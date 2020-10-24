Лучшие китайские смартфоны до 15 000 рублей

Многие думают, что выбрать смартфон очень просто. Особенно, когда ценник поднимается до 15 000 рублей. А вот и нет. В этой категории, наверное, разворачивается самая большая конкуренция из всех. Даже с ходу чуть ли не все назовут 4-5 производителей, которые выпускают такие смартфоны. Ко мне часто обращаются с просьбой помочь в выборе. Вот и сейчас я предложу несколько моделей с их характеристиками, особенностями и плюсами/минусами. Вам же останется только согласиться или нет и понять, готовы ли вы покупать такие устройства. И да, это одна из самых востребованных ценовых категорий. Все просто — в ней представлены уже хорошие, но еще не самые дорогие устройства. В первую очередь флагманские технологии спускаются именно сюда.

Какой телефон купить до 15 000 рублей

Сразу в очередной раз хочется отметить, что статья не носит никакого характера, кроме рекомендательного. Я ни в коем случае не настаиваю на том, чтобы вы покупали эти устройства. Просто если они вам нужны, присмотритесь и взвесьте все за и против.

Так же, если захотите купить смартфон с доставкой из Китая, обязательно убедитесь, чтобы это была глобальная версия. Это можно посмотреть в описании или уточнить у продавца.

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REALME 7 — смартфон с NFC

Realme 7 представлен совсем недавно, но смартфон это не тот продукт, которому надо настояться. Поэтому он вполне достоин вашего (и моего) внимания.

Он оснащен процессором Mediatek Helio G95, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти (с возможностью расширения с помощью microSD). Кроме этого, у него есть большой 6,5-дюймовый дисплей с разрешением FullHD и частотой обновления 90 Гц. Прям как у новейшего Huawei Mate 40 Pro и iPhone 12 Pro.

Основная камера имеет разрешение 64 Мп. Вместе с ней работают сверхширокая 8 Мп и 2 Мп макро камера. Четвертый модуль отвечает за определение глубины сцены. Фронтальная камера получила разрешение 16 МП.

Все это должно работать довольно долго, так как смартфон получил батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Также предумотрен аудиоразъем и модуль NFC.

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REDMI NOTE 9 — лучший недорогой Xiaomi

Этот смартфон оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ и очень достойным процессором MediaTek Helio G85. Правда, оперативной памяти у него всего 4 ГБ, зато 128 ГБ встроенной памяти.

Разрешение основной камеры составляет 48 Мп, а всего в ней 4 модуля. Среди них можно найти также сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп, макромодуль с разрешением 2 Мп и датчик глубины. Фронталка только одна с относительно скромным разрешением 13 Мп.

Про емкость аккумулятора можно громко заявить, что его емкость более пяти тысяч мАч — 5020. Он поддерживает зарядку 18 Вт, а из прочих благ можно выделить NFC и наличие более доступной версии Note 9S.

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IQOO U1 — смартфон от Vivo

Сейчас очень распространена ситуация, когда производители хороших смартфонов создают дополнительный суббренд для производства более дешевых смартфонов или смартфонов с другой философией. Так поступила и Vivo, явив миру iQOO.

Новый iQOO U1 оснащен мощным процессором Snapdragon 720 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Информация выводится на 6,53-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, в левом верхнем углу которого есть отверстие под фронтальную камеру с разрешением 8 Мп.

Расположившаяся на задней стенке основная камера имеет разрешение 48 Мп. Всего модулей три. Кроме основной, будет 2 Мп макромодуль и такой же датчик глубины.

Можно смело сказать, что фотографическая составляющая этого смартфона не такая крутая, но зато он работает на Snapdragon в отличии от предыдущих примеров. А еще iQOO U1 оснащен аккумулятором емкостью 4300 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

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HUAWEI P40 LITE — как купить Huawei P40 недорого

Не мог я обойти стороной фанатов EMUI и ее ”домик” — смартфоны Huawei. Тем более, что это представитель показанной весной линейки P40.

Huawei P40 Lite — это телефон стоимостью около 15 000 руболей с возможностью выбора комплектации. Я обещал смартфоны именно до этой суммы, поэтому придется ужаться по оперативке и встроенной памяти. Чуть больше, чем за 12 000 рублей можно получить только 4/64 ГБ, а если надо 6/128 ГБ, то придется доплатить еще примерно 3 000 рублей.

Смартфон имеет 6,4-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и 16-мегапиксельную камеру для селфи в верхнем левом углу. С другой стороны, камер всего три, а максимальное разрешение снимков составит 48 Мп. Дополнительно можно делать сверхширокоугольные снимки с разрешением 8 Мп. Разрешение макрообъектива составляет 2 Мп и столько же у датчика глубины.

Добавить можно только аккумулятор емкостью 4 200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт и работу с EMUI 10 из коробки.

Какой смартфон купить — выбирать вам, но, надеюсь, что приведенный список существенно облегчит ваш выбор.