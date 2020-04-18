Кто теперь купит OnePlus 8? Компания заигралась с флагманами

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro уже вышли, и раньше многие были бы сильно заинтригованы этим событием. На протяжении многих лет OnePlus собирал вокруг себя армию фанатов, предлагая новейший процессор и продвинутые технологии дисплея на сотни долларов дешевле, чем его конкуренты. Но в этот раз того «вау-эффекта» уже нет. Хотя в плане технологий новинки OnePlus так же хороши, на форуме производителя, пожалуй, впервые появилась тема «OnePlus 8 теперь переоценен?».

В то время как новейшие телефоны OnePlus, безусловно, являются хорошими смартфонами, с потрясающими дисплеями, качественными камерами и великолепным дизайном, они также принесли другое нововведение, которое сильно перекрывает эти достоинства: их цены выросли. Намного. OnePlus решила обзавестись конкурентным преимуществом в то время, когда миллионы людей внезапно стали безработными, и продажи премиальных телефонов начали снижаться.

Цены OnePlus 8

Для примера — вот нынешняя ценовая линейка OnePlus:

OnePlus 7T

8 ГБ / 128 ГБ: $ 599

8 ГБ / 128 ГБ: $ 599 OnePlus 8

8 ГБ / 128 ГБ: $ 699

8 ГБ / 128 ГБ (Verizon): $ 799

12 ГБ / 256 ГБ: $ 799

8 ГБ / 128 ГБ: $ 699 8 ГБ / 128 ГБ (Verizon): $ 799 12 ГБ / 256 ГБ: $ 799 OnePlus 7 Pro

6 ГБ / 128 ГБ: 669 $

8 ГБ / 256 ГБ: $ 699

6 ГБ / 128 ГБ: 669 $ 8 ГБ / 256 ГБ: $ 699 OnePlus 8 Pro

8 ГБ / 128 ГБ: $ 899

12 ГБ / 256 ГБ: $ 999

Справедливости ради следует отметить, что повышение цен со стороны Qualcomm на модемы Snapdragon 865 и X55 5G в этом году повысило стоимость каждого Android-телефона премиум-класса, в том числе OnePlus. И за эту высокую цену вы получаете первоклассный процессор, новую оперативную память, отличные дисплеи и 5G. Тем не менее разница в цене по сравнению с моделью 2019 года оказалась слишком большой. Не говоря уже о более старых смартфонах OnePlus.

OnePlus или Samsung?

Выбрав для своих последних телефонов самое лучшее и новейшее, OnePlus пересекла свою собственную линию. Конечно, по сравнению с Galaxy S20 + за 1200 долларов, OnePlus 8 Pro за 999 долларов все еще является чем-то вроде компромисса, но это уже не та цена, что была у 7 или 6T. Теперь покупатели захотят узнать, почему они должны покупать OnePlus 8 за 699 ​​долларов, когда iPhone 11 стоит столько же.

И я не уверен, что OnePlus может правильно ответить на этот вопрос. Экран хорош, но он и у Galaxy S20 крутой. Дизайн отличный, но и iPhone 11 от Apple довольно красивый. Oxygen OS не вызывает нареканий, но Android 10 на Pixel 4 еще лучше. Беспроводная зарядка — это приятное дополнение, но зарядка на 30 Вт — это уже лишнее, особенно если вам нужна подставка за 70 долларов, чтобы воспользоваться ею.

Мне кажется, что компания OnePlus сильно заигралась во флагманы. Как и большинство производителей Android-смартфонов. Взять ту же Oppo, которая предлагает телефоны по 70 000 рублей или Samsung с ее Galaxy Flip за 120 000 рублей. Но Samsung хотя бы всегда выпускала не только бюджетники, но и флагманы, хотя сейчас для них не лучшее время. В ту же степь ушли и многие другие производители, которые сделали себе имя благодаря НЕДОРОГИМ телефонам. А сейчас говорят: «ну мы же взяли новейший проц Qualcomm, он дорогой, купите наш телефон за 60 000 рублей!».

Мой коллега Артем Сутягин разочаровался в OnePlus 8 еще до его выхода. Угадаете, почему?

Помню, как в апреле или мае 2014 года один коллега с AndroidInsider.ru подбежал ко мне и спросил: «а у тебя случайно нет приглашения, чтобы купить OnePlus One?». Тогда я сильно удивился — смартфон по инвайтам, еще чего? Однако, как оказалось, OnePlus One действительно был хорош. За свои 299 долларов он предлагал почти что характеристики топовых телефонов того времени. У производителя просто не было столько мощностей, чтобы удовлетворить бешеный спрос на свои смартфоны.

А что сейчас? Apple берет и выпускает новый iPhone SE 2020 за 399 долларов (в США без налогов). Ну ладно, в России — 39 990 рублей. Но это все равно сильно дешевле нового OnePlus с его крутым экраном, процессором и другими наворотами.

Сейчас будут брать именно доступные смартфоны с флагманскими характеристиками. А не флагманы, которые из-за высокой цены многие считают переоцененным.

Автор AppleInsider.ru очень хорошо разъяснил, почему он купит iPhone SE 2020. И знаете, я с ним согласен.

Так что не знаю, на что сейчас надеется OnePlus, но о высоких продажах производитель точно может забыть. Все, что выше 500 долларов, не будет расходиться как горячие пирожки. По крайней мере, не в этом году.