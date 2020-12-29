Стоит ли сегодня покупать Galaxy S10? Он как раз подешевел

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Иван Кузнецов 0

Флагманы предыдущих лет выпуска – это одна из самых популярных категорий смартфонов наряду с аппаратами среднего и начального ценовых сегментов. Люди ценят их за отсутствие сюрпризов, всё ещё высокую производительность и уже более низкую, чем на старте продаж, цену. Но, как показывает практика, не все флагманы прошлых лет пользуются популярностью. Те же Xiaomi почему-то не так востребованы, как, скажем, Samsung. Значит, на корейских смартфонах топового сегмента и остановимся.

Galaxy S10

Galaxy S10 — это всё ещё неплохой смартфон для 2021 года

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Galaxy S10 – это флагман 2019 года. То есть пройдёт ещё немного времени, и ему исполнится уже два года, что по меркам Android-смартфонов равносильно выходу на пенсию. Ведь, как правило, по истечении этого времени аппарат – даже флагманский – начинает считаться устаревшим, потому что теперь его поддержка прекращается, если не считать четырёх заключительных обновлений безопасности, которые звучат как похоронный марш. Но Galaxy S10 не из таких. В этом году Samsung объявила, что продлит его поддержку до трёх лет. Поэтому к нему реально можно присмотреться.

Чем Galaxy S10 лучше Galaxy S20

Пульсометр

Galaxy S10 стал последним смартфоном Samsung с пульсометром

Вообще, если говорить сразу начистоту, мне Galaxy S10 нравится больше Galaxy S20. Я посвящал этой теме отдельный пост, поэтому, если интересно, обязательно почитайте. Сейчас же ограничусь только тезисами:

  • Изогнутый по краям дисплей Galaxy S10 выглядит богаче, чем плоское стекло Galaxy S20;
  • Встроенный пульсометр на задней крышке позволяет замерять частоту сердечных сокращений;
  • Практически идентичные с Galaxy S20 функции, которые Samsung обычно адаптирует для смартфонов двух поколений сразу;
  • Galaxy S10 стоит в России намного дешевле, чем Galaxy S20, если говорить о белой или даже серой рознице.

Характеристики Galaxy S10

Samsung Galaxy S10

Характеристики Galaxy S10 выглядят неплохо даже в 2021 году

С аппаратной точки зрения Galaxy S10 ещё очень неплох:

  • Экран – 6,1 дюйма;
  • Камера: 16, 12, 12 Мп;
  • Аккумулятор: 3400 мА*ч;
  • Процессор Exynos 9820/Snapdragon 855;
  • Память: 8/128 ГБ.

Samsung намекнула, что Galaxy S21 получит поддержку стилуса

Даже если вам не удастся купить версию на процессоре Snapdragon 855, никаких неудобств на Exynos 9820 вы не испытаете. Это очень мощный процессор, который обеспечивает смартфону высокую производительность в играх и приложениях. Оперативки в объёме 8 ГБ даже по меркам 2020-2021 года будет более чем достаточно. Сегодня у части флагманских смартфонов ОЗУ меньше, поэтому переживать здесь не о чем.

Сколько будет обновляться Galaxy S10

Что касается поддержки, то Galaxy S10 светит ещё как минимум два обновления: Android 11 и Android 12. Первый апдейт ориентировочно выйдет ближе к весне, а второй – ещё через год, но уже, скорее всего, к лету, а то и осени. То есть, купив «десятку» сегодня, вы пропользуетесь им с гарантированной поддержкой до 2022-го года. И это если не считать заключительного года, в течение которого смартфон не будет получать новые версии Android, но продолжит обновляться патчами безопасности.

Стоит ли покупать Galaxy S10 в 2021

Цена Galaxy S10

Galaxy S10 и так стоит довольно недорого, но купить его дешевле, чем везде, всё равно можно

Теперь по цене. Принято считать, что в России из-за разницы курса валют выгоднее приобретать серые смартфоны. Это те аппараты, которые были куплены за границей и ввезены в страну реализации в обход официальных каналов поставок. Цены на серую продукцию традиционно ниже, чем у белых, потому что продавцы не платят НДС. Но в последнее время официальные ритейлеры делают настолько выгодные предложения, что никакие серовозы с ними не идут ни в какое сравнение.

Красивее, но дешевле: каким будет Galaxy S21 и сколько он будет стоить

Не знаю, когда вы читаете эту статью, но по состоянию на конец декабря 2020 года, самая выгодная цена на Galaxy S10 – в магазинах DNS. Там смартфон в базовой конфигурации доступен за 33 649 рублей против примерно 38 тысяч рублей в остальной рознице. Скорее всего, на цену повлиял статус DNS как официального дистрибутора Samsung в России, и ему удалось договориться с производителем о предоставлении скидки. Но, учитывая её значительность, я бы не рассчитывал на то, что по такой цене Galaxy S10 будет доступен очень долго. Скорее всего, через какое-то время промо-цена изменится в большую сторону, как это нередко бывает на рынке.

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