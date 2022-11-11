Легендарная Leica выпустила свой новый телефон. Можно ли будет купить его в России

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Артем Сутягин 0

Камера в смартфоне давно стала тем, на что пользователи обращают больше всего внимания. Во-первых, об этом много говорят на презентациях и убеждают нас в том, что именно это нам и нужно. Во-вторых, стримы и блоги, которые получили большое развитие в последнее время еще больше способствовали этому. А в-третьих, все хотят записывать в памяти телефона те события, которые с ними происходят, и в хорошем качестве запечатлеть те эмоции, которые были у них в тот момент. Поэтому выход телефона, ориентированного именно на фотосъемку, просто не может пройти незаметно. И вот вышел еще один такой телефон, о котором мы обязательно должны поговорить. Хотя его присутствие на многих рынках совсем не гарантировано.

Легендарная Leica выпустила свой новый телефон. Можно ли будет купить его в России. Этот необычный телефон должен иметь очень хорошую камеру. Не зря же к его созданию приложила руку Leica. Фото.

Этот необычный телефон должен иметь очень хорошую камеру. Не зря же к его созданию приложила руку Leica.

Телефон с самой хорошей камерой

В прошлом году Leica в партнерстве с Sharp и SoftBank выпустила в Японии свой первый смартфон под собственным брендом. Он получил название Leitz Phone 1. Теперь немецкий производитель фотоаппаратов представил свой телефон второго поколения под названием Leitz Phone 2.

Как и Leitz Phone 1, основанный на Sharp Aquos R6, новейший Leitz Phone 2 построен на смартфоне этого же бренда, но на его более свежей модели — Aquos R7. Он был выпущен ранее в этом году. Поэтому между оригинальным телефоном и моделью с ребрендингом сложно найти существенные отличия. Главным из них является цветовая гамма и программное обеспечение.

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Телефон для ценителей камер Leica

Leica Leitz Phone 2 выпускается в единственном белом цвете под названием Leica White. Для тех, кто не знает, Leitz Phone 1 был черного цвета.

Телефон для ценителей камер Leica. Так выглядело первое поколение телефона Leica. Фото.

Так выглядело первое поколение телефона Leica.

Интересно, что на корпусе смартфона нет логотипа Leica. Вместо этого он использует брендинг Leitz. Его можно увидеть на кольце камеры, в центре задней панели, где он стал стильным ярким акцентом, и на алюминиевой крышке объектива, входящей в комплект поставки. Это, кстати, тоже очень необычно, но довольно интересно для ценителей фототехники, особенно старой. Есть какой-то шарм в том, чтобы снять крышку, прежде чем сделать фото.

Устройство работает на Android 12 и, скорее всего, получит обновление, но подождать его придется несколько месяцев. Оболочка доработана так, чтобы соответствовать духу легендарной марки производителя фотоаппаратов, ставших эталоном индустрии на долгое время. Есть даже специальный виджет LFI, демонстрирующий снимки, сделанные фотографами Leica.

Телефон для ценителей камер Leica. С такой крышкой телефон становится толще, но смотрится очень аутентично. Фото.

С такой крышкой телефон становится толще, но смотрится очень аутентично.

Приложение камеры предлагает функции, которые позволяют делать снимки в духе тех самых знаменитых фотографий на старые камеры бренда с объективами Leica M. Быстрые настройки в приложении основаны на пользовательском интерфейсе камеры Leica, а также есть возможность выбрать звук затвора серии Leica M и фильтры Leica.

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Характеристики телефона Leica

Больших отличий Leica Leitz Phone 2 от оригинального Sharp Aquos R7 просто быть не может, поэтому основные характеристики у них одинаковы. Так можно отметить, что он оснащен 1-дюймовым датчиком изображения на 47,2 Мп с объективом f/1,9. Эта основная камера работает в паре с датчиком глубины на 1,9 Мп. На передней панели есть 12,6 Мп камера для селфи и видеозвонков.

Телефон оснащен пока еще современным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Он имеет слот для карты MicroSD, который поддерживает карты объемом до 1 ТБ.

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Другие характеристики тоже на высоком уровне. Смартфон может похвастаться OLED-дисплеем Pro IGZO с разрешением 2730 x 1260 пикселей (WUXGA+), глубиной цвета 10 бит, дисплей 240 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Центральная панель с перфорацией поддерживает Dolby Vision, а под ней находится ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.

Характеристики телефона Leica. Новинка будет только белого цвета. Фото.

Новинка будет только белого цвета.

Другие особенности смартфона включают разъем для наушников 3,5 мм, максимальный рейтинг защиты от воды IP68, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC, USB Type-C, аккумулятор емкостью 5000 мАч, USB PD (PPS) и беспроводную зарядку.

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Будет ли телефон Leica продаваться в России

Тут никакой однозначной ясности нет. С одной стороны, в нынешних условиях те, кто занимаются параллельным импортом, могут привезти что угодно, а с другой — вряд ли такое устройство будет сильно востребовано. Тем более, в Японии оно стоит 225 360 иен (примерно 94 000 рублей по курсу). Это значит, что в России к ценнику можно будет смело прибавить минимум 20-30 процентов.

В любом случае новинка будет доступна для покупки в Японии с 18 ноября. А там уже посмотрим, когда он доберется до других рынков. Отмечу только, что Leitz Phone 1 так и остался эксклюзивным для японского рынка.

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