Чем отличается искусственный интеллект Galaxy AI на разных смартфонах Samsung

На презентации смартфонов серии Galaxy S24 в январе 2024 года компания Samsung анонсировала функции Galaxy AI, базирующиеся на работе искусственного интеллекта. Изначально они были доступны исключительно на новых устройствах, но со временем стали появляться на моделях, выпущенных ранее. Несмотря на широкое распространение, Galaxy AI на смартфонах Samsung отличается в зависимости от конкретной модели, а где-то фишек ИИ нет вовсе. Если вам интересен искусственный интеллект и возможности, которые он предоставляет, познакомьтесь со списком поддерживаемых устройств и перечнем доступных функций.

На каких смартфонах Samsung есть Galaxy AI

Искусственный интеллект Galaxy AI — фишка флагманских устройств Samsung. Только они оснащены передовыми процессорами, способными в должной мере выполнять операции, связанные с работой ИИ. Поэтому функции Galaxy AI доступны или будут доступны исключительно на устройствах Galaxy S и Galaxy Z. На смартфонах линейки Galaxy A их либо нет совсем, либо они представлены лишь парой опций фоторедактора.

Изначально искусственный интеллект доступен на всех смартфонах Galaxy S24. С обновлениями функции ИИ получат или уже получили владельцы следующих устройств:

Несмотря на то, что для каждой из этих моделей, включая устройства с приставками «Plus» и «Ultra», заявлены функции Galaxy AI, их точное количество и возможности отличаются от смартфона к смартфону. Поэтому ИИ на Galaxy S24 и Galaxy S21 реализован совершенно по-разному.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Список функций Galaxy AI для смартфонов Samsung

Самый полный набор функций Galaxy AI представлен на флагманах 2024 года, а именно:

Устройства второй волны (Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 и Z Flip5, а также Tab S9) тоже получили все возможности искусственного интеллекта за исключением умных обоев с отображением погоды в режиме реального времени. Кроме того, смартфон Galaxy S23 FE лишился функции Instant Slow-mo, которая замедляет готовый видеоролик, делая из него слоу-мо. Причина отсутствия этой опции — слабые вычислительные способности процессора Exynos 2200.

Устройства третьей волны (Galaxy S22, Galaxy Z Fold4 и Z Flip4, а также Tab S9) могут рассчитывать на получение функций ИИ, соответствующих набору Galaxy S23 FE. То есть: основной пакет кроме слоу-мо для готовых видеороликов и обоев с погодой в реальном времени.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Устройства четвертой волны (Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 и Z Flip3) получат самый ограниченный набор функций среди смартфонов. Они лишатся переводчика звонков и расширенных возможностей редактора. Из основных функций будут доступны лишь «Обвести и найти», а также опции для работы с текстом (форматирование, ассистент для заметок, изменение тональности).

Наушники Galaxy Buds 2 (Pro) и Buds FE поддерживают исключительно голосовые функции: переводчик звонков и перевод речи в текст. Все это работает при условии подключения к совместимому смартфону Samsung, который поддерживает заявленные опции.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Когда выйдет обновление с Galaxy AI

Обновление с Galaxy AI поставляется на совместимые смартфоны Samsung в рамках прошивки One UI 6.1. В апреле ее распространение началось на устройства второй волны, а именно:

флагманы Galaxy S23 (включая S23 FE);

складные смартфоны Galaxy Z Fold5 и Flip5;

планшеты Galaxy Tab S9.

Также необходимое обновление получили наушники Samsung. А вот на устройствах третьей и четвертой волны One UI 6.1 с Galaxy AI начнет поступать в мае 2024 года. Причем процесс обновления может растянуться еще на несколько месяцев в зависимости от региона смартфона.