Какие смартфоны выйдут в 2022 году. Собрали лучшие из лучших

Несмотря на пандемию и дефицит чипов, уходящий 2021 год выдался весьма богатым на новинки. В январе нам представили Galaxy S21, который многим пришелся по душе. Весной OnePlus показали один из своих топовых устройств. К середине года мир увидел флагман Xiaomi Mi 11 Ultra с достойными характеристиками и крутой камерой, а буквально на днях вышел Xiaomi Mi 12, который, я уверен, вполне может претендовать на звание лучшего смартфона 2022 года. Надеемся, что в будущем году проблема с чипами будет решена окончательно, и мы с вами сможем увидеть множество крутых новинок. Во всяком случае, предпосылки к этому весьма большие.

Вышел Xiaomi 12. Кажется, это лучший смартфон 2022 года.

Когда выйдет Samsung Galaxy S22

Грустно, конечно, что Samsung отказалась от линейки Galaxy Note. Все-таки эти смартфоны пользовались большой популярностью у людей творческих профессий и дарили пользователям уникальный опыт, которого так не хватает современным гаджетам.

Вполне возможно, что эту нишу займет Samsung Galaxy S22 Ultra. Тем более, что по слухам топовая модель корейского бренда вполне возможно сменит приставку Ultra на Note. Сложно судить о том, насколько это было правильное решение, но S22 точно будет топовым.

Мы уже подробно рассказывали вам о том, каким будет Galaxy S22, в отдельной статье. Если интересуетесь новинками, обязательно прочтите. А сейчас постараемся резюмировать все нововведения:

Великолепный дизайн с новыми материалами корпуса (для модели Ultra), цветами и узкими рамками.

Основной модуль камеры на 108 МП с диафрагмой f/1,8 и углом поля зрения модуля 85 градусов и три вспомогательных сенсора.

Процессор Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 ГБ оперативной памяти.

Поддержка стилуса S Pen.

Если у корейской компании все подпет по плану, то уже в январе 2022 года мы с вами сможем посмотреть на новенький Samsung Galaxy S22, который обещает нам крутые характеристики и уникальные фичи.

Когда выйдет Samsung Galaxy S21 FE

Смартфон, производство которого откладывали несколько месяцев, главная новинка начала 2022 года, лучший бюджетный смартфон на Android — как только не называют Samsung Galaxy S21 FE. Весьма глупо выходит, что гаджет из серии S21 выйдет почти вровень со следующими поколениями, не находите? Предрекаю плохие продажи.

Судя по слухам, винить в этом стоит сложную ситуацию на рынке и дифицит чипов, который настиг нас в 2021 году. Да, не без потерь вышло, ничего не сделаешь. С учетом того, что корейцы собирались с мыслями чуть ли не целый год, характеристики Samsung S21 FE уже давно слиты:

Экран AMOLED 6,4 дюйма с поддержкой 120 Гц.

Процессор SoC Snapdragon 888, 6/8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной памяти.

Камеры: 12 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп, f/2.2 для ультраширика, 8 Мп (f/2.4, OIS, 3х-кратный оптический зум).

Фронтальная камера: 32 Мп

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая проводная 25 Вт и беспроводная зарядка.

Защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Недавно в сети даже появился обзор от новинки, где подробно описали все нюансы работы устройства и сравнили его с Poco X3. Если верить видеоролику, экран Samsung Galaxy S21 FE немного отдает зеленой, а сканер отпечатка в экране оптический, а не ультразвуковой, как мы привыкли.

Согласно сообщениям известного инсайдера Джона Проссера, S21 FE могут представить уже 3 января, а старт продаж начнется 11 января. Весьма глупо выходит, что гаджет из серии S21 выйдет почти вровень со следующими поколениями, не находите? Предрекаю плохие продажи.

Когда выйдет OnePlus 10 Pro

Буквально на днях в сети появилась информация о новеньком OnePlus 10 Pro, который, по слухам, будет представлен нам в самом начале 2022 года, а именно 4 января. Это немного странно, с учетом, что флагманы от OnePlus обычно выходят чуть позже, в феврале. В этом году, как справедливо отметил автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин, китайцы видимо решили подпортить продажи компании Samsung.

За последние несколько месяцев слухов о характеристиках OnePlus 10 Pro ходило достаточно, так что вполне вероятно, что они будут именно такими:

Экран AMOLED 6,7″ разрешением QHD+ и поддержкой 120 Гц.

Процессор SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Три модуля камеры: 50 МП, 48 МП и 8 МП.

Аккумулятор, емкостью 5000 мАч.

Пожжержка быстрой зарядки 125 Вт.

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Каким будет Google Pixel 6a

Новый бюджетный Google Pixel будет совсем не таким дешевым, как бы нам хотелось. По крайней мере так говорят слухи, согласно которым характеристики Google Pixel 6a будут предельно похожи на классический шестой пиксель.

Новинка может получить фирменный Google Tensor, представленный нам немного ранее, тот же, многим понравившийся дизайн, сканер отпечатка пальцев и фронтальную камеру. Небольшие отличия будут лишь в диагонали устройства, которая уменьшится с 6,4″ до 6,2″ и в немного ослабевшей основной камере, которая может лишиться одного сенсора.

В остальном это будет такой же крутой смартфон, который нам показывали ранее. Думаю, что этот аппарат точно заслуживает внимания любителей оригинальных смартфонов от Google. Обо всех утечках нового Google Pixel 6a можете прочесть в нашей статье, где мы подробно разобрали все нюансы.

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