Владельцам каких Samsung Galaxy точно не стоит покупать S21, а какие модели лучше обновить

Самый частый вопрос, который задают пользователи тех или иных гаджетов после выхода новой модели, звучит так: ”Стоит ли мне покупать новую модель?” Вопрос действительно интересный, ведь со сцены нам каждый раз рассказывают, что новинка опять намного лучше предыдущей модели и без нее жизнь будет скучной и однообразной. Вот только на деле все оказывается не так и новый гаджет редко оказывается действительно намного лучше, а пользователи даже двух-трехлетних устройств могут еще минимум год спокойно ими пользоваться. Давайте подумаем, что делать тем, кто сейчас пользуется какими-то моделями Galaxy S и думает покупать ли новый S21. Выбор не в каждом случае будет однозначным, поэтому прочитайте эти строки прежде, чем тратить деньги.

Стоит ли покупать Galaxy S21

Самым главным фактором, который должен способствовать продажам нового Galaxy S в этом году, является его цена. В России это не так актуально, но в мире она стала на 200 долларов ниже, чем в прошлом году. Пусть для этого и пришлось пожертвовать некоторыми не очень важными функциями, но предложение стало более чем интересным. Впрочем, к вопросам ценообразования мы еще вернемся.

Как обычно, линейка Samsung состоит из трех моделей — Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra. Итак, стоит ли тратить деньги на последнюю модель, если вы уже являетесь счастливым обладателем более ранних моделей Samsung? Ниже приведу сравнение с некоторыми основными моделями предыдущих поколений.

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Стоит ли продавать Samsung Galaxy S8 и старше

Мы начнем наш список с линейки Samsung Galaxy S8 2017 года. Если вы все еще держитесь за Galaxy S7 пятилетней давности или старше, его почти наверняка пора обновить. Особенно, если вы не хотите останавливаться на Android Oreo или более ранней версии.

То же самое можно сказать и о Galaxy S8 и S8 Plus, последнее обновление которых до Android 9.0 Pie было выполнено еще в 2019 году. Сейчас пришло время Android 11, а скоро будет уже Android 12. Кроме новых функций, это еще безопасность, стабильность и многое другое.

Samsung Galaxy S8 и S8 Plus по-прежнему оснащены отличным оборудованием, но оно начинает казаться немного устаревшим. Процессоры Exynos 8895 и Snapdragon 835 в телефонах по-прежнему работают лучше, чем многие современные процессоры среднего класса, но это далеко от топовой производительности на современных флагманах.

Впрочем, даже такие старички все еще могут обеспечить съемку видео в 4K и даже защиту от воды, но обновить их, если приходят такие мысли, все же стоит. Тем более, что кроме имеющихся плюсов, вы получите более высокую производительность, лучшие камеры, быструю зарядку и другие мелочи, актуальные в наши дни. А самое главное — вы действительно почувствуете разницу после такого обновления.

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Можно ли еще пользоваться Galaxy S9

Galaxy S9 и S9 Plus получали Android 10 с One UI 2.1, которые пока не кажутся устаревшими, но время идет, и что-то более новое все же принесет больше пользы и удовольствия.

Galaxy S21 работает под управлением Android 11 и One UI 3.1, а кроме этого, будет еще три года получать обновления. Это уже является основанием для того, чтобы рекомендовать новый гаджет к покупке. В том числе и исходя из соображений безопасности. Однако наличие всего одного крупного обновления не обязательно является веской причиной для немедленного обновления.

Snapdragon 888 и Exynos 2100 в Galaxy S21 определенно быстрее, чем Snapdragon 845 и Exynos 9810 в S9, но это не так заметно в повседневной жизни. Больше всего разницу ощутят геймеры. Особенно, когда столкнутся с дисплеем с частотой 120 Гц, в то время, как S9 остается ограниченным 60 Гц.

Samsung Galaxy S9 и S9 Plus по-прежнему предлагают запись видео 4K 60fps, рейтинг IP68, качественные дисплеи QHD+ AMOLED, разъемы для наушников, поддержку Dex и беспроводную зарядку. Это очень интересный список функций. Главным отличием Galaxy S21 будет поддержка 5G, который у нас пока не работает.

Стоит обратить внимание на новинку и тем, кто хочет сканер отпечатков пальцев в экране, а также больше камер для самых разных сценариев съемки. Одиночная камера на Galaxy S9 и двойная на S9 Plus все же немного устарели. Я даже не говорю о возможностях съемки в темноте. Тут S21 точно будет на голову выше.

Можно ли отремонтировать Samsung Galaxy S21, если он сломается.

Во многих отношениях Galaxy S9 по-прежнему сохраняет свои позиции. Однако, безусловно, есть веские причины для перехода на серию Galaxy S21. Особенно, если для вас важна хорошая камера. Разницу вы точно почувствуете, даже купив базовый Galaxy S21

Стоит ли продавать Samsung Galaxy S10

Тут сравнение становится уже более сложным, так как постепенно мы подбираемся к более современным устройствам.

Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus всего два года, и они работают под управлением интерфейса Samsung One UI 3.0 и Android 11. Они также обеспечивают производительность, достаточно высокую для большинства пользователей, и все, кроме S10e, так же имеют довольно конкурентоспособные модули с тремя камерами.

Покупатели Galaxy S10e получат выгоду от новых функций камеры, встроенных в серию Galaxy S21 из-за телеобъектива. Остальные получат преимущества, только перейдя на S21 Ultra.

Для геймеров будет важен переход на 120 Гц и чуть большая производительность, но даже они не получат такой разницы, как хотелось бы. А для остальных пригодится разве только быстрая зарядка и 5G.

На какие телефоны похож Samsung Galaxy S21. Необычное сравнение

Если бы я сейчас пользовался Galaxy S10, я бы не спешил тратить деньги и подождал еще минимум год. Тем более, что новинки не имеют поддержки карты памяти, которая иногда очень полезна. В этом году ее убрали впервые со времен Galaxy S6.

Стоит ли менять Galaxy S20 на Galaxy S21

Я бы не стал, если такой простой ответ вас устроит. Редко есть действительно веские причины обновлять свой смартфон каждый год. Samsung Galaxy S21 пусть и стал в чем-то лучше прошлогодней модели, но улучшения настолько незначительны, что компенсируются компромиссами, на которые пришлось пойти ради снижения цены. Даже переход на плоское стекло после скругленных граней прошлогоднего флагмана многим покажется шагом назад.

Преимуществом может стать только появление поддержки S Pen для S21 Ultra. Но учитывая стоимость аксессуара, необходимость купить для него чехол и более слабую функциональность, чем у серии Note, лучше обратить внимание на Galaxy Note 20. Выйдет дешевле и лучше.

Сравнение Samsung Galaxy S21 и Galaxy S20 FE

Если вы хоть как-то считаете деньги, то переход с Samsung Galaxy S20 FE на новый Galaxy S21 будет неразумным почти во всех случаях, кроме нескольких. Особенно учитывая, что FE вышел только в сентябре 2020 года.

Учитывая разницу в цене, которая в России составляет 25 000 рублей, говорить о серьезном преимуществе S21 не приходится. Более того, я уже не раз говорил, что, даже выбирая из двух, я бы обратил больше внимания именно на S20 FE.

Из самых серьезных отличий стоит отметить только то, что Galaxy S20 FE имеет защиту Gorilla Glass 3, а не Gorilla Glass Victus, как в S21. Но это не стоит того, чтобы менять смартфон на новый.

Стоит ли переходить на Samsung Galaxy S21

Как вы поняли из сказанного выше, обновлять смартфон действительно стоит, только если у вас Galaxy S8 и старше и есть желание купить что-то новое.

Не покупайте Galaxy S21 пока не узнаете эти пять его особенностей

Переходными вариантами являются S9 и S10. Их стоит обновлять, если очень хочется чего-то нового и не жалко денег на дорогую покупку.

В остальных случаях замена будет или равнозначной, или и вовсе проиграет по характеристикам. Даже относительно дешевый Galaxy S20 FE в целом не будет хуже нового Galaxy S21.

Как обычно, выбор за вами, но если напишете в комментариях, как относитесь к новинке, чем пользуетесь и хотели бы обновиться, будет круто. А если комментарии не ваш вариант, то для обсуждений всегда есть наш Telegram-чат.