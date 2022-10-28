Лучшие телефоны Xiaomi в разных категориях. Если не знаете, что выбрать

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Артем Сутягин 0

Xiaomi сегодня является одним из самых известных производителей смартфонов благодаря хорошему соотношению цены/качества в ее устройствах. В этом нет сомнений. Все, что вам нужно сделать, это просмотреть списки самых продаваемых смартфонов или самых популярных брендов, чтобы увидеть, что Xiaomi неизменно является одним из основных игроков. Особенно актуально это стало после наложения санкций на Huawei и ее отката за пределы первой пятерки производителей смартфонов. Китайская компания сохранила свою ставку на выпуск относительно недорогих, но технологичных устройств, и поэтому о ней всегда приятно поговорить. Чем мы сейчас и займемся.

У Xiaomi всегда есть, что выбрать, но иногда можно и запутаться.

Какой телефон Xiaomi купить

Если Xiaomi известна чем-то еще, так это безумным ритмом запуска продуктов, когда каждый год выпускаются десятки различных моделей. Это хорошо, но если мы хотим купить смартфон, это может сильно сбить с толку. В этом руководстве мы выбрали лучшие телефоны Xiaomi для каждого диапазона, доступного в 2022 году. Не будем приводить много примеров! Вместо этого четко и понятно ответим на вопрос ”что купить?”. Мы выбрали лучшие модели на основе камеры, производительности, батареи, цены, личных предпочтений и общего впечатления от телефона. А еще приведем ссылки на AliExpress, где их можно купить дешевле, чем в России. Хотя, конечно, это ваше дело, ждать или купить сразу в российской рознице.

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Xiaomi 12 Pro — лучший флагманский телефон

Xiaomi 12 Pro — один из новейших смартфонов высокого класса, выпущенных компанией. И это отличный пример того, чего добилась Xiaomi за последнее время. Модель имеет продуманный дизайн, хорошее качество сборки и отличные характеристики. Его матовая поверхность на задней панели защищает от появления отпечатков пальцев и грязи. А еще она меньше скользит в руке, чем другие модели, если вы не хотите пользоваться чехлами.

Не знаю, как воплощением стиля, но красивым он точно является.

6,74-дюймовый AMOLED-экран, разрешение Quad HD+, частота обновления 120 Гц и HDR 10+ — вот некоторые из его характеристик, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Независимо от того, насколько сложной является задача, которую мы хотим выполнить, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 работает как надо, обеспечивая высочайшую производительность смартфона. Кроме того, новинка работает под управлением MIUI 13 на базе Android 12 и непременно получит тринадцатую версию.

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Xiaomi 12 Pro также может похвастаться хорошей системой камер, позволяющей делать качественные снимки и видео. Кроме того, благодаря быстрой зарядке мощностью 120 Вт аккумулятор емкостью 4600 мАч заряжается менее чем за 20 минут. Субъективно, но кажется, что эта модель обладает лучшей системой вибрации среди остальных моделей и звучит просто фантастически.

Купить его на AliExpress сложно, но есть модель 12T Pro, которая совсем не хуже.

Купить Xiaomi 12T Pro на AliExpress

Xiaomi 12 Lite — лучший недорогой телефон

Одним из лучших и самых последних смартфонов Xiaomi, вышедших на рынок, является Xiaomi 12 Lite. Это очень тщательно проработанный гаджет в среднем ценовом диапазоне, который обеспечивает превосходство во всем, что не возьми. Начиная с того, что его корпус весит всего 173 грамма и имеет толщину 7,29 миллиметра. Пользоваться им будет очень удобно.

Xiaomi 12 Lite внешне довольно сильно похож на Xiaomi 12 Pro. Но разница где-то внутри.

Кроме этого, 6,55-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц занимает значительную часть передней панели и обеспечивает очень хорошее качество изображения. Qualcomm Snapdragon 778G 5G пусть и не является ультрафлагманом, но может легко справиться с любой задачей. Как и другие телефоны бренда, выпущенные в 2022 году, он работает на MIUI 13 (на базе Android 12) и обязательно получит обновления до более новых версий операционной системы.

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На задней панели расположены три камеры, основная из которых имеет основной объектив на 64 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп и расположилась в отверстии на передней панели. Все это работает от аккумулятора емкость 4300 мАч, что совсем немало для такой тонкой модели. А еще есть быстрая зарядка мощностью 67 Вт, позволяющая зарядить Xiaomi 12 Lite всего за 30 минут.

На самом деле сложно отнести телефон к по-настоящему недорогим, но на него часто бывают скидки. Даже на AliExpress их можно купить дешевле базовой цены. Ссылка ниже приведена как ориентир. Возможно, вы сможете найти его еще дешевле.

Купить Xiaomi 12 Lite на AliExpress

Redmi Note 11 Pro+ — лучший бюджетный телефон

Это устройство не относится к начальному уровню, но учитывая нынешние цены и общее положение моделей бренда, его можно назвать бюджетным. И для своей цены это очень удачная покупка. Redmi Note 11 Pro+ 5G выделяется на фоне конкурентов с точки зрения экрана, производительности, камер и быстрой зарядки.

Начнем с обсуждения его 6,67-дюймового AMOLED-экрана. Он имеет разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц и является очень четким и контрастным. Сканер отпечатков тоже работает без нареканий, а производительность обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 920. Его хватает для ежедневного использования без зависаний и фризов. С ним можно даже поиграть, пусть и не на максималках в самые топовые игры. А еще эта модель гарантирует отличное качество звука как с наушниками, так и без них.

Дизайн Redmi довольно специфичен, хотя и похож на базовые Xiaomi.

108-мегапиксельная основная камера отличного качества, способная снимать все, что угодно, является одним из основных преимуществ устройства. Также в смартфоне установлен аккумулятор на 4500 мАч, который не страдает автономностью, но заряжается за считанные минуты благодаря быстрой зарядке 120 Вт. Такой показатель за эти деньги найти будет сложно.

Купить Redmi Note 11 Pro на AliExpress

Конечно, это не все телефоны знаменитого китайского бренда. Можно найти и более подходящие именно для вас, но для большинства пользователей эти версии будут самыми оптимальными. Конкуренты тоже не дремлют, но часто они просто не могут предложить товар должного качества за такие же деньги. Есть много брендов, кто пытается напичкать новинки топовым железом и удержать цену на невысоком уровне, но часто там не все так просто. Вы или будете расплачиваться данными, которые будут у вас собирать и использовать для своих целей, или среди прочих хороших характеристик будут свои ”червячки”.

В Telegram-канале "Сундук Али-Бабы" вы найдет еще больше крутых подборок. И не только смартфонов.

Например, камера с высоким разрешением, но плохой оптикой; хороший процессор, но мало оперативки; отличная батарея, но очень посредственный экран. Xiaomi старается делать сбалансированные устройства, чтобы с ними у вас не было проблем. Кто пользовался — тот знает. Рассказать о своем опыте использования этих смартфонов или посоветовать свои модели, вы можете в комментариях или в нашем Telegram-чате.

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