Какой телефон до 20 тысяч рублей купить в 2021 году

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Иван Кузнецов 0

2021 год наступил, но вопрос о том, какой смартфон купить, никуда не делся. Напротив, я бы даже сказал, что для многих он стал ещё более актуальным, поскольку в их представлении сам факт смены календарного года несёт в себе какие-то новые веяния и вообще меняет те установки, которые были актуальны в прошлом году. Так ли это? На самом деле и да, и нет. Ведь с одной стороны, в 2021 году начнут выходить новые смартфоны на базе новых процессоров. Но, с другой, выходить они будут в течение всего года, а многим хочется обновиться как можно раньше. Значит, будем работать с тем, что есть.

Смартфоны до 20 тысяч

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Самая распространённая ценовая категория смартфонов, из которой выбирает большинство пользователей, — это плюс-минус 20 тысяч рублей. При этом в данном случае «плюс-минус» означает скорее больше минус, чем плюс. То есть если на снижение планки многие идут довольно охотно, то вот повышать её уже не спешат. Следовательно, и ориентироваться лучше на чуть меньшие суммы. Впрочем, и в сегменте «до 20 тысяч рублей» аппаратов предостаточно. Но лично я бы выбрал для себя только три модели.

Лучший смартфон до 15 тысяч рублей

Poco M3

В сегменте до 15 тысяч рублей вы не найдёте смартфона лучше, чем Poco M3

Для тех, чья цель состоит в том, чтобы максимально сэкономить, на мой взгляд, подойдёт Poco M3, который на Али продаётся за 10-12 тысяч рублей. Я уже рассказывал о нём подробно, поэтому можете почитать, если интересно. Сейчас же ограничусь основными преимуществами перед другими смартфонами из той же ценовой категории:

  • Дисплей 6,5” Full HD+
  • Аккумулятор 6000 мА*ч
  • Процессор Snapdragon 662
  • Память 4/64, 4/128 ГБ
  • Корпус из пластика, имитирующего кожу
  • Три камеры (48/2/2 Мп)
  • Зарядка 22,5 Вт

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На мой взгляд, Poco M3 – это лучший смартфон за 10-12 тысяч рублей. Он хорош всем – от ёмкости аккумулятора, благодаря которому аппарат спокойно проживёт 2-3 дня от одной зарядки, до корпуса, который хоть и выполнен из пластика, но имитирует кожаное покрытие и, во-первых, не собирает отпечатки пальцев, а, во-вторых, гораздо больше устойчив к появлению царапин и сколов, чем стекло и алюминий.

Какой смартфон выбрать до 20 тысяч рублей

Poco X3

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В сегменте 15-17 тысяч рублей, на мой вкус, лидирует Poco X3, который дешевле всего брать на Али. Спереди он имеет точно такой же дизайн, как и Poco M3, но сзади – это кардинально другой смартфон. Мало того, что он выполнен из стекла, так у него ещё и камеры не три, а четыре. По остальным показателям он тоже превосходит бюджетную модель. Смотрите сами:

  • Дисплей 6.7”, 120 Гц
  • Аккумулятор 5160 мА*ч
  • Процессор Snapdragon 732G
  • Четыре камеры (64/13/2/2 Мп)
  • Память 6/64, 6/128 ГБ
  • Зарядка 33 Вт

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С точки зрения производительности, фото-возможностей и других характеристик Poco X3 выглядит более привлекательным претендентом на покупку. Но вот с точки зрения дизайна, на мой вкус, он далёк от совершенства. То ли дело Poco M3, который оказался очень хорош в своей простоте и благодаря пластиковому корпусу, который дизайнерам очень нужно было облагородить, получился куда практичнее и красивее.

Что лучше: Poco X3 или Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro хорош, но не так, как Poco X3

Redmi Note 9 Pro – это самый дорогой смартфон из нашей сегодняшней подборки, цена которого в зависимости от конфигурации может достигать 20 тысяч рублей. Несмотря на более высокую цену, принципиально он очень похож на Poco X3, а в чём-то даже уступает ему.

  • Аккумулятор: Poco X3 – 5160 мА*ч, RN9 Pro – 5020 мА*ч;
  • Процессор: Poco X3 – Snapdragon 732G, RN9 Pro – Snapdragon 720G;
  • Камера (основная): Poco X3 – 64 Мп, RN9 Pro – 64 Мп;
  • Поддержка 120 Гц: Poco X3 – есть, RN9 Pro – нет.

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Как видите, по большинству основных показателей Poco X3, невзирая на более низкую цену, превосходит Redmi Note 9 Pro. Однако нужно учесть, что, во-первых, Redmi Note 9 Pro имеет чуть лучшую камеру, которую пользователи хвалят всё-таки больше, а, во-вторых, для большинства пользователей бренд Redmi является более знакомым, чем бренд Poco. Поэтому, когда я опросил своих знакомых, что бы они выбрали, все как один показывали пальцем на Redmi. Всё-таки Poco – это скорее гик-фон, смартфон для тех, кто понимает, как можно сэкономить и не переплачивать за топовые функции.

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