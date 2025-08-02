Может ли смартфон заменить профессиональную камеру в 2025 году

Каждый раз, когда на рынок выходит новый топовый смартфон, я невольно думаю: а сможет ли камера мобильного устройства не только вытеснить зеркалку или беззеркальную? Да, таким вопросом задаются уже лет десять, с тех пор как камеры смартфонов начали действительно неплохо снимать хотя бы при хорошем освещении. Но они продолжают развиваться, а наши требования растут, поэтому вопрос не теряет своей актуальности как минимум из-за роста наших требований. Вот и сейчас я вновь задался вопросом: можно ли снимать на смартфон так же, как на камеру, и будет ли это вдохновлять на создание крутых фотографий? Или смартфон всё равно только для сторис в Telegram, а для творчества нужна специализированная камера? Разбираемся на примере HUAWEI Pura 80 Pro, обзор которого ранее выходил на нашем сайте.

Как снимает HUAWEI Pura 80 Pro

Я три недели снимал только на HUAWEI Pura 80 Pro в любых условиях: на улице, в помещении, днём и ночью, делая портреты, пейзажи, уличный репортаж и макро. На основании этого я набрал достаточно данных, чтобы разобраться в том, стоит ли покупать этот смартфон в качестве основной камеры, снимая на него не только любимого котика или детей на утреннике, но и что-то более художественное.

Про дизайн блока камер я уже рассказывал. Он не такой вызывающий, как у некоторых конкурентов, но при этом огромный. А ещё он узнаваемый. Модуль не кричащий, но запоминающийся и узнаваемый благодаря треугольной форме, которая то ли символизирует букву P в названии линейки, то ли просто выбрана такой, чтобы «не как у всех». Но основа внешнего вида сохранилась с прошлого года, когда линейку «P» переименовали в «Pura».

Большой модуль — это не недостаток, а скорее неизбежность, если вы хотите получить хорошую камеру, ведь внутри него нужно разместить крупные матрицы, много оптических элементов и сложную перископическую оптику. А также многие другие вещи, включая привод автофокуса и систему стабилизации.

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Смартфон для фотографии на каждый день

Основная камера — это сенсор 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4–f/4 и оптической стабилизацией. В дополнение к нему идут 40 Мп ультраширик для пейзажей и 48 Мп перископический телефото с оптическим зумом 4x. Он же отвечает за макро с фокусировкой на расстоянии от нескольких сантиметров.

Кроме этого, есть неплохая фронтальная камера, которая хорошо работает даже в сложных условиях с большим диапазоном яркости. При нормальном освещении почти все камеры смартфонов среднего и высокого уровня снимают примерно одинаково, но при сложном освещении начинаются проблемы и высокие требования к оптимизации обработки.

На бумаге характеристики впечатляют, о чём я и говорил в обзоре HUAWEI Pura 80 Pro, но главное — как это реализовано на практике. Поэтому использование камеры в реальных условиях, которые всегда разные, даёт намного более полное представление, чем простое тестирование её возможностей, чаще всего предлагаемое в обзорах.

Съемка фотографий при естественном освещении

Начать стоит с самого частого сценария использования — обычной дневной съёмки. Дневные снимки сразу порадовали высокой детализацией и широчайшим динамическим диапазоном. Даже снимая солнце на закате, можно заметить, что детализация не теряется, несмотря на очень сильный источник света. Ореол вокруг него получается приглушённым и не выглядит как дымка, а относительно тёмные объекты остаются достаточно светлыми, чтобы разглядеть их, но не пересвеченными.

Отмечу сразу, что получение таких фотографий возможно только после обработки. При использовании обычной камеры вам придётся заниматься этим самому, а смартфоны обрабатывают снимки сами. Можно даже заметить, как сделанный снимок, если открыть его для просмотра, через пару секунд меняется — это время, которое потребуется телефону для магии. В это время, помимо бережной работы с тенями и вытягивания деталей, алгоритмы немного повышают чёткость снимков. Иногда они ошибаются при работе с мелкими деталями — вроде травы или листьев, но это не заметно без экстремального увеличения.

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При использовании отдельной камеры возможно, вы получите даже более качественное изображение, которое будет вам нравиться больше. Вот только в этом случае вам придётся включить компьютер и потратить несколько минут на обработку каждой фотографии, снятой в RAW. А потом ещё выгрузить её и передать на смартфон, чтобы она была в ленте воспоминаний, только уже без привязки к месту.

В качестве промежуточного решения есть приложения для обработки фотографий на смартфоне, но они не смогут сработать так же хорошо, как десктопный софт. Особенно заметно это, если обрабатывать уже сжатые снимки в JPEG, что и делает большинство таких приложений.

А теперь стоит ответить на вопрос: хочется ли вам заниматься сложной обработкой, если вы хотите просто сделать хорошую и красивую фотографию? Для себя я решил, что 95% моих потребностей перекрывает именно смартфон. Он позволяет буквально на ходу получить хороший снимок. Но для работы или каких-то сложных сцен, результат от съёмки которых должен быть строго вот таким и никаким иначе, я буду продолжать использовать свою Sony A7IV. Промежуточным решением будет использование ручного режима.

Примеры фото на камеру HUAWEI Pura 80 Pro при дневном освещении:

Именно так я и действовал, когда поехал с этим смартфоном в Нижний Новгород или ездил на его же презентацию в Дубай. В таких местах хочется просто снимать и получать хорошие фотографии без лишней мороки — а их выдаёт автоматика.

Кроме снимков с разной яркостью, можно отметить, что камера Pura 80 не только сохраняет насыщенные цвета травы, воды, неба и городских сцен, но и не уходит в искусственность — фотографии выглядят максимально натурально. Чаще всего они даже выглядят на экране так же, как в реальной жизни. Но это вообще свойственно для флагманов HUAWEI последнего времени. Они не стремятся приукрасить картинку, делая её именно естественной. Такой подход появился с выхода Mate 70 Pro — первого смартфона со спектральным сенсором. Как он работает, мы рассказывали в отдельной статье.

Автоматический баланс белого вне зависимости от условий практически не ошибается. Только на закате или в схожих с этим условиях есть небольшой уклон в сторону чуть более тёплых оттенков. Но есть ощущение, что это делается специально, чтобы сделать фотографию более атмосферной. Отклонения минимальны и сцена не искажается, но такая особенность есть. Если она не нравится, можно попробовать в ручном режиме сместить температуру в сторону холодных оттенков, но я этого не делал.

Примеры фото на камеру HUAWEI Pura 80 Pro при дневном освещении:

HDR-режим заслуживает отдельного внимания. Он почти незаметен, но сильно добавляет диапазона яркости для таких объектов, как солнце, облака, фасады зданий и тому подобное. За счёт этого снимки не только становятся ближе к тому, что фактически видит человеческий глаз, но и получают больше объёма.

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Съемка на смартфон ночью

Самое интересное начинается вечером. Параллельно с использованием HUAWEI Pura 80 Pro я тестировал ещё два смартфона от китайских производителей — один субфлагманского уровня, а другой флагманского. Их обзоры скоро выйдут на нашем сайте. Забегая вперёд, скажу, что они часто старались превратить поздний вечер в день, делая снимок очень ярким.

Pura 80 Pro сохранял общую атмосферу сцены, но делал это так, чтобы были видны все детали. Чудо получалось не всегда, но обычная камера смогла бы сделать такое только с использованием штатива и всё той же последующей обработки на компьютере, а не за пару секунд магии на самом устройстве.

Примеры съемки HUAWEI Pura 80 Pro в вечернее и ночное время:

Портреты на камеру телефона

Для теста портретного режима я устраивал мини-фотосессии с друзьями как днём, так и ночью. В обычных и сложных условиях освещения AI автоматически находил лицо и выделял его, аккуратно размывал фон, не «грыз» волосы и не мазал контур. В редких случаях ошибки были, но они были заметны только если сильно присматриваться. На фоне того, как такие снимки обрабатывались буквально пару лет назад, разница просто огромная.

Ещё одна проблема портретов — реалистичность скинтона и текстуры кожи. На портретах, сделанных HUAWEI Pura 80 Pro, портреты выглядят реалистично, а не как «пластик» из старых фильтров. Даже против света портреты чаще всего получаются очень реалистичными, без избыточных артефактов.

Я обычно сразу отключаю улучшалки и дополнительные художественные эффекты, но если захотите их включить, это можно будет сделать. Они тоже стали работать намного лучше, чем раньше, но я за естественность.

Это самый глянцевый и приметный смартфон, который я видел. Обзор HUAWEI Pura 80 Pro

Телефон с перископической камерой

Перископический телефото-модуль — отдельная гордость. При съёмке городских деталей, памятников и дикой природы я получил отдельное удовольствие. Чудес не бывает, и камеру с объективом на 400 мм смартфон не заменит, если детально рассматривать фотографии, но для публикации в социальных сетях или просто чтобы снять что-то на большом расстоянии такого модуля вполне хватит.

Небольшое увеличение до 4х остаётся очень резким, а цвета не блекнут. На 10х дефекты становятся заметны при сильном увеличении. До 30х можно снимать, если вам надо что-то разглядеть из правильных геометрических форм, но лица людей на таком расстоянии становятся просто схематичными.

Примеры фото с увеличением на HUAWEI Pura 80 Pro:

100х — больше маркетинговая функция, и из-за сильного цифрового увеличения, которое потом обрабатывается автоматикой, разглядеть мелкие детали не получится. Да и на высокую художественность такие снимки не претендуют. Зато разглядеть объекты правильной геометрической формы, чёткость которых алгоритмам обработки относительно легко повысить, можно.

То есть, почти без потери качества можно пользоваться увеличением до 10х. Если готовы мириться с некоторыми потерями, то можно увеличивать примерно до 30х. Дальше уже на свой страх и риск, а результат будет зависеть от сцены и ваших требований. 100х — как повезёт и только с геометрически правильными объектами. Да и «фантазия» AI может местами сыграть с вами шутку при таком экстремальном увеличении.

Примеры увеличения одной и той же сцены:

Макросъемка

Про макрокамеру могу сказать только хорошее. Благодаря тому, что реализована она на базе отличного модуля с большим разрешением, а не какого-то двухмегапиксельного, который выдали на сдачу, снимки получаются действительно интересными.

А ведь можно ещё и увеличение использовать. В итоге вы можете получить действительно резкое изображение с правильной цветопередачей объекта размером 1–1,5 см на весь экран. Ещё и при просмотре растянуть его можете, чтобы разглядеть больше деталей. Снимать при этом можно с расстояния от 4–5 см.

Примеры макро:

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Телефон для путешествий

В путешествиях и на прогулках я часто доставал телефон именно ради ультраширика. Он позволяет снимать архитектуру или другие большие объекты с близкого расстояния. Естественно, искажения по углам кадра будут, но иногда это можно использовать как эффект. Тем не менее, есть ощущение, что алгоритмы борются с этими искажениями. Но это нормально, ведь есть они и в дорогих профессиональных объективах для полноценных камер.

Приятно, что при использовании сверхширика оттенки не уходят в зелёный или голубой, как это часто бывает у других смартфонов. Рассчитывать на идеальные снимки ночью не приходится, но так и должно быть — ведь камере в любом случае нужен свет. Если его нет, увеличивается выдержка и светочувствительность, а это приводит к смазам или шумам соответственно. Автоматика борется с этим, но чем меньше вмешательств с её стороны (как при дневных снимках), тем лучше.

Примеры фото на сверхширокий модуль камеры Pura 80 Pro:

Фронталка обычно отражает общие возможности смартфона, ведь за обработку отвечает та же система, а железо подбирается с учётом общего позиционирования устройства. Поэтому ждать от неё чего-то необычного не приходится. Она так же хорошо передаёт цвета и достойно справляется с широким динамическим диапазоном, когда фотографируешь человека на фоне ярких объектов.

Так как фронтальная камера оснащается более компактной матрицей, а оптическую схему нужно уместить в нескольких миллиметрах толщины корпуса, рассчитывать на то, что она будет снимать так же хорошо, как основная — не приходится. Поэтому, если вам нужно максимальное качество фото, себя тоже лучше снимать на основную камеру. Тем более, такой глянцевый корпус отлично подходит для того, чтобы смотреться в него, как в зеркало.

Выше я уже говорил о том, что камера имеет Pro-режим. Сейчас он есть практически везде, но если у вас есть навыки и вы понимаете, чем цветовая температура отличается от ISO и знаете, какую выдержку надо поставить при съёмке без штатива, можете поиграться с ручными настройками. Так можно получить много интересных фотографий с авторским видением и уникальным стилем.

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Может ли камера HUAWEI Pura 80 Pro заменить зеркалку

Проведя с HUAWEI Pura 80 Pro три недели, могу признаться — практически не доставал свою Sony A7IV. Да, она снимает лучше, что и логично для камеры, которая с объективом серии G-Master стоит в 4–5 раз дороже этого смартфона, но если хочется просто фотографировать и сразу получать хороший результат, «Пуры» вполне хватит.

Для работы или творческих фотографий, где нужна возможность глубокой обработки, я буду по-прежнему использовать профессиональную камеру. Но я бы точно не советовал покупать её, исходя из того, насколько сильно сократилась разница между смартфонами и беззеркальными камерами. А если она есть, иногда просто не хочется доставать её, чтобы сделать то же самое, но с необходимостью прибегать к дополнительным операциям обработки.

Но в большинстве случаев смартфон делает именно то, чего ждёшь: снимает быстро, чётко, насыщенно и честно передаёт настроение момента. Особенно важно то, что снимать можно без предварительной подготовки (достать камеру, включить, настроить основные параметры), которая занимает время, а значит, момент может быть упущен. В любом случае на смартфон снимки получаются более живыми и натуральными. А не это ли важно для того, чтобы сохранить воспоминания?

Если вы ищете современный флагман с максимальной свободой экспериментов и действительно вдохновляющей камерой, то сейчас то время, когда смартфоны могут действительно многое. В этот раз я доказал это на примере HUAWEI Pura 80 Pro. В следующий раз поговорим о чём-то другом. Поэтому подписывайтесь на нас в Telegram, чтобы не пропустить ничего интересного.