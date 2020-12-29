Стоит ли сегодня покупать Galaxy S10? Он как раз подешевел

Флагманы предыдущих лет выпуска – это одна из самых популярных категорий смартфонов наряду с аппаратами среднего и начального ценовых сегментов. Люди ценят их за отсутствие сюрпризов, всё ещё высокую производительность и уже более низкую, чем на старте продаж, цену. Но, как показывает практика, не все флагманы прошлых лет пользуются популярностью. Те же Xiaomi почему-то не так востребованы, как, скажем, Samsung. Значит, на корейских смартфонах топового сегмента и остановимся.

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Galaxy S10 – это флагман 2019 года. То есть пройдёт ещё немного времени, и ему исполнится уже два года, что по меркам Android-смартфонов равносильно выходу на пенсию. Ведь, как правило, по истечении этого времени аппарат – даже флагманский – начинает считаться устаревшим, потому что теперь его поддержка прекращается, если не считать четырёх заключительных обновлений безопасности, которые звучат как похоронный марш. Но Galaxy S10 не из таких. В этом году Samsung объявила, что продлит его поддержку до трёх лет. Поэтому к нему реально можно присмотреться.

Чем Galaxy S10 лучше Galaxy S20

Вообще, если говорить сразу начистоту, мне Galaxy S10 нравится больше Galaxy S20. Я посвящал этой теме отдельный пост, поэтому, если интересно, обязательно почитайте. Сейчас же ограничусь только тезисами:

Изогнутый по краям дисплей Galaxy S10 выглядит богаче, чем плоское стекло Galaxy S20;

Встроенный пульсометр на задней крышке позволяет замерять частоту сердечных сокращений;

Практически идентичные с Galaxy S20 функции, которые Samsung обычно адаптирует для смартфонов двух поколений сразу;

Galaxy S10 стоит в России намного дешевле, чем Galaxy S20, если говорить о белой или даже серой рознице.

Характеристики Galaxy S10

С аппаратной точки зрения Galaxy S10 ещё очень неплох:

Экран – 6,1 дюйма;

Камера: 16, 12, 12 Мп;

Аккумулятор: 3400 мА*ч;

Процессор Exynos 9820/Snapdragon 855;

Память: 8/128 ГБ.

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Даже если вам не удастся купить версию на процессоре Snapdragon 855, никаких неудобств на Exynos 9820 вы не испытаете. Это очень мощный процессор, который обеспечивает смартфону высокую производительность в играх и приложениях. Оперативки в объёме 8 ГБ даже по меркам 2020-2021 года будет более чем достаточно. Сегодня у части флагманских смартфонов ОЗУ меньше, поэтому переживать здесь не о чем.

Сколько будет обновляться Galaxy S10

Что касается поддержки, то Galaxy S10 светит ещё как минимум два обновления: Android 11 и Android 12. Первый апдейт ориентировочно выйдет ближе к весне, а второй – ещё через год, но уже, скорее всего, к лету, а то и осени. То есть, купив «десятку» сегодня, вы пропользуетесь им с гарантированной поддержкой до 2022-го года. И это если не считать заключительного года, в течение которого смартфон не будет получать новые версии Android, но продолжит обновляться патчами безопасности.

Стоит ли покупать Galaxy S10 в 2021

Теперь по цене. Принято считать, что в России из-за разницы курса валют выгоднее приобретать серые смартфоны. Это те аппараты, которые были куплены за границей и ввезены в страну реализации в обход официальных каналов поставок. Цены на серую продукцию традиционно ниже, чем у белых, потому что продавцы не платят НДС. Но в последнее время официальные ритейлеры делают настолько выгодные предложения, что никакие серовозы с ними не идут ни в какое сравнение.

Красивее, но дешевле: каким будет Galaxy S21 и сколько он будет стоить

Не знаю, когда вы читаете эту статью, но по состоянию на конец декабря 2020 года, самая выгодная цена на Galaxy S10 – в магазинах DNS. Там смартфон в базовой конфигурации доступен за 33 649 рублей против примерно 38 тысяч рублей в остальной рознице. Скорее всего, на цену повлиял статус DNS как официального дистрибутора Samsung в России, и ему удалось договориться с производителем о предоставлении скидки. Но, учитывая её значительность, я бы не рассчитывал на то, что по такой цене Galaxy S10 будет доступен очень долго. Скорее всего, через какое-то время промо-цена изменится в большую сторону, как это нередко бывает на рынке.