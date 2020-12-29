Какой смартфон увеличил стоимость Xiaomi на 3 миллиарда долларов

В мире больших денег и крупных компаний достаточно одного шага, чтобы выиграть или проиграть миллионы долларов. Буквально каждое слово или действие может привести компанию к неожиданному результату. Xiaomi уже давно стала такой компанией, к которой все это относится в полной мере. Всего одна модель еще до того, как начала продаваться, косвенно принесла компании около трех миллиардов долларов. Конечно, это не прямые деньги, а лишь увеличение стоимости акций и, как следствие, всей компании. Это не тот случай, когда ложишься спать и просыпаешься миллиардером, но статистика все равно более чем интересная. А заодно она многое говорит о том, что вообще происходит с компанией. Интересно?

Сколько стоит компания Xioami

Для тех, кто заинтересован в покупке или просто интересуется ситуаций на рынке, сразу скажу, что по состоянию на утро 29 декабря 2020 года стоимость компании на Гонконгской бирже составила 103,18 миллиарда долларов. Теперь давайте разбираться, как менялась стоимость компании и высокая ли она сейчас.

Вчера Xiaomi показали миру свой новый флагманский смартфон серии Mi 11. Его характеристики мы уже обсуждали в этой статье. Главное, что именно после его официального представления акции компании подорожали на 3%. Это не так много, когда покупаешь пакет молока, но для глобального рынка это очень большой скачок. Тем более, если произошел он не на фоне слияния, покупки или чего-то подобного, а просто из-за выхода нового смартфона. В данном случае 3% — это 3 миллиарда долларов.

Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888. Взлет или провал?

Сколько приносят акции

То есть если вы, например, являетесь владельцев 20% акций Xiaomi Group, то можете радоваться. Не продав акции вчера, сегодня вы получите за них на 600 миллионов долларов больше. На эти деньги сможете купить себе пять Airbus A320 или полтора десятка бизнес-джетов и открыть небольшую авиакомпанию. А еще, только этой разницы в стоимости хватит для того, чтобы купить одну десятую часть завода Tesla в Неваде, США.

Рыночная стоимость крупных компаний

На самом деле какой бы большой не казалась стоимость Xiaomi и высокими ее доходы, на фоне некоторых других IT компаний это очень невысокий уровень.

Для сравнения можно привести примеры того, какую рыночную капитализацию (общую стоимость всех акций) имеют другие компании. На этом фоне Xiaomi покажется просто небольшим предпринимательством. Ну, вот, например:

Капитализация Apple — 2,31 триллиона долларов

Капитализация Facebook — 796 миллиардов долларов

Капитализация Amazon — 1,36 триллиона долларов

Капитализация Samsung Eletronics — 527 миллиардов долларов

Капитализация Microsoft — 1,71 триллиона долларов

Капитализация Tesla — 626 миллиардов долларов

Капитализация TSMC — 480 миллиардов долларов

Как видим, на этом фоне 100 миллиардов кажется довольно небольшой суммой, которая хоть и говорит о росте, но не выводит компанию в число мировых лидеров.

Как меняется стоимость акций Xiaomi

Xiaomi — технологическая компания, основанная в марте 2010 года, специализирующаяся на создании смартфонов, интернет-телевидения и экосистемы для умных домов. 9 июля 2018 года Xiaomi Group стала публичной. В то время цена IPO Xiaomi в Гонконге была установлена ​​на уровне 17 гонконгских долларов (2,19 доллара) за акцию, а чистый привлеченный фонд составлял 23,975 миллиарда гонконгских долларов (3,09 миллиарда долларов). В сентябре 2019 года цена акций Xiaomi упала до 8,28 гонконгских долларов (1,07 доллара США) за акцию. То есть в два раза.

10 июля этого года цена акций Xiaomi вернулась к цене выпуска. С тех пор их цена постепенно росла. Но именно после вчерашней презентации произошел существенный скачок. Это не могло не обрадовать Лэя Цзюня, который признавался, что положение дел с ценой акций Xiaomi не могло его радовать, а теперь ситуация налаживается. Во многом благодаря новым успешным моделям.

Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями

Сколько смартфонов продает Xiaomi

Свой вклад в годовой успех внес не только выход Xiaomi Mi 11 с процессором Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-экраном 2K и стартовой ценой чуть выше 600 долларов США, но и другие достижения.

Поставки смартфонов Xiaomi в третьем квартале увеличились на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки 46,5 миллионов единиц. Это обеспечило компании долю рынка 13,1%. За счет этого она впервые за 6 лет вытеснила Apple из тройки лидеров по продажам. Видимо, инвесторы поверили, что с Mi 11 результат будет еще лучше.

Посмотрим, насколько хорошо пойдут дела компании дальше, но в свое время она очень правильно поступила, когда не стала концентрироваться только на смартфонах. Благодаря тому, что она делает большое количество товаров для умного дома, вроде светодиодной ленты, о которой я недавно рассказывал, ее шансы на успех становятся существенно выше. Но Huawei тоже уверенно шла наверх. Не так ли?