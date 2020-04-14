Лучшие Android-смартфоны за свои деньги на 2020 год

Мы живём в очень необычное время, и это не просто присказка для красного словца. С одной стороны, пандемия коронавируса вынудила мировые корпорации остановить производство своей продукции, а курс рубля по отношению к доллару рухнул до минимума 2016 года. С другой, ритейлеры не только не повышают цены на технику, которая должна подорожать в первую очередь, а, напротив, устраивают грандиозные распродажи, да такие, о которых не приходилось мечтать даже в более спокойную пору. Правда, иногда такие нужно хорошенько поискать.

Что такое Tmall

Сейчас на Tmall проходит акция, в рамках которой можно купить некоторые смартфоны со значительной скидкой. Что? Вы не слышали про Tmall? Тогда объясняю. Фактически эта интернет-площадка является русскоязычной частью AliExpress, однако отличается от неё тем, что там представлены исключительно сертифицированные товары, которыми зачастую торгует либо сам Tmall, либо крупные российские ритейлеры. Там вы найдёте фирменные магазины «Мегафона», «Ситилинка», «Билайна», «Холодильника» и других торговых сетей.

Если вам интересны iPhone, и вы ищете, где бы купить флагманский смартфон Apple со скидкой, вам дорога на AppleInsider.ru. Там мы подробно разобрали, какие iPhone сейчас выгоднее покупать именно на Tmall. Здесь же мы поговорим об аппаратах под управлением Android, которые считаем самыми оптимальными с точки зрения цены и характеристик.

Лучший недорогой смартфон 2020 года

Несмотря на то что недавно я сам говорил, что Galaxy A51 уступает Galaxy A71 и по ёмкости аккумулятора, и по объёму оперативки, и по мощности и энергоэффективности процессора, в последнее время баланс сил несколько изменился. Если ещё неделю назад разница в цене между Galaxy A51 и Galaxy A71 составляла в районе 3-4 тысяч рублей, то теперь она достигла 8 тысяч, ведь сейчас младшую модель на Tmall можно купить меньше чем за 15 тысяч рублей. Это реально хорошая скидка, учитывая, что в официальной рознице вы не найдёте его дешевле 20 тысяч.

Почему стоит купить Galaxy A51

Во-первых, Galaxy A51 очень красив и выглядит реально по-флагмански. Внешне вы не отличите его от Galaxy S20, потому что в этом году Samsung поленилась и не стала рисовать для разных смартфонов разные дизайны, а просто упаковала и топовые, и бюджетные аппараты в один и тот же корпус. Ну и что, что Galaxy A51 выполнен из пластика? Зато такой материал не бьётся и лучше демпфирует удары.

Во-вторых, у Galaxy A51 очень крутой дисплей. Возможно, он будет уступать тому же Galaxy S20, но если вы не будете сравнивать их напрямую, вы останетесь более чем довольны качеством картинки.

В-третьих, Galaxy A51 имеет отличную четырёхмодульную камеру с телеобъективом, ультраширокоугольным и макро-модулем. На такую камеру можно делать качественные снимки в самых разных сценариях съёмки. Главное – это прямые руки.

Получить скидку на Galaxy A51 можно по промокоду DOMA1700. Правда, помните, что действует акция до 15 апреля включительно. После этого акция прекратит своё действие, но цена, скорее всего, до официальных 20 тысяч всё равно не поднимется и аппарат можно будет купить за 16 690 рублей, за которые он продаётся на Tmall по умолчанию.

Стоит ли покупать Galaxy S10 в 2020 году

Тем, кто хочет флагман, советую обратить внимание на Galaxy S10, который на Tmall сейчас тоже продаётся со скидкой. До 15 апреля его можно будет купить за 47 692 рубля. Это реально низкая цена, учитывая, что серовозы сейчас продают прошлогодний флагман Samsung ровно за те же деньги.

Стоит ли покупать Galaxy S10 в 2020 году? Конечно, стоит. Ведь это реально крутой аппарат, который во многом не только не уступает более современному Galaxy S20, но даже превосходит его. Например, у прошлогодней модели, в отличие от новой, всё ещё есть разъём для наушников, её дисплей изогнут по бокам, что придаёт аппарату более благородный вид, а недавно Samsung выпустила для Galaxy S10 обновление One UI 2.1 с поддержкой съёмки на все камеры сразу и технологией передачи данных Quick Share.

С Galaxy S10+ ситуация примерно такая же. Да, даже на Tmall он стоит уже дороже, чем оригинальный Galaxy S10, — почти 56 тысяч рублей. Но за эти деньги вы получаете увеличенный дисплей, аккумулятор большей ёмкости и дополнительную фронтальную камеру. Стоит ли переплачивать, решать вам, однако я, учитывая разницу в цене, взял бы базовую модель и в ус не дул ещё как минимум пару лет.

Какой недорогой смартфон купить

А для тех, кто придерживается политики строгой экономии, на Tmall есть Galaxy A40. Там его можно купить за 12 590 рублей против минимум 12 900 рублей на «Яндекс.Маркете» у серовозов. Да, это уже не самая новая модель, поскольку вышла она ещё в прошлом году. Однако за те деньги, за которые её предлагают на Tmall, как по мне, лучшего варианта вы не найдёте.

Ну, смотрите сами. Во-первых, Galaxy A40 всё ещё обновляется, что немаловажно, учитывая, что обновления продлевают смартфону жизнь, позволяя ему оставаться актуальным, а также исправляют всевозможные баги, которых в прошивках Android-смартфонов обычно встречается немало. Во-вторых, Galaxy A40 поддерживает NFC, а значит, и бесконтактную оплату.

Были времена, когда эта привилегия была доступна только владельцам флагманов, а теперь любой, у кого есть 12 тысяч рублей, может завладеть устройством с поддержкой Samsung Pay. Ну, и, в-третьих, Galaxy A40 оснащается физическим сканером отпечатков пальцев, что, на мой взгляд, является серьёзным преимуществом, поскольку ультразвуковые и оптические далеко не так удобны и безопасны.

Что касается камеры и процессора, то могу сказать, что они тут есть. А вот какие… Да какая разница? Ведь смартфон за 12 тысяч вряд ли покупают для того, чтобы снимать шедевры или шпилить в Fortnite. В конце концов, для этих целей есть другие, более подходящие аппараты. Однако ни качество фото, ни быстродействие системы на A40, я уверен, вас не разочаруют, если не сравнивать его с флагманами.