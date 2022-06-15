Лучшие смартфоны, которые выходят в июне. Много недорогих моделей

2022 год уже принес несколько отличных новинок из мира электроники. За прошедшие пять полных месяцев нам показали свои новинки такие монстры индустрии, как: Samsung, Apple, Huawei, OnePlus, Google и многие другие. Тем не менее, мы ждем все новые и новые смартфоны, которые должны выйти, в том числе, в июне. Таких новинок будет десятки от самых разных брендов, но мы выбрали только самые интересные, которые заслуживают внимания. Какие-то из них можно будет купить в России официально, а какие-то придется заказывать с AliExpress или покупать у серых дилеров, но от этого они не становятся менее интересными. Тем более, многие уже назвали июнь месяцем смартфонов среднего и начального уровня, а именно они и пользуются самым большим способом спросом.

Poco F4 GT — самый мощный Поко

Poco F4 GT станет одним из основных смартфонов, выпущенных в этом месяце. Телефон сначала поступил в продажу в Европе, но постепенно появляется и на отвальных рынках. В России цена за него установлена от 49 990 рублей.

POCO F4 GT оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full-HD+ и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, он будет иметь защиту Gorilla Glass Victus и 10-битную глубину цвета с более чем 1 миллиардом оттенков. Внутри будет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

Что касается камер, то Poco F4 GT будет оснащен тройной камерой, состоящей из основного датчика Sony IMX686 на 64 Мп, сверхширокого объектива на 8 Мп и макрообъектива на 8 Мп. Фронталка будет иметь разрешение 20 Мп (Sony IMX596). Телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч, с поддержкой быстрой зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт. Работать все это будет под управлением MIUI 13 на базе Android 12.

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Oppo Reno 8 Pro — новый OPPO

Oppo Reno 8 Pro недавно был запущен в Китае вместе с Oppo Reno 8 и Oppo Reno 8 Pro Plus. Ожидается, что он выйдет на мировой рынок в июне. Oppo Reno 8 Pro будет оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем E4 от Samsung с частотой обновления 120 Гц. Смартфон станет первым, который оснастят чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Сочетаться он будет с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

Что касается камер, то у него будет 50 Мп основной сенсор Sony IMX 766 вместе со сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и 2 Мп макро. Для селфи и видеозвонков на передней панели смартфона Oppo Reno 8 Pro установлена фронталка с разрешением 32 Мп.

Realme GT NEO 3T — телефон, который уже был

Подробные характеристики смартфона уже известны. Это Realme Q5 Pro с ребрендингом. Он получит 6,62-дюймовый дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 870 5G с оперативной памятью до 8 ГБ.

Realme GT NEO 3T будет предлагать тройной модуль задней камеры, в основе которой будет лежать 64 Мп основной сенсор, дополненный 8 Мп свершириком и 2 Мп макро. На передней панели телефона, скорее всего, будет 16 Мп. Внутри будет аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Телефон будет работать на Android 12 с нанесенной поверх него Realme UI 3.

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Poco C40 — дешевый телефон с большим аккумулятором

Подтверждено, что Poco C40 будет запущен в этом месяце во многих странах. Называется даже точная дата — 16 июня. Хотя до этого он уже был представлен во Вьетнаме, что дает нам хорошее представление о его характеристиках.

Poco C40 будет интересным телефоном начального уровня. Он получит 6,71-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1560 x 720 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Внутри будет установлен чипсет JLQ JR10, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Телефон будет иметь двойную камеру на задней панели с 13 Мп основным модулем и 2 Мп датчиком глубины. На передней панели Poco C40 будет установлена ​​5 Мп камера для селфи и видеозвонков. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч, который поддерживает зарядку 18 Вт, но в комплекте, скорее всего, будет более простое зарядное устройство на 10 Вт.

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Vivo Т2 — отложенный телефон

Запуск Vivo T2 должен был состояться 6 июня, но компания отложила запуск по неизвестным причинам. Vivo, скорее всего, выпустит смартфон в конце этого месяца. По слухам, он представляет собой переименованный IQOO Neo 6 SE, официально представленный в Китае в мае этого года.

Vivo T2 получит 6,62-дюймовую OLED-панель с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Телефон будет оснащен чипсетом Snapdragon 870 и будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной.

Смартфон оснастят тройной камерой с 64 Мп основным модулем, 8 Мп сверхшириком и 2 Мп макро. Фронталка получит разрешение 16 Мп. Телефон будет поставляться с предустановленной Android 12 и фирменной оболочкой FunTouch OS 12 поверх него. Vivo T2 получит аккумулятор емкостью 4700 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

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