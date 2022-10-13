5 самых бестолковых функций Xiaomi, которыми вы зачем-то пользуетесь

Смартфоны Xiaomi любят не только за соотношение цены и характеристик, которое предлагает китайский бренд, но и за функции оболочки MIUI. Их настолько много, что изучению всех возможностей пользователь может посвятить целый день, настраивая мобильное устройство под себя. Многие опции вроде мультиоконного режима, разделения экрана, клонирования приложений и создания второго рабочего пространства действительно очень полезны. Но наряду с ними MIUI предлагает совершенно бестолковые функции, большинство из которых по умолчанию включено на смартфоне.

Сегодня мы не будем говорить про оптимизацию Xiaomi, рассказывая о способах, как ускорить смартфон. Коснемся исключительно бесполезных функций. Причем речь пойдет не о скрытых опциях из раздела «Для разработчиков» (хотя там тоже много разного рода дичи от инверсии цветов до отражения интерфейса), а о тех настройках, которые включаются и выключаются без дополнительных прав.

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Режим в кармане

Некоторые функции Xiaomi, работающие по умолчанию, не только являются бесполезными, но и становятся причиной возникновения самых разных проблем. В частности, это касается режима в кармане. В пункте активации данной опции производитель пишет, что она предотвращает случайные нажатия. Однако на практике совершенно невозможно понять, как работает этот режим.

Я убирал смартфон с активным экраном в карман, надеясь, что опция, предотвращающая случайные нажатия, отключит его (не помогло). Также я думал: может, опция как-то помешает разблокировке экрана, если я случайно прикоснусь к сканеру отпечатка (нет). То есть вне зависимости от того, включен у вас или нет режим в кармане, вы никак не сможете избежать непреднамеренных нажатий, а лишь столкнетесь с проблемой — закрыта область динамика.

Если вы хоть раз видели на экране своего Xiaomi сообщение «Не закрывайте область динамика», то знайте: всему виной режим в кармане. Следовательно, чтобы убрать назойливое оповещение, функцию нужно отключить. И в таком случае вы ничего не потеряете.

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Проверка приложений на вирусы

Каждый производитель смартфонов, не исключая Xiaomi, всем своим видом показывает, что заботится о безопасности пользователей. Но зачастую эта забота является мнимой и преследует исключительно меркантильные цели. Яркий пример — проверка приложений на Xiaomi. Когда вы устанавливаете ту или иную программу хоть через Google Play, хоть через APK, смартфон якобы начинает искать вирусы. Поэтому вы видите на своем экране диалоговое окно с надписью «Безопасно» по окончании проверки.

Вот только приложение уже проверено через Google Play Защиту, а повторная проверка не вызывает ничего кроме раздражения. Во-первых, она появляется всегда. Во-вторых, вы можете заметить, что диалоговое окно сопровождается рекламным баннером. Хитро, да? Для отключения проверки сделайте следующее:

Запустите приложение «Безопасность». Откройте настройки. Перейдите в раздел «Антивирус». Отключите опцию «Проверять перед установкой».

Если все сделано верно — поздравляю. Вы больше не будете мучиться, глядя на всплывающее окно после установки каждого следующего приложения. А если все-таки решите проверить смартфон на вирусы — просто запустите ручную проверку через программу «Безопасность».

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Как отключить рекламу на Xiaomi

Меркантильность Xiaomi заметна не только во время проверки софта на вирусы, но и во всех стандартных приложениях. В «Проводнике», «Музыке» и «Галерее» вы будете постоянно видеть рекламу, потому что «Xiaomi — ТОП за свои деньги». За работу рекламных баннеров в MIUI отвечает функция «Показать рекомендации». Ее нужно отключить в каждом стандартном приложении.

Ранее мы уже рассказывали, как отключить рекламу на Xiaomi, однако ситуация меняется с каждым обновлением. К примеру, не так давно после воспроизведения видеороликов в «Галерее» тоже стали появляться рекомендации. Правда, они отключаются не через это приложение, а через Mi Video. Поэтому будьте внимательны и постарайтесь убрать рекламу Xiaomi везде, где только можно.

Полноэкранный индикатор

Недавно я признавался в любви жестовому управлению, рассказывая, почему оно лучше стандартных кнопок Андроид. Подобный тип взаимодействия также доступен на смартфонах Xiaomi, но по умолчанию он вызывает появление полноэкранного индикатора, который съедает свободное пространство.

Функция индикатора — удобное переключение между запущенными приложениями. Вам нужно сделать свайп вправо или влево, используя виртуальную полоску, чтобы обратиться к следующему окно. Но что будет, если отключить полноэкранный индикатор? Вы увеличите полезную площадь экрана, скроете надоедливый элемент управления и при этом сохраните возможность быстрого переключения между программами. Удерживая палец в нижней части экрана, нужно аккуратно сделать свайп вверх, а затем — вправо или влево в зависимости от того, какое приложение вы хотите открыть.

Чтобы отключить полноэкранный индикатор, поочередно откройте вкладки настроек «Рабочий стол» и «Способ навигации». Здесь вы увидите ползунок, позволяющий деактивировать совершенно лишний элемент интерфейса.

Ранние обновления

В отличие от той же компании Apple, Xiaomi не может просто взять и выпустить обновление своей прошивки сразу на все устройства. Оно и понятно: китайцы делают так много смартфонов, что порой забывают, для каких из них они обещали выпустить обновление. Кто-то из-за этого устанавливает кастомные прошивки, а кто-то — активирует функцию «Ранние обновления», рассчитывая на получение апдейтов в числе первых.

Но в жизни опция «Ранние обновления» является совершенно бесполезной, и вот вам личный пример. В конце 2021 года Xiaomi представила оболочку MIUI 13, которую в том числе должен был получить один из смартфонов, находящихся у меня на руках (Redmi Note 9 Pro). Понятное дело, что модель бюджетного уровня и не новая, поэтому ждать получение апдейта в числе первых было бы опрометчиво. Но в настройках я всегда держу включенной функцию ранних обновлений, как бы выражая доверие Xiaomi.

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На дворе середина октября, а MIUI 13 так и не прилетела. В то же время в сети можно найти массу свидетельств того, что обновление Redmi Note 9 Pro начало приходить еще летом этого года, а впереди маячит уже MIUI 14.

И зачем нужна функция ранних обновлений? Кажется, ответ на этот вопрос не смогут найти даже в штаб-квартире Xiaomi. Но очевиден факт наличия совершенно бесполезных функций, которые либо только создают видимость изменений (ранние обновления), либо демонстрируют жадность Xiaomi, замаскированную под благие намеренья (проверка приложений на вирусы). Будет ли производитель делать из этого какие-то выводы — непонятно. Остается только надеяться, что рынок расставит все по своим местам.