддержка 4K, да и фотографии Dimensity обрабатывает лучше.

Цена: 21 700 рублей

Купить realme 9 Pro+ 5G

Разумеется, realme 9 Pro+ 5G интересен далеко не только своим процессором. Смартфон использует качественный AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, а комфорт при взаимодействии с гаджетом обеспечивается не только высокопроизводительным железом, но и парой 2-х флагманских фишек: X-осевой вибромотор (аналог Taptic Engine) и стереодинамики. При этом главным достоинством смартфона является его 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией. Автономность тоже держится на уровне одного-полутора дней работы, а в комплекте лежит адаптер питания на 60 Вт.