Расходимся! Нового Samsung Galaxy Note в этом году не будет

Среди читателей нашего сайта довольно много фанатов линейки Samsung Galaxy или просто людей, небезразличных к его судьбе. Это становится понятно по тому, какой интерес и обсуждение вызывают материалы про данный смартфон. Больше всего ”шума” вызывали статьи, в которых мы рассказывали, что Samsung может полностью отказаться от линейки Galaxy. Спешу обрадовать — смартфон будет жить. Правда, пока непонятно в каком виде, но руководство компании дало понять, что не собирается отказываться от этого начинания. Но намекнуло, что в этом году его не будет. Или все же будет, но в другое время? Давайте попробуем разобраться, что имел в виду генеральный директор компании, когда говорил об этом смартфоне.

Когда выходит Samsung Galaxy Note

Представление нового Samsung Galaxy Note во второй половине каждого года стало уже настоящей традицией. Миллионы фанатов технологий ждали, что же им покажут, а заодно в тайне надеялись, что презентация Apple, которая бывает примерно в это же время, окажется провалом, и Note начнет триумфальное шествие по планете. На самом деле это слишком разные устройства для того, чтобы их сравнивать настолько прямолинейно.

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Мало того, что они отличаются между собой по принципу операционной системы, чего уже достаточно, чтобы говорить о том, что они разные, так они еще и отличаются по философии. iPhone — это классический смартфон, а Galaxy Note построен вокруг философии использования стилуса, но именно он и станет в этом году тем, что погубит линейку.

Выпустит ли Samsung новый Galaxy Note

На 52-м очередном собрании акционеров в Южной Корее генеральный директор Samsung Electronics Дон Чжин Ко сообщил, что компания не будет выпускать новые устройства серии Galaxy Note во второй половине года. Он также подтвердил, что компания не отказывалась от линейки Galaxy Note.

В январе Samsung анонсировала флагманские телефоны Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Последний стал первой S-серией компании с поддержкой стилуса S Pen. Поскольку компания уже представила телефон со стилусом, бренду будет сложно выпустить в этом году телефон серии Note.

Galaxy S21 со стилусом

До запуска S21 Ultra стилус S Pen оставалась эксклюзивной фишкой линейки Note. В сообщениях утверждалось, что грядущий Galaxy Z Fold 3 будет поддерживать S Pen. Ходят слухи, что даже телефоны Samsung среднего класса могут поставляться с поддержкой стилуса.

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Именно поэтому многие аналитики сходились во мнении, что Galaxy Note 21 просто не будет, как и его последующих версий. Такая идея выдвигалась аналитиками еще в прошлом году, но выход S21 Ultra только укрепил их и всех нас в этой мысли. По всем раскладам Samsung должна была отказаться от выпуска Note, но теперь нам снова подвесили интригу.

Новая разработка не означает, что у Samsung нет линейки Galaxy Note. Ко сказал: ”Дело не в том, что мы не выпускаем новые продукты. Сроки могут отличаться, но в следующем году мы готовимся продолжить эту линейку”.

Будет ли продолжение у Galaxy Note

Как это часто бывает, высказывания руководителей компаний оставляют больше вопросов, чем ответов. Например, означают ли слова о том, что Samsung не планирует выпускать Note во второй половине года, то, что запуск могут перенести на первую? Учитывая, что Galaxy S21 представили на полтора месяца раньше, чем делают это обычно, перенос с августа на такой же срок назад как раз означал бы попадание в первую половину года.

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С другой стороны, обосновать необходимость существования линейки все еще сложно. Как сложно и объяснить, почему надо пропускать год, чтобы продолжить историю линейки. Тогда все будет вообще сложно даже с неймингом. Galaxy Note 10, Note 20, Note 22… Что-то не так, да?

Многие со мной согласятся, что если Samsung действительно не планирует выпускать новый Note в этом году, то мы не увидим его и позже. Возможно, так руководитель хочет успокоить инвесторов и фанатов марки, которые немного занервничали. А в следующем году уже будет понятно, стоит ли продолжать линейку. Все немного уляжется, станет понятно, выпустят ли Fold с S Pen и каким будет Galaxy S22. Там уже можно будет думать, нужна ли линейка Note, как таковая или ее время окончательно прошло в прошлом году.

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Недавние отчеты показали, что южнокорейский технологический гигант может анонсировать складной смартфон Galaxy Z Fold 3 и телефон-раскладушку Galaxy Z Flip 2 в июле. Неясно, планирует ли компания выпустить в конце этого года какой-либо другой флагманский телефон, но время расставит все на свои места. Зато уже сейчас мы получили почти официальное подтверждение сомнений Samsung в нужности Galaxy Note.