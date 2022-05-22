Лучшие китайские телефоны до 30 000 рублей на сегодняшний день

Новые смартфоны стали стоить дороже, и это всем известно. Но иногда некоторые производители набираются смелости или щедрости и предлагают свою продукцию по очень приятным ценам. Так можно купить топовые устройства по цене моделей среднего сегмента. Такие предложения пока встречаются не очень часто. Вместо того, чтобы гадать, где это сработает, давайте лучше вспомним пять отличных телефонов, которые можно купить прямо сейчас в ценовом сегменте до 30 000 рублей. Их даже можно купить на AliExpress дешевле, чем в розничных магазинах. Некоторые даже есть на Tmall, а значит, их привезут буквально через пару дней. Впрочем, как их покупать — дело ваше. Мы же просто перечислим эти модели.

Poco F3 — достойный Poco

Как это уже было неоднократно, в наш сегодняшний список нельзя не включить Poco F3. В телефоне есть несколько отличных аппаратных средств, таких как мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 870, 6,67-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD +, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 360 Гц.

Что касается камеры, то Poco F3 оснащен основным датчиком на 48 Мп в сочетании с ультраширокоугольным объективом 8 Мп и 5 Мп модулем для макросъемки. Для селфи у этого аппарата есть 20 Мп фронталка.

Наконец, телефон Poco F3 питается от аккумулятора емкостью 4520 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Другие функции включают NFC и инфракрасный излучатель.

Купить Poco F3

Realme GT Neo 2 — недорогой, но мощный

Realme GT Neo 2 оснащен таким же мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 870. А еще у него есть 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 600 Гц.

Наш Яндекс Дзен тут! В нем много эксклюзива, который вы не увидите на сайте.

Что касается камеры, то GT Neo 2 оснастили основной камерой на 64 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Спереди мы видим 16 Мп селфи-камеру.

Питается Realme GT Neo 2 от большой батареи емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. NFC тоже есть.

Купить Realme GT Neo 2

Realme GT Master Edition — редкий Реалми

Realme GT Master Edition — еще один отличный вариант менее, чем за 30 00 рублей. Смартфон поставляется с меньшей, чем у предыдущих моделей 6,43-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц.

”Под капотом” находится отличный производительный Qualcomm Snapdragon 778G вместе с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Между тем, для фотосъемки смартфон оснащен 64 Мп основной камерой, 8 Мп сверхширокоугольной камерой и 2 Мп макромодулем. О селфи позаботится большой 32 Мп сенсор на передней панели.

Батарея может показаться не очень большой, но 4300 мАч — это тоже достойный показатель. А поддержка быстрой зарядки на 65 Вт компенсирует недостаток емкости. NFC тоже есть, но интереснее то, что в телефоне не забыли про аудиоразъем, от которого отказываются почти все.

Купить Realme GT Master Edition

Redmi Note 11S 5G — новый Редми

Если вы хотите что-то более свежее, но все еще доступное, Redmi Note 11S 5G должен вам подойти. Смартфон поставляется с хорошим чипсетом Dimensity 810, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Redmi 10 2022 — что это за смартфон и стоит ли его покупать.

Redmi Note 11S 5G оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 Гц. Что касается камер, то у нас есть 50 Мп основная в сочетании с 8 Мп сверхширокоугольной и 2 Мп макро. Спереди телефон оснастили 16 Мп фронталкой.

Наконец, Redmi Note 11s 5G оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. А еще тут есть NFC, 3,5-мм аудиоразъем и инфракрасный излучатель.

Купить Redmi Note 11S 5G

OPPO Reno 7 5G — хорошой Оппо

И последнее в сегодняшнем списке, но, как говорится, не по значимости — OPPO Reno 7 5G. Его оснастили мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Изображение выводится на 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц.

Что касается камеры, то нам предлагают основную камеру на 64 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Между тем, для селфи есть одна фронтальная камера на 32 Мп.

Питается OPPO Reno7 5G от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 60 Вт. А еще у него есть NFC.

Купить OPPO Reno7 5G

Как видим, эти телефоны довольно похожи между собой, но некоторые отличия у них все равно есть. А какой из них выбрали бы вы? Или может у вас есть свои варианты, которые мы не включили в список? Расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.