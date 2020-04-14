OnePlus 8 представили официально. Что из спеков мы угадали?

Мы уже несколько месяцев говорили о том, каким должен был стать OnePlus 8 и какие у него будут версии. Любовь к OnePlus у нас в стране не такая большая, как в США, но эта тема все равно вызывает интерес. Хотя бы из-за того, что эти смартфоны до сих пор стоят особняком и не похожи ни на какие другие. У меня есть к ним вполне конкретные претензии. Я об этом уже рассказывал и еще не раз расскажу. Пока давайте просто поговорим о том, что нам наконец-то официально показали новый OnePlus 8. Первое впечатление он производит очень неплохое. Тем более, кое-что из слухов не подтвердилось и это немного странно. Но, возможно, компания еще поработает в этом направлении. Сейчас нам интересно другое. Какой он?

Презентация OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Сегодня во время специального мероприятия OnePlus официально представила свои два новейших смартфона — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Устройства вводят некоторые совершенно новые функции в экосистему OnePlus, а также позволяют получить новый опыт от использования привычных вещей.

Дизайн новинки сложно назвать уникальными. Некоторые элементы были позаимствованы у OnePlus 7. По мне, это хорошо, так как что-что, а дизайн и эргономика прошлогоднего аппарата мне очень нравились.

Расстраивает то, что стоит новый флагман… Как флагман. Теперь это полноценный аппарат, который уже не сможет сказать, что он недорогой, но хороший. Хороший — да, но недорогой это уже не про OnePlus.

Внешний вид нового OnePlus

Если помните, в прошлом году OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro сильно отличались друг от друга. OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro выглядят очень похожими, хотя Pro явно больше и имеет лучшие характеристики.

Каплевидный вырез, который был в прошлом году в OnePlus 7T и так мне нравился, пропал. Теперь вместо него отверстие, выровненное по левому краю. Вырез довольно маленький — всего 3,8 мм, что лишь немного больше, чем вырезы в дисплее в серии Samsung Galaxy S20 (3,6 мм).

На задней панели OnePlus 8 расположена камера с тремя объективами, но не в круглом модуле, который мы видели на OnePlus 7T, а в вытянутом. Можно сказать, что OnePlus одумалась после неудачного эксперимента.

Что касается OnePlus 8 Pro, то его дизайн почти такой же, как у OnePlus 8, но дисплей немного больше (6,78 дюйма против 6,55 дюйма). Поскольку компания отказалась от всплывающих селфи-камер, устройство стало немного легче — 199 грамм по сравнению с 206 грамм в прошлогодней pro-версии. Еще одно отличие версии Pro от простой ”восьмерки” — дополнительный модуль камеры.

OnePlus 8 поставляется в нескольких новых цветах (черный оникс, ледниковый зеленый и межзвездное сияние), как и OnePlus 8 Pro (черный оникс, ледниковый зеленый и ультрамариновый синий). По крайне мере, так звучит дословный перевод названия цветов. Правда, не все комплектации доступны в каждом из этих цветов. Если захотите купить этот смартфон, придется идти на компромис.

Характеристики OnePlus 8

Как OnePlus 8, так и OnePlus 8 Pro получили топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с модемом X55 5G. Это обеспечивает обоим смартфонам поддержку сетей пятого поколения. Правда, надо быть внимательным, так как при покупке моделей, зашитых под операторов, могут не поддерживаться некоторые типы соединения.

OnePlus 8 Pro в отличии от обычного OnePlus 8 также получил два очень заметных обновления, о которых фанаты OnePlus просили годами: беспроводная зарядка и официальная сертификация по стандарту IP68 (защита от воды и пыли).

Давайте вспомним прогнозы и утечки, которые были еще до выхода OnePlus 8

Беспроводная зарядка имеет мощность 30 Вт, что соответствует мощности проводной зарядки. Однако, чтобы получить максимальную скорость зарядки, надо будет купить официальное беспроводное зарядное устройство Warp Charge 30W за 69,95 долларов. Обычные QI зарядки будут поддерживаться, но скорость будет существенно ниже.

Чтобы сейчас не перечислять все спеки, просто посмотрите их в приведенной ниже таблице

Сколько стоит OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

С каждым годом телефоны OnePlus становятся все дороже. Это логично, ведь они всегда комплектуются топовым процессором. Одно это уже заставляет поднимать цену. А еще то, что компания набрала вес и уже может себе позволить ставить высокие цены. Даже по такой цене ее смартфоны все равно будут покупать.

Цена OnePlus 8:

$ 699 — OnePlus 8 в Glacial Green (8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ)

$ 799 — OnePlus 8 Interstellar Glow (12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ)

$ 899 — OnePlus 8 Pro в цвете Glacial Green (8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ)

$ 999 — OnePlus 8 Pro в цвете Onyx Black или Ultramarine Blue (12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти)

В США OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут продаваться начиная с 29 апреля, а предварительные заказы принимаются уже сегодня. По срокам доступности в России пока говорить рано.

Беспроводная зарядка OnePlus

Кроме самих смартфонов, компания показала беспроводное зарядное устройство Warp Charge 30W, которое является док-станцией для беспроводной зарядки OnePlus 8 Pro. Эта зарядная станция тоже будет доступна с 29 апреля по цене 69,95 долларов.

Давайте делиться мнением о новом OnePlus 8 в нашем Telegram-чате.

Я бы с удовольствием попользовался такой зарядкой. Тем более, что я в принципе люблю их и уже рассказывал об этом. Жаль только, что весь потенциал она раскроет только с OnePlus 8 Pro, который мне совсем не хочется покупать за такие деньги.