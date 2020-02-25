Мы тут обсуждаем телефоны за 1000 долларов, но почему бы не взять и не рассмотреть варианты за 1000 рублей? У многих во владении имеются дорогие гаджеты, которые не всегда удобно носить с собой. Готовы ли вы постоянно пользоваться Galaxy Note 10? Даже на природе? И мы об этом. Как правило, пользователям бывает необходим дополнительный телефон для звонков, который бы можно было использовать во всех ситуациях, где жалко взять с собой дорогой аппарат за 100 тысяч. И в этом случае данная статья поможет вам выбрать такое устройство.

Итак, давайте же посмотрим, что мы можем купить за 1000 рублей как в российской рознице, так и на Aliexpress. А начнем мы с последней площадки. Удивительно, но на «али» очень мало вариантов за данную цену. Если вам нужен самый дешевый кнопочный телефон, гораздо легче купить такой в России за 390 рублей. Речь идет о Digma Linx A105N 2G. Однако нам нужен не самый дешевый, а лучший в пределах 1000 рублей, поэтому этот вариант мы не рассматриваем.

L8STAR BM70 — телефон размером с палец

На Aliexpress за 995 рублей нам доступен компактный L8STAR BM70. Это неплохой вариант для тех, кому действительно нужен компактный телефон. Он оснащен процессором MTK и 0,66-дюймовым OLED-экраном, что довольно круто.

Aiek M5 Card — форм-фактор кредитной карты

За 888 рублей можно приобрести Aiek M5 Card. Его главная особенность — тонкий корпус и габариты кредитной карты. Его можно легко положить в кошелек. В данном случае ни о каком OLED-экране речи нет, да и сам экран здесь уж слишком маленький даже за свои деньги.

Samsung Galaxy Ace в 2020 году?

За 1000-1500 рублей на Aliexpress нам доступен телефон на Android — Samsung Galaxy Ace. Когда-то это был очень популярный аппарат, и сегодня его можно приобрести даже в качестве основного устройства, если, конечно, вы испытываете сильные финансовые сложности.

Irbis SP402 — самый функциональный телефон за свои деньги

Итак, мы добрались до российской розницы, потому что на Aliexpress больше ничего интересного нет. За 1490 рублей можно купить SP402 на Android 8. Это, вероятно, самый оптимальный вариант в вопросе функциональности за свои деньги. И я бы на вашем месте добавил 500 рублей и приобрел именно данное устройство. Телефон работает на Android Go и предлагает своим владельцам миллионы популярных приложений. Лучшего за эти деньги попросту не найти.

Nokia 105 Single SIM — лучший дешевый кнопочный телефон

За 1190 рублей в российской рознице доступен Nokia 105 с 1,77-дюймовым экраном, встроенным радио, «Змейкой», «Тетрисом» и емким аккумулятором на 800 мАч. Это, вероятно, лучший вариант для тех, кто хочет качественный кнопочный телефон от популярного бренда. Кстати, в 2020 году мы, возможно, увидим складной смартфон от Nokia.

BQ BQ-2810 Boom XL — телефон с мощным динамиком

Последний телефон в нашем топе — это BQ-2810 Boom XL. Отличает его, как вы уже поняли, огромный динамик на задней панели, который может стать причиной криков из окон домов. Это настоящий телефон для школьников, которые так любят громко слушать музыку. Но есть один большой минус — цена. Аппарат стоит 1890 рублей, что, конечно, в два раза выше нашего изначального бюджета.

Читайте также: Самые дешевые телефоны Samsung Galaxy

Мы, конечно, старались уложиться в 1000 рублей, но, как видите, в 2020 году это сделать довольно сложно. Все дешевые кнопочные телефоны на Aliexpress продаются за 2 тысячи и выше. А в российской рознице выбор в этом сегменте не так велик. Из всех телефонов оптимальным кажется аппарат от Irbis на Android 8. Мы были крайне удивлены увидеть за 1500 рублей подобное устройство. Это отличный вариант как в качестве дополнительного телефона, так и в качестве основного, потому что версия Android здесь даже в 2020 году вполне себе неплохая, и пользователи такого аппарата смогут радовать себя всеми современными приложениями соцсетей.

Если вам известны еще более интересные варианты за 1000 рублей, предлагайте их в комментариях к данной публикации. Также вы всегда можете подписаться на нас в Яндекс Дзен, потому что там мы довольно часто публикуем уникальные материалы, которые не выходят на сайте.