AMOLED-экран и камера на 108 Мп за 20 000 рублей. Обзор realme 9 4G

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Артем Сутягин 0

Наверное, вы знаете, что realme 9 4G — новый смартфон из средней ценовой категории. При этом, несмотря на невысокую цену, у него хороший экран, приличное время автономной работы и некоторые другие вещи, которые выделяют его на фоне остальных. Вот только минусы у него тоже есть, и мой опыт использования дал понять, насколько они серьезные. Сейчас, спустя несколько недель знакомства с этим устройством, я готов рассказать о нем более подробно. Этот телефон вызывает много интереса именно сейчас, когда он хорошо выделяется на фоне других не только тем, что он является новинкой, но и своим соотношением цена/характеристики.

телефон realme

Корпус яркий и привлекательный. Но есть и обычные цвета с такой же текстурой.

Какие смартфоны делает realme

Бренд realme уже давно дал нам понимание того, что мы должны от него ждать. Обычно это недорогие устройства, в которые стараются впихнуть хорошие характеристики. Через мои руки прошло несколько смартфонов realme, и все они вписывались в эту философию. Это уже хорошо и говорит о том, что компания четко представляет, что она делает. В отличие от некоторых других, которые плодят суббренды, а сами бросаются то в топовый сегмент, то в доступный, а то и вовсе пытаются усидеть на двух стульях, окончательно путая потенциальных пользователей.

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Обзор realme 9 4G

В этой версии телефона нет 5G, но в России он не будет нужен еще несколько лет. Да и преимущества его сильно преувеличены. Особенно с нынешними скоростями LTE. Зато это телефон, который протянет до двух дней без подзарядки, если вы не будете сильно его нагружать.

Обратной стороной гонки за производительностью, камерой и экраном стало отсутствие в этой модели защиты от воды и беспроводной зарядки. Но в этой ценовой категории редко кто может предложить что-то подобное.

телефон realme

За отличные экран и камеру приходится платить уступками по производительности.

Сколько стоит хороший телефон

Сейчас телефон можно купить по цене чуть больше 20 000 рублей в зависимости от магазина. В начале года такая цена могла бы показаться высокой, но сейчас вряд ли получится с ходу назвать хотя бы несколько сопоставимых телефонов за эти деньги.

Удобный смартфон

С точки зрения дизайна телефон вполне соответствует тому, что мы привыкли требовать от современного смартфона — тонкие рамки вокруг дисплея, вырез в углу экрана, слегка закругленные края, массивный модуль камеры и USB Type-C. Есть даже разъем для наушников, что сейчас встречается редко. Но больше всего меня привлек яркий цвет и необычный узор задней стенки, который напоминает мятую бумагу. На выбор доступны черный, белый и золотой цвета.

телефон realme

Если вам хочется по-настоящему сочный цвет, этот вам хорошо подойдет.

Размер телефона не очень большой (160,2x 73,3×8 мм), а благодаря вытянутому корпусу он удобно лежит в руке. В чехле он будет чуть больше, но разница не критична. Тонкий силиконовый чехол уже включен в комплект. А вес 178 граммов выдает отсутствие металлических боковых рамок. Но лично для меня это не критично. Ведь так телефон просто незаметно лежит в кармане.

Клавиши регулировки громкости находятся на левой грани, а кнопка питания — на правой. Лоток для сим-карты расположен выше кнопок громкости, и он полноценный. В него можно одновременно вставить две симки и карту памяти — не надо идти на компромисс. Снизу находится разъем для наушников и порт USB Type-C для зарядки и передачи данных. Кабель и адаптер питания включены в комплект.

телефон

Зарядка через USB Type-С, разъем для наушников на месте.

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Какой экран realme 9 4G

Сканера отпечатков пальцев на корпусе нет — он встроен в экран. Скорость работы выше средней, но для своей цены он очень даже неплохой. Иногда приходится подождать на несколько долей секунды дольше, но случаев, когда о не срабатывал, у меня не было. разблокировка по лицу тоже есть и тоже работает. Но я предпочитаю пользоваться сканером отпечатков и поэтому выбрал именно такой способ авторизации.

Телефон

Сканер отпечатков пальцев в экране

Сам экран представляет собой 6,4-дюймовую панель Super AMOLED с разрешением 1080×2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Он даже на средней яркости неплохо справляется со своими задачами, но если его выкрутить на максимум, то и при ярком солнце вы будете отлично видеть картинку. Также есть несколько режимов отображения и регулировка температуры экрана. Но, как показала практика, я этим не пользовался. Хотя, возможно, вы найдете в этом что-то для себя и будете время от времени менять настройки.

Сам экран является одной из самых привлекательных составляющих телефона. Я смотрел на нем ролики и даже играл в игры (об этом позже). Претензий у меня не было. А когда экран хороший, весь телефон кажется более дорогим, чем он есть на самом деле.

Если вам хочется большего и кажется, что 6,4 дюйма это как-то мало по современным меркам, то я готов с вами поспорить. На фоне огромных панелей, которые сейчас устанавливаются в новинки, лично мне не хватает именно небольших устройств. Я бы не отказался даже от чего-то более мелкого, но и такой диагонали при узком корпусе достаточно для комфортного использования.

телефон realme

«Подбородок» больше остальных рамок, но это норма и в недорогих моделях пока никто не смог толком от него отказаться.

Проверил на себе телефон realme 9 Pro+ с самым необычным чехлом.

Телефон с хорошей камерой

Смартфон realme 9 4G оснащен тройной камерой. Основной модуль получил разрешение 108 Мп, а сверхширокоугольный — 8 Мп. Но есть еще и макро с разрешением 2 Мп. Больше всего внимания привлекает основной модуль, ведь это по-настоящему флагманский уровень. Но если бы качество камеры можно было охарактеризовать одной цифрой, это было бы очень просто.

телефон realme

Камера выпирает, но не выглядит отдельной от телефона.

Запись видео достигает максимума в разрешении 1080p и 30 кадрах в секунду. При ярком освещении качество довольно приличное. При слабом освещении, если не поднимать яркость и ISO до высоких значений, согласившись на относительно темную картинку, его тоже можно назвать приличным. По крайней мере за эти же деньги вы вряд ли найдется что-то лучшее. Это уже ограничения ценового диапазона. Сказанное про видео в целом относится и к фото.

При хорошем и среднем освещении снимки получаются очень контрастными и сочными, но иногда немного уходят в теплый оттенок. Поздним вечером и ночью снимать яркие объекты можно, но динамического диапазона не хватает для проработки темных областей. Если поднимать яркость, то камера иногда ошибается с фокусом. Впрочем, если есть время и желание сделать 3-4 снимка, то добиться неплохого результата можно.

Чтобы получить светлый снимок надо постараться.

Если сделать ночной снимок в автоматическом режиме, качество будет хорошим.

Даже детализация в автоматическом режиме не страдает.

При использовании задняя камера способна делать очень хорошие снимки. Изображения получаются четкими и детализированными, с хорошо сбалансированными цветами, которые по умолчанию лишь изредка перенасыщены. Обработка HDR хорошо работает, чтобы сохранить видимыми светлые и темные части изображения.

В остальном в камере много режимов работы, а претензии к ней есть только при низком освещении. В этом ценовом диапазоне это нормально, но не сказать о такой особенности просто нельзя.

Видно, что в темноте телефон очень старается сделать хорошее селфи и получается довольно неплохо

Можно ли играть на телефоне realme 9 4G

Купив Realme 9 4G, вы получите процессор Qualcomm Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В Geekbench 5 этот набор характеристик набирает 375 (одноядерный) и 1560 (многоядерный) баллов. Может показаться, что ему не хватает производительности, но если не требовать от него топовых игр, то проблем не возникнет. А еще смартфон не очень сильно греется, что положительно сказывается на стабильности работы под нагрузкой. Я не запускал на нем Геншин, но для многих других игр производительности хватает.

Во время работы нет никаких фризов и задержек. Хотя, если забить его десяткам вкладок в браузере, некоторые проблемы быть все же могут, но это надо постараться. Мы же говорим об обычном использовании, а не о попытках перегрузить телефон.

телефон realme

Когда в телефоне такой лоток, это полностью развязывает руки пользователей.

Смартфон realme 9 4G работает под управлением Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0 поверх него. Пользовательский интерфейс Realme — относительно интуитивно понятная и простая операционная система, хотя, если вы предпочитаете чистый Android, вам по началу будет непривычно. Но вы быстро освоитесь.

Есть боковое меню быстрого доступа, а значки в панели управления очень простые и понятные. Так же можно выбрать управление при помощи кнопок или жестов. Я выбрал второй, так как считаю его более современным и удобным, но если вам ближе первый — это ваш выбор.

Срок службы батареи, без сомнения, является одним из самых приятных моментов всего телефона. 5000 мАч хватает на два дня, если вы не используете устройство в тестовом режиме (постоянно проверяя разные функции). За такую энергоэффективность стоит благодарить не самый производительный процессор и в некоторой степени отсутствие 5G.

Как я уже говорил выше, в Realme 9 4G нет беспроводной зарядки. Что касается проводной зарядки через USB-C, она получила мощность 33 Вт. Это позволяет зарядить телефон от 0% до 100% примерно за 70-75 минут, а это хороший результат.

телефон realme

Вырез камеры часто выдает уровень телефона. Только дорогие модели могут сделать его компактным. Тут он не самый маленький, но близок к этому.

Стоит ли покупать realme 9 4G

Подводя итог, могу сказать, что тот телефон стоит купить, если для вас экран является одной из самых важных частей телефона. Тут он просто шикарен и это даже без учета скидки на стоимость. При этом сам телефон отлично подойдет тем, кто хочет купить телефон за пределами самого дешевого сегмента, но хочет получить максимум за свои деньги и ему не важно, делает его устройство производитель из первой тройки. А еще realme 9 4G понравится тем, кто хочет быть уверенным в том, что телефон прослужит минимум до вечера даже при самой большой нагрузке.

Естественно, не стоит забывать и о минусах, но лично мне они кажутся незначительными. Во-первых, это некоторые особенности камеры. Они не делают ее хуже остальных, но намекают, что если вы снимаете только ночью, то стоит подойти к выбору более основательно.

Производительность не позволяет играть в топовые игры, но обеспечивает максимально плавное отображение информации на ярком и качественном экране с частотой 90 Гц.

Если вы просто хотите купить хороший телефон, которым можно будет пользоваться и получать эстетическое удовольствие — realme 9 4G для вас. Если что-то из сказанного вас смущает, присмотритесь к Realme 9 Pro+, обзор которого не так давно был на нашем сайте. А обсудить этот и другие смартфоны можно в нашем Telegram-чате.

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