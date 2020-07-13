Стоит ли покупать Redmi Note 9? Что говорят владельцы

Наверное, каждый из нас, прежде чем купить новый смартфон, задавался вопросом, а стоит ли его покупать. Вот именно ту модель, которая вам так понравилась. Потому что внешняя красота и мощная начинка – это ещё не всё. Очень важно знать, что говорят об этом устройстве владельцы, которые уже успели им попользоваться и составить собственное впечатление. Ведь понять, что смартфон «не тянет», можно только в условиях реальной эксплуатации. А где их взять? Конечно, на Яндекс.Маркете, где мы периодически черпаем актуальные отзывы пользователей самых разных смартфонов. Сегодня на очереди – новенький Redmi Note 9 Pro.

Почему вам не нужен дорогой смартфон, чтобы делать классные снимки

Redmi Note 9 Pro – это преемник Redmi Note 8 Pro, но сильно улучшенный и избавленный от недостатков предшественника. Скорее всего, инженеры Redmi взяли прошлогодний Note 8 Pro, прочли отзывы и исправили их, выпустив своего рода работу над ошибками. Впрочем, это не помешало удержать цену новинки на довольно приемлемом уровне – от 16 до 22 тысяч рублей в зависимости от того, где покупать смартфон: у серовозов или у официалов.

Чем Redmi Note 9 Pro лучше Redmi Note 8 Pro

Аппаратную основу Redmi Note 9 Pro составляет процессор Qualcomm 720G против MediaTek Helio 90G. Хоть детище MediaTek имело довольно высокую вычислительную мощность, у него было как минимум две проблемы: невысокая популярность у производителей и отсутствие возможностей для перепрошивок. Но если большинству пользователей плевать на кастомы, то вот низкий спрос на этот процессор со стороны производителей сделал его непопулярным и среди разработчиков, которые не горели желанием портировать под него такие приложения, как Google Camera.

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Несмотря на то что Redmi Note 9 Pro – это бюджетный камерофон, в чём мы уже успели убедиться, в целом пользователи воспринимают его как универсальное решение, которое хорошо себя показывает в самых разных сценариях использования. Об этом свидетельствует высокий рейтинг на «Яндекс.Маркете» (4,7 из 5.0) и довольно большое количество положительных оценок (около 85%).

Отзывы владельцев Redmi Note 9 Pro

Судя по отзывам, Redmi Note 9 Pro получился действительно очень сбалансированным, хоть и довольно крупным аппаратом. Диагональ его дисплея равна почти 6,7 дюйма. Зато дизайнеры Redmi действительно нарисовали очень неплохой дизайн. Особенно привлекательно выглядит фронталка, которую вписали в островной вырез посередине экрана. Четырёхкамерная система, которую действительно очень часто хвалят, делает отличные снимки – разумеется, при условии использования порта GCam или прямых рук. А вот аккумулятор на 5000 мА*ч, судя по всему, звёзд с неба не хватает, хоть и обеспечивает полтора-два дня работы при не самом активном использовании.

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На мой взгляд, весьма сбалансированный аппарат по соотношению цена-качество. Отсутствие модного AMOLED-дисплея для меня скорее плюс, чем минус – не надо думать про ШИМ, да и AMOLED неизбежно привёл бы к удорожанию аппарата. Камера – даже стоковая – достаточно неплохо справляется. Ночной режим, конечно, печаль. Но по умолчанию в стоковой прошивке уже активно Camera2 API – можно подобрать GCam и немного улучшить этот момент. Размер телефона – надо понимать, что это реально лопата. Батарея – пока сказать нечего. Ну, держит два дня при повседневных рабочих нагрузках – почта, соцсети, звонки, ютубы. Дальше посмотрим, как будет, — написал один из пользователей.

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Да, действительно, Redmi Note 9 Pro – очевидно, чтобы сэкономить на производстве – оснастили IPS-, а не AMOLED-матрицей. С одной стороны, из-за этого смартфон ощутимо потерял в качестве картинки. Но, с другой, пользователям не придётся мучиться из-за мерцания экрана, от которого органические панели начинают страдать при яркости ниже среднего.

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Вес смартфона составляет аж 209 граммов

Но не нужно забывать, что это всё-таки камерофон, пусть и откровенно недорогой. Камера на 64 Мп при должных умениях или навыках в установке вспомогательного софта позволяет делать реально классные снимки. Но и без него всё можно получиться на высшем уровне. Вы только посмотрите, как Redmi Note 9 Pro снимает в темноте.

Да ему никакие Google Камеры не нужны! Да, это не совсем честная съёмка, а осветление кадра, которое производят программные алгоритмы. Но, если вы не профессиональный фотограф, то какая вам может быть разница? Лично мне – никакой.

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Стоит ли покупать Redmi Note 9 Pro? На мой взгляд, стоит. Это очень грамотно составленный смартфон, который имеет хорошую камеру с четырьмя модулями для разных сценариев съёмки, но при этом не менее универсален благодаря отличному железу от Qualcomm, 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенной памяти. Ну, а уж если урвать его за 16-18 тысяч рублей, это будет настоящий подарок, который за счёт стеклянного корпуса и аккумулятора на 5000 мА*ч выглядит даже более привлекательно, чем Galaxy A51.