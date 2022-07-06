Leica Camera — новое приложение камеры от Xiaomi. Как скачать

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на обилие сторонних Android-приложений для фотосъёмки, большинство предпочитают пользоваться штатными. Ведь чаще всего софт от независимых разработчиков претендует на осмысленную съёмку и располагает большим количеством настроек, которые в реальной жизни практически всегда остаются не у дел. Нам просто хочется достать смартфон, включить камеру и сделать снимок, не заморачиваясь с балансом белого, выдержкой и другими показателями. Но Xiaomi показала, что настройки камеры могут быть удобными.

Leica

Xiaomi сделала отдельное приложение Leica Camera для новых камерофонов, но его уже могут скачать все

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Вчера на презентации камерофонов 12S и 12S Pro компания Xiaomi представила новое приложение камеры, разработанное специально для новинок совместно с Leica, под нескромным названием Leica Camera. Несмотря на то что оно было создано на базе штатного приложения из MIUI, в Leica Camera отличается более широким спектром доступных функций и фильтров.

Leica Camera — что нового

Leica Camera позволяет включить свой водяной знак с логотипом Leica

Несмотря на то что Leica Camera была ориентирована исключительно на Xiaomi 12S и 12S Pro, поскольку лишь они оснащаются оптикой от Leica, группа разработчиков-энтузиастов уже успела извлечь APK-файл приложения из прошивки новых смартфонов, сделав его доступным для установки на все аппараты бренда, в том числе не самые новые.

Для удобства пользователей разработчики убрали из Camera Leica часть настроек. Кажется, что это нелогично, учитывая, что речь идёт о приложении для камерофонов. Однако, как говорят, на качество съёмки это не повлияло. Все необходимые параметры, которые действительно имеют значение, никуда не делись. Просто их было решено упростить.

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Интерфейсно приложение почти не отличается от штатной камеры из MIUI. А вот водяной знак на готовой фотографии — само собой, если его включить — выглядит иначе. Теперь он исполнен в стилистике Leica с фирменным логотипом компании, указанием модели, на которую велась съёмка, и основными спецификациями вроде ISO, выдержки и светосилы.

Сложно сказать, насколько серьёзно Leica Camera повышает качество итоговых снимков и повышает ли вообще. Всё-таки для других смартфонов, кроме Xiaomi 12S и 12S Pro, оно не предназначалось. Однако создатели уверяют, что подстройку всех фото-фишек приложения вели эксперты Leica, так что с точки зрения качества к нему претензий быть не может.

Как установить Leica Camera

Установить Leica Camera на свой смартфон проще простого:

  • Перейдите в телеграм-канал разработчиков и скачайте установочный файл;
  • Перейдите в системный раздел с загрузками и нажмите на APK-файл для установки;

Устанавливается Leica Camera без проблем, но работает далеко не на всех устройствах

  • Дождитесь окончания установки приложения и запустите его на своём устройстве;
  • Установите нужные параметры и попробуйте сделать несколько фотографий.

Поскольку это всего лишь APK-файл, который вычленили из прошивки новых смартфонов, очевидно, что он не адаптирован для других аппаратов Xiaomi. Поэтому его работа в принципе не гарантируется. Но, если верить отзывам пользователей, большинству всё-таки удалось установить и запустить Leica Camera на своих устройствах.

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А вот на аппаратах других брендов, кроме Xiaomi, Leica Camera устанавливается, но не запускается. Во всяком случае, на моём Honor View 20 приложение не заработало. Возможно, значение имеет используемая прошивка, а, возможно, всё дело в ограниченном спектре сочетаний железа, на которых приложение может работать.

То же самое касается и доступности ряда функций. Как показала практика, не все фишки камеры, вшитые в Leica Camera, становятся доступны на всех смартфонах, на которые устанавливается приложение. В ряде случаев часть инструментов может отсутствовать. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг что. Но чем новее и мощнее ваш аппарат, тем больше фишек ему будет доступно.

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