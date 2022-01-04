Какие смартфоны Samsung получат Android 12, а какие уже получили

Android 12 в этом году распространяется необычайно быстро. По крайней мере, среди смартфонов Samsung. Несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась корейская компания, она не только умудрилась выпустить обновление ещё до конца 2021 года, но и успела обновить до новой версии ОС аж три поколения флагманских аппаратов. Правда, без исключений не обошлось. Поэтому предлагаю досконально разобраться, какие устройства Самсунг уже получили Android 12, а каким обновление ещё только предстоит в будущем.

Тут все, что надо знать об Android 12 перед обновлением

Android 12 для смартфонов Samsung распространяется в составе One UI 4.0. Это самая новая сборка фирменной оболочки бренда. Она включает в себя все нововведения стоковой операционки, но, поскольку их оказалось не так много, ведь большая часть из них уже была реализована ранее, обновление вышло довольно скучным. Поэтому Samsung сосредоточилась на повышении стабильности и быстродействия.

Смартфоны на Android 12

Модельный ряд Galaxy S

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 5G

Модельный ряд Galaxy Note

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Модельный ряд Galaxy Fold

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

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Все устройства из списка, приведённого выше, либо уже обновились до Android 12, либо находятся в процессе. Как ни странно, но обновление — это не одномоментная процедура, в которой новая версия Андроид становится доступна всем сразу. Samsung (да и другие производители, в общем говоря, тоже) выкатывают апдейты постепенно. Причём значение играет не только модель устройства, но и даже географическое расположение. В первую очередь по традиции обновляются американские и азиатские аппараты, а затем — европейские и так далее.

Если брать линейку Galaxy A, то на данный момент Android 12 не получил ни один из её представителей. Несмотря на это, спектр устройств, которым обновление всё-таки светит, оказался довольно обширным. Он включает в себя не только новые модели, но и уже откровенно не новые. В том числе те, которые вышли ещё в 2020 году, а, возможно, даже ранее. Это настоящий рекорд для рынка, потому что ни один другой производитель, кроме Samsung, не продлевал срок программной поддержки для бюджетных устройств до трёх лет, ограничиваясь только флагманами.

Какие устройства получат Android 12

Смартфоны Samsung, которые получат Android 12:

Galaxy A82 5G

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A21

Galaxy A12

Galaxy A02

Galaxy A01

Galaxy A11

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Скорее всего, это неполный список. Во всяком случае, есть аппараты, которым обновление до Android 12 полагается хотя бы в силу новизны. Например, Galaxy A31, A41 и т.д. Ведь, если A21 обновляется, то почему более старшие модели на апдейт не претендуют? С другой стороны, этот перечень моделей-претендентов на Android 12 опубликовала сама Samsung, а уж ей-то должно быть известно об обновлении побольше других. В общем, непонятно. Поэтому предлагаю пока оставить этот вопрос открытым и надеяться, что фактический список устройств, которые получат One UI 4.0, будет шире.

Впрочем, есть ещё планшеты. Они тоже получат Android 12. Вот они:

Galaxy Tab S7 — обновился

Galaxy Tab S7+ — обновился

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A7 (2020)

Galaxy Tab A7 Lite

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На самом деле сроки распространения новых версий Android могут сильно разниться год от года. Поскольку производители разрабатывают обновления не сами, а только облачают их в свои собственные оболочки, периодически они сталкиваются с теми или иными проблемами, которые препятствуют своевременному запуску апдейтов. Но, если отталкиваться от идеальных показателей, то можно рассчитывать на то, что ещё не обновившиеся устройства получат Android 12 ближе к весне либо чуть позже.

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В первую очередь из недорогих устройств, как правило, обновляются наиболее ходовые. Это Galaxy A5X и Galaxy A7X. Таким образом для них выхода Android 12 я бы ждал не позднее марта, а то и немного раньше. Однако помните, что как таковой релиз апдейта не означает, что все получат его сразу. Возможно, распространение обновления может затянуться и подлиться вплоть до середины весны. За ними Android 12 получат более доступные и простые с технической точки зрения модели. А вот для планшетов я бы ждал обновление в последнюю очередь.