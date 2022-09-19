AMOLED-экран и камера на 108 Мп за 20 000 рублей. Обзор realme 9 4G

Наверное, вы знаете, что realme 9 4G — новый смартфон из средней ценовой категории. При этом, несмотря на невысокую цену, у него хороший экран, приличное время автономной работы и некоторые другие вещи, которые выделяют его на фоне остальных. Вот только минусы у него тоже есть, и мой опыт использования дал понять, насколько они серьезные. Сейчас, спустя несколько недель знакомства с этим устройством, я готов рассказать о нем более подробно. Этот телефон вызывает много интереса именно сейчас, когда он хорошо выделяется на фоне других не только тем, что он является новинкой, но и своим соотношением цена/характеристики.

Какие смартфоны делает realme

Бренд realme уже давно дал нам понимание того, что мы должны от него ждать. Обычно это недорогие устройства, в которые стараются впихнуть хорошие характеристики. Через мои руки прошло несколько смартфонов realme, и все они вписывались в эту философию. Это уже хорошо и говорит о том, что компания четко представляет, что она делает. В отличие от некоторых других, которые плодят суббренды, а сами бросаются то в топовый сегмент, то в доступный, а то и вовсе пытаются усидеть на двух стульях, окончательно путая потенциальных пользователей.

Еще больше обзоров и сравнений техники можно найти в нашем Дзен.

Обзор realme 9 4G

В этой версии телефона нет 5G, но в России он не будет нужен еще несколько лет. Да и преимущества его сильно преувеличены. Особенно с нынешними скоростями LTE. Зато это телефон, который протянет до двух дней без подзарядки, если вы не будете сильно его нагружать.

Обратной стороной гонки за производительностью, камерой и экраном стало отсутствие в этой модели защиты от воды и беспроводной зарядки. Но в этой ценовой категории редко кто может предложить что-то подобное.

Сколько стоит хороший телефон

Сейчас телефон можно купить по цене чуть больше 20 000 рублей в зависимости от магазина. В начале года такая цена могла бы показаться высокой, но сейчас вряд ли получится с ходу назвать хотя бы несколько сопоставимых телефонов за эти деньги.

Удобный смартфон

С точки зрения дизайна телефон вполне соответствует тому, что мы привыкли требовать от современного смартфона — тонкие рамки вокруг дисплея, вырез в углу экрана, слегка закругленные края, массивный модуль камеры и USB Type-C. Есть даже разъем для наушников, что сейчас встречается редко. Но больше всего меня привлек яркий цвет и необычный узор задней стенки, который напоминает мятую бумагу. На выбор доступны черный, белый и золотой цвета.

Размер телефона не очень большой (160,2x 73,3×8 мм), а благодаря вытянутому корпусу он удобно лежит в руке. В чехле он будет чуть больше, но разница не критична. Тонкий силиконовый чехол уже включен в комплект. А вес 178 граммов выдает отсутствие металлических боковых рамок. Но лично для меня это не критично. Ведь так телефон просто незаметно лежит в кармане.

Клавиши регулировки громкости находятся на левой грани, а кнопка питания — на правой. Лоток для сим-карты расположен выше кнопок громкости, и он полноценный. В него можно одновременно вставить две симки и карту памяти — не надо идти на компромисс. Снизу находится разъем для наушников и порт USB Type-C для зарядки и передачи данных. Кабель и адаптер питания включены в комплект.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Какой экран realme 9 4G

Сканера отпечатков пальцев на корпусе нет — он встроен в экран. Скорость работы выше средней, но для своей цены он очень даже неплохой. Иногда приходится подождать на несколько долей секунды дольше, но случаев, когда о не срабатывал, у меня не было. разблокировка по лицу тоже есть и тоже работает. Но я предпочитаю пользоваться сканером отпечатков и поэтому выбрал именно такой способ авторизации.

Сам экран представляет собой 6,4-дюймовую панель Super AMOLED с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Он даже на средней яркости неплохо справляется со своими задачами, но если его выкрутить на максимум, то и при ярком солнце вы будете отлично видеть картинку. Также есть несколько режимов отображения и регулировка температуры экрана. Но, как показала практика, я этим не пользовался. Хотя, возможно, вы найдете в этом что-то для себя и будете время от времени менять настройки.

Сам экран является одной из самых привлекательных составляющих телефона. Я смотрел на нем ролики и даже играл в игры (об этом позже). Претензий у меня не было. А когда экран хороший, весь телефон кажется более дорогим, чем он есть на самом деле.

Если вам хочется большего и кажется, что 6,4 дюйма это как-то мало по современным меркам, то я готов с вами поспорить. На фоне огромных панелей, которые сейчас устанавливаются в новинки, лично мне не хватает именно небольших устройств. Я бы не отказался даже от чего-то более мелкого, но и такой диагонали при узком корпусе достаточно для комфортного использования.

Проверил на себе телефон realme 9 Pro+ с самым необычным чехлом.

Телефон с хорошей камерой

Смартфон realme 9 4G оснащен тройной камерой. Основной модуль получил разрешение 108 Мп, а сверхширокоугольный — 8 Мп. Но есть еще и макро с разрешением 2 Мп. Больше всего внимания привлекает основной модуль, ведь это по-настоящему флагманский уровень. Но если бы качество камеры можно было охарактеризовать одной цифрой, это было бы очень просто.

Запись видео достигает максимума в разрешении 1080p и 30 кадрах в секунду. При ярком освещении качество довольно приличное. При слабом освещении, если не поднимать яркость и ISO до высоких значений, согласившись на относительно темную картинку, его тоже можно назвать приличным. По крайней мере за эти же деньги вы вряд ли найдется что-то лучшее. Это уже ограничения ценового диапазона. Сказанное про видео в целом относится и к фото.

При хорошем и среднем освещении снимки получаются очень контрастными и сочными, но иногда немного уходят в теплый оттенок. Поздним вечером и ночью снимать яркие объекты можно, но динамического диапазона не хватает для проработки темных областей. Если поднимать яркость, то камера иногда ошибается с фокусом. Впрочем, если есть время и желание сделать 3-4 снимка, то добиться неплохого результата можно.

При использовании задняя камера способна делать очень хорошие снимки. Изображения получаются четкими и детализированными, с хорошо сбалансированными цветами, которые по умолчанию лишь изредка перенасыщены. Обработка HDR хорошо работает, чтобы сохранить видимыми светлые и темные части изображения.

В остальном в камере много режимов работы, а претензии к ней есть только при низком освещении. В этом ценовом диапазоне это нормально, но не сказать о такой особенности просто нельзя.

Можно ли играть на телефоне realme 9 4G

Купив Realme 9 4G, вы получите процессор Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В Geekbench 5 этот набор характеристик набирает 375 (одноядерный) и 1560 (многоядерный) баллов. Может показаться, что ему не хватает производительности, но если не требовать от него топовых игр, то проблем не возникнет. А еще смартфон не очень сильно греется, что положительно сказывается на стабильности работы под нагрузкой. Я не запускал на нем Геншин, но для многих других игр производительности хватает.

Во время работы нет никаких фризов и задержек. Хотя, если забить его десяткам вкладок в браузере, некоторые проблемы быть все же могут, но это надо постараться. Мы же говорим об обычном использовании, а не о попытках перегрузить телефон.

Смартфон realme 9 4G работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0 поверх него. Пользовательский интерфейс Realme — относительно интуитивно понятная и простая операционная система, хотя, если вы предпочитаете чистый Android, вам по началу будет непривычно. Но вы быстро освоитесь.

Есть боковое меню быстрого доступа, а значки в панели управления очень простые и понятные. Так же можно выбрать управление при помощи кнопок или жестов. Я выбрал второй, так как считаю его более современным и удобным, но если вам ближе первый — это ваш выбор.

Срок службы батареи, без сомнения, является одним из самых приятных моментов всего телефона. 5000 мАч хватает на два дня, если вы не используете устройство в тестовом режиме (постоянно проверяя разные функции). За такую энергоэффективность стоит благодарить не самый производительный процессор и в некоторой степени отсутствие 5G.

Как я уже говорил выше, в Realme 9 4G нет беспроводной зарядки. Что касается проводной зарядки через USB-C, она получила мощность 33 Вт. Это позволяет зарядить телефон от 0% до 100% примерно за 70-75 минут, а это хороший результат.

Стоит ли покупать realme 9 4G

Подводя итог, могу сказать, что тот телефон стоит купить, если для вас экран является одной из самых важных частей телефона. Тут он просто шикарен и это даже без учета скидки на стоимость. При этом сам телефон отлично подойдет тем, кто хочет купить телефон за пределами самого дешевого сегмента, но хочет получить максимум за свои деньги и ему не важно, делает его устройство производитель из первой тройки. А еще realme 9 4G понравится тем, кто хочет быть уверенным в том, что телефон прослужит минимум до вечера даже при самой большой нагрузке.

Естественно, не стоит забывать и о минусах, но лично мне они кажутся незначительными. Во-первых, это некоторые особенности камеры. Они не делают ее хуже остальных, но намекают, что если вы снимаете только ночью, то стоит подойти к выбору более основательно.

Производительность не позволяет играть в топовые игры, но обеспечивает максимально плавное отображение информации на ярком и качественном экране с частотой 90 Гц.

Если вы просто хотите купить хороший телефон, которым можно будет пользоваться и получать эстетическое удовольствие — realme 9 4G для вас. Если что-то из сказанного вас смущает, присмотритесь к Realme 9 Pro+, обзор которого не так давно был на нашем сайте. А обсудить этот и другие смартфоны можно в нашем Telegram-чате.