Корпус из кожи, зарядка за полчаса и 4 камеры: Я выбрал самый необычный смартфон до 20 тысяч рублей

Это только кажется, что выбрать новый Android-смартфон просто. Даже если вы заранее определились с ценой и примерными характеристиками, широчайший ассортимент подходящих аппаратов сделает эту задачу если не невыполнимой, то очень сложной. Поэтому те, кому не хочется думать, либо ориентируются на бренд, либо берут первый попавшийся смартфон из очередного топа AnTuTu, Geekbench или DxOMark. Но это ведь скучно. А вот вам смартфон, с которым вы не заскучаете и не пожалеете о его покупке.

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Для начала небольшое отступление. Недавно я рассказывал о смартфоне, который захотел купить лично себе. Такое бывает крайне редко, но Realme – кто?! – смогла меня удивить и, выпустив Realme GT, сделала меня его фанатом. Флагманское железо, топовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, сверхбыстрая зарядка и, конечно, уникальный дизайн в совершенно нетипичной для современных смартфонов стилистике – с кожаной тыльной панелью. И всего-то за 35-40 тысяч рублей. Но, как оказалось, у него есть более доступный аналог.

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Этот аналог – Realme 7 Pro Special Edition. Возможно, вы уже слышали о нём, тем более что его релиз состоялся в прошлом году. Однако специальное издание смартфона вышло совсем недавно и буквально покорило моё сердце. Как вы уже, вероятно поняли, я очень трепетно отношусь к смартфонам в необычном исполнении, и кожаный задник, которым Realme оснастила свой аппарат, влюбил меня в него. Но тут есть во что влюбиться и без кожи:

Процессор: Snapdragon 720G

Память: 8/128 ГБ

Дисплей: 6,4”, AMOLED

Аккумулятор: 4500 мА*ч

Зарядка: 65 Вт (полная зарядка за 34 минуты)

Камера: 64/8/2/2 Мп

Цена: 19 тысяч рублей

Многие, вероятно, напишут, что лучше возьмут Redmi Note 10. Дескать, он и стоит дешевле, и происхождение имеет куда более благородное. Всё-таки Xiaomi – это более популярный и востребованный бренд, чем Realme. Однако обратите внимание на характеристики.

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Максимальный объём оперативной памяти, который предлагает Redmi Note 10 Pro (самая топовая и дорогая версия, на минуточку) – это 6 ГБ. Вполне достойный показатель. Но, если помните, новый Google Chrome работает только на смартфонах с 8 ГБ оперативки, обеспечивая им более высокий уровень быстродействия и эффективность распределения ресурсов.

Доступный смартфон с быстрой зарядкой

Супер-быстрая зарядка мощностью 65 Вт позволяет зарядить Realme 7 Pro до 43% за 10 минут и до 100% всего за 34. Это не рекордный показатель, согласен. Xiaomi Mi 10 Ultra справляется примерно за 10-12 минут, заряжая батарею с нуля и до максимума. Но не забывайте, что Mi 10 Ultra – это ультра-флагман, который стоит под сотню тысяч рублей против 19 тысяч, которые Realme просит за свой 7 Pro, причём в специальном издании с кожаным задником.

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Почему я так ведусь на кожаный задник, спросите? Да потому что это необычно. Во-первых, этот материал чрезвычайно нетипичен для современных смартфонов. Кажется, последним производителем, который его применял, был LG, да и то в две тысячи лохматом году. Во-вторых, вы только посмотрите, как оформлена тыльная панель смартфона.

Realme 7 Pro SE на Али

Дизайнеры Realme взяли двухцветную кожу, прошедшую 14 этапов выделки, и совместили оба лоскута на крышке. Получилось очень стильно и привлекательно. В-третьих, кожа, даже если она имеет приставку «эко» — это в принципе довольно дорогой материал. Поэтому очень необычно видеть её на бюджетном смартфоне. Так что, если нет денег на Realme GT, ваш выбор Realme 7 Pro SE.