Мнение: Сколько стоит хороший смартфон

Перед тем, как купить себе Android-смартфон, каждый пользователь отталкивается в первую очередь от его стоимости. При этом для каждого она своя: кто-то без проблем покупает Samsung Galaxy Z Flip за 160к, а для кого-то 40к — уже дорого. Еще несколько лет назад все было понятно: если дороже значит мощнее, сейчас же легко можно найти Xiaomi на топовом железе за недорого. Неужели премиальные материалы корпуса и функция беспроводной зарядки стоят так много?

Раньше я редко покупал себе новый смартфон и без проблем мог ходить с одним аппаратом по 3-4 года. Понятно, что обычно брал топовое устройство на базе самого мощного чипа, с большим объемом оперативки и запасом на будущее.

Но когда пришел в магазин в 2019 году за очередным гаджетом, крайне удивился: цены на мобильные устройства настолько выросли, что найти флагман за 60к уже не выйдет. Пришлось идти на некоторые компромиссы.

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На что обратить внимание при покупке смартфона

Обычно при покупке смартфона я обращаю внимание на следующие параметры:

Камера.

Частота обновления экрана.

Материалы корпуса.

Количество оперативной памяти.

Объем накопителя.

Тип матрицы.

Поддержка GMS.

Причем именно в такой последовательности. Процессор сюда не включаю намеренно, ибо все устройства из верхнего ценового сегмента справляются со своими задачами на ура.

В принципе, объем оперативки тоже можно было бы исключить из списка. Сейчас большинство производителей предлагает не меньше 6 ГБ, а этого точно хватит на все основные задачи. Просто для меня важно, чтобы приложения не сгружались из фона. Особенно это касается браузера и видеоредакторов, которые нынче весьма прожорливые.

Стоит ли покупать дешевый смартфон

Но, друзья, фишка в том, что чем дешевле вы покупаете смартфон, тем больше характеристик придется учитывать. К моему личному списку сюда добавляются:

Процессор.

Тип матрицы (OLED или IPS).

Наличие 4G.

Версии Wi-Fi и Bluetooth.

Наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты.

Беспроводная и реверсивная зарядка.

Поддержка актуальных версий прошивки.

И это я перечислил далеко не все параметры. Бывает так, что все в телефоне хорошо, но лоток от симки отваливается на второй день. Что в таких случаях делать? Вроде бы и смартфон хороший, и оставлять его жалко. Можно попробовать обратиться в сервис или найти лоток на АлиЭкспресс, но это все равно лишние сложности.

Так что, по сути, покупая смартфон за большие деньги, мы просто предлагаем компании самой выбрать, что нам нужно, а что нет. Я лично плачу за сохраненное время и нервы. Что бы не случилось с моим телефоном, его всегда можно отремонтировать официально.

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Минусы китайских смартфонов

Заманчивым предложением с точки зрения цены выглядят китайские смартфоны. При желании можно найти вполне достойный аппарат за 20к. Ранее мы уже рассуждали на тему: можно ли покупать китайские смартфоны и пришли к выводу, что там все очень не однозначно.

Из основных минусов китайских смартфонов, можно выделить следующие:

Реклама внутри оболочки.

Высокий процент брака.

Отсутствие необходимых запчастей в сервисах по ремонту.

Отсутствие гарантии, если покупаете телефон через торговые площадки.

Лично я перед покупкой китайского смартфона дешевле 30 тысяч обязательно обратил бы внимание на эти параметры. Плюс, для меня важен дизайн телефона. Большинство китайских смартфонов наглым образом копируют топовые модели, что сильно расстраивает.

Какой смартфон выбрать

В итоге получается, что при грамотном подходе цена должна выступать не первым, а скорее последним из всех параметров, ведь в понятие хороший смартфон каждый из нас вкладывает абсолютно разные вещи. В качестве вывода предлагаю посмотреть сколько в среднем стоят смартфоны из разных классов. Так вы примерно будете понимать, в каком ценовом диапазоне искать.

Хороший флагманский смартфон

На звание хорошего флагманского смартфона я выбрал Samsung Galaxy S21. Великолепная камера, OLED-дисплей, компактный корпус, премиальные материалы, 8 GB оперативно памяти — все при нем. Плюс, Samsung уже давно хорошо зарекомендовал себя в плане обновлений One UI. Android 12 корейские смартфоны получили одними из первых.

Цена на Яндекс.Маркете на Galaxy S21 составляет 53 500 рублей. Вполне вменяемый прайс за хороший аппарат. Но эта цена немного лжет, ибо на старте продаж он стоил значительно дороже — 74 990 рублей.

Однако если вы хотите себе один из лучших аппаратов, придется раскошелиться на Galaxy S21 Ultra, который стоит уже 95 000 рублей. Стоимость на старте — 109к. Ну вот и считайте: в среднем топовый гаджет обойдется вам примерно в 70 тысяч.

Купить Samsung Galaxy S21

Хороший средний смартфон

В последнее время мало производителей замахивается на средний сегмент. Во всяком случае, афишируют их мало. Большинство предлагает либо дешевый Xiaomi, который уделывает топовые устройства, либо дорогой OnePlus 8 Pro за 70к.

Китайцев я предлагаю оставить на последний пункт, поэтому обратимся к любимой линейке многих и возьмем в качестве середнячка Samsung Galaxy A72. На мой взгляд он отлично подходит под определение средний.

За версию 6/128 ГБ на Яндекс.Маркете просят 37 990 рублей. Можно найти дешевле, можно дороже, но я бы отталкивался от этих параметров. Смартфон за 35 тысяч — и в пир, и в мир, и в добрые люди.

Купить Samsung Galaxy A72

Сколько стоит бюджетный смартфон

С недавних пор бюджетные смартфоны — моя любимая категория. В последнее время китайцы научились делать такие вещи, что диву даешься. Буквально за копейки предлагается топовое железо с крутым экраном и кучей разных фишек. Среди них выбрать легко. Главным бюджетным смартфоном 2021 года является POCO X3 Pro. В поисковой строке Яндекс.Маркета он вылезает сразу же после первой буквы — настолько крутой вышел аппарат.

Цена на него составляет 19 тысяч рублей. Если хочется взять смартфон и не потратить много денег — это устройство для вас. В принципе, за 20к можно найти и другие хорошие аппараты. Тут сами смотрите.

Купить POCO X3 Pro

Какие смартфоны Samsung получат Android 12, а какие уже получили.

А сколько готовы отдать за смартфон вы? Не кажется ли вам, что отдавать 70 тысяч за телефон — такая себе идея? Обязательно дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Про себя скажу однозначно: мне не кажется.