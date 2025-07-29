Это самый глянцевый и приметный смартфон, который я видел. Обзор HUAWEI Pura 80 Pro

Новая флагманская линейка Huawei Pura 80 стала значимым событием в мире мобильных технологий, особенно для тех, кто ценит качество фотосъёмки. Серия P, которая в прошлом году сменила название на Pura, всегда была ориентирована именно на фото и занимала первые места в рейтинге DxOMark, к которому многие относятся с определённой долей скептицизма. В этом году нам показали 4 модели серии, среди которых была базовая Pura 80, промежуточная Pura 80 Pro, чуть улучшенная Pura 80 Pro Plus и топовая Pura 80 Ultra. Я попользовался второй и четвёртой моделью из этого списка и сейчас расскажу про самую сбалансированную.

Обзор HUAWEI Pura 80 Pro

Модель Pura 80 Pro занимает промежуточное положение в линейке, предлагая баланс между функциональностью и ценой. Смартфон демонстрирует собственное видение компании на современное премиальное устройство. В какой-то момент кажется, что акцент сделан не на внутреннее содержимое, а именно на внешний вид, но не всё так просто.

В условиях определённых ограничений, которые нет смысла в очередной раз расписывать, ведь все их знают, компания смогла создать конкурентоспособный продукт. Он точно заслуживает внимания, ведь даже цена на него очень конкурентоспособная, если принять некоторые ограничения. Звучит страшно, но эти ограничения обходятся в один клик, и на своём HUAWEI Mate X6 я уже полгода не испытываю никаких сложностей.

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Комплект поставки

В качественной белой коробке, традиционной для HUAWEI, мы получаем довольно скромный набор, но времена, когда к телефону давали наушники, несколько кабелей, зонтик и поводок для собаки, прошли. В комплекте с Pura 80 Pro идёт только зарядный кабель, адаптер питания на 100 Вт, скрепка для лотка сим-карты и чехол. Различные бумажки я в перечень не включаю, с ними всё и так понятно.

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Красивый блестящий смартфон

Что касается внешнего вида, то прежде чем его обсуждать, его надо сначала увидеть. Скажем так, когда достаёшь телефон из коробки, первое впечатление находится где-то между недоумением и ожиданием чего-то выдающегося. Не просто же так модуль камеры сделан без преувеличения огромным.

Я, как фото- и видеограф, понимаю, почему хороший модуль камеры не может быть маленьким. Если коротко, то внутри находятся многие десятки компонентов, которые ещё и двигаться должны. Это несколько оптических элементов, приводы фокуса, в данном случае переменная диафрагма, и тому подобное. А ещё должен быть большой сенсор, и поэтому, когда я увидел такой большой модуль, что-то внутри меня подсказало, что это всё не просто так и камеры должны быть очень крутыми. Но к этому мы вернёмся чуть позже.

Кроме приметного модуля камеры можно сказать, что корпус имеет глянцевую отделку, вдохновлённую китайской глазурью, с полированной рамкой. В отличие от предшественника с изогнутыми краями экрана, новая модель получила полностью плоский дисплей размером 6,8 дюйма.

Модуль камеры выполнен в форме треугольника. Это не очень удобно, когда телефон качается на столе, но приметно, если вы хотите выделиться и периодически получать вопросы о том, какой это смартфон.

Устройство доступно в трёх глянцевых цветах: чёрном, белом и красном. Размеры составляют 163 × 76,1 × 8,3 мм при весе 219 граммов. Смартфон сертифицирован по стандарту IP69, что обеспечивает защиту от пыли и воды при погружении на глубину до 2 метров на 30 минут и даже струи горячей воды под напором. То есть плавать с ним и снимать под водой в бассейне точно будет можно.

Какими часами можно заменить Apple Watch. Рассказываю на примере HUAWEI Watch 5.

Производительность смартфонов HUAWEI

В основе производительности лежит собственный процессор HiSilicon Kirin 9020, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу. Это создаёт определённые ограничения по сравнению с конкурентами, использующими 3-4 нанометровые решения. В тесте AnTuTu смартфон набирает около 1,2 миллиона баллов, что примерно вдвое меньше флагманов от Qualcomm и MediaTek.

Однозначно этот телефон не про грубую производительность и для топовых игр, если вам нужен каждый fps, стоит выбрать что-то другое. Но сама система хорошо оптимизирована, и при обычном использовании никаких проблем с производительностью у вас точно не возникнет. Всё работает быстро, и даже можно поиграть в некоторые средние игры с частотой около 60 кадров в секунду. Поэтому жаловаться на производительность я точно не буду. Просто скажу, что есть куда прибавить.

При интенсивной нагрузке в течение долгого времени нагрев корпуса есть, но он не критичный и существенно меньше, чем у смартфонов на Snapdragon последних пару лет. Лёгкий троттлинг тоже присутствует, но вы вряд ли его заметите, если вы просто обычный пользователь. Возможно, за это стоит благодарить систему охлаждения, которая включает новую испарительную камеру.

Добавлю только, что в комплекте с этим процессором идёт 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной. Есть версии с другими объёмами памяти, но этот самый сбалансированный, и скорее всего именно он будет лучше всего продаваться в России, когда эти смартфоны теми или иными способами поступят в Россию.

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Смартфон с лучшим экраном

Дисплей Huawei Pura 80 Pro построен на флагманской LTPO OLED-матрице с технологией X-True Display. Диагональ составляет 6,8 дюйма с разрешением 1276 × 2848 пикселей и плотностью 460 точек на дюйм. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и частоту опроса сенсора 300 Гц.

Максимальная яркость достигает 3000 нит, что обеспечивает хорошую читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Из личного опыта добавлю, что это именно пиковое значение, и такие большие цифры у других производителей тоже означают пиковое значение. И тут много отличных смартфонов, но при обычном использовании именно HUAWEI показался мне наиболее ярким. Именно к этому показателю никаких претензий нет.

Для улучшения цветопередачи есть поддержка HDR10 и 100% охват цветового пространства DCI-P3. Частота ШИМ составляет 1440 Гц, что снижает нагрузку на глаза при низкой подсветке при использовании в темноте. Цветопередача тоже стала как никогда хорошей до этого. Многим естественные цвета кажутся скучными и слишком спокойными. Но тут каким-то чудом цвета оказались не кричащими, но красивыми. Это видно даже по фотографиям, которые на экране выглядят так же, как сцена в реальной жизни.

Защиту обеспечивает стекло Kunlun Glass 2. В теории ронять его можно сколько угодно, но делать этого я бы не советовал, ведь всегда есть стечение обстоятельств, и даже самый прочный смартфон может упасть миллиметр в миллиметр так, что это его убьёт. Поэтому лучше не ронять телефон, а прочность иметь как страховку на крайний случай. И у HUAWEI Pura 80 Pro она есть.

Как снимает HUAWEI Pura 80 Pro

Вот мы и добрались до камеры, которая сама по себе достойна отдельной статьи, в которой можно рассказать обо всех её преимуществах и недостатках. В конце концов можно сказать, что это главный аспект смартфона, на который ориентировался производитель, учитывая ДНК линейки.

Основная камера оснащена 1-дюймовым сенсором RYYB (традиционный для HUAWEI) на 50 мегапикселей с переменной диафрагмой от f/1,6 до f/4,0 и оптической стабилизацией. В реальном использовании при съёмке с хорошим освещением претензий нет никаких. А ещё эта камера имеет какой-то свой собственный почерк оптики.

Не буду использовать слово «искажение», потому что это именно фича, а не баг. Главное, что картинка получается очень атмосферной по углам кадра. Не знаю, было ли так задумано или получилось случайно, а потом инженеры поняли, что получилось хорошо, но мне это нравится, и я люблю оптику со своими фирменными особенностями.

Примеры фото на камеру HUAWEI Pura 80 Pro:

Самое главное, что такой крупный сенсор обеспечивает улучшенное качество съёмки в условиях слабого освещения. И это то, о чём я говорил в начале. В маленький модуль уместить дюймовый сенсор физически невозможно. А если бы размер сенсора не имел значения, то серьёзные дяди не снимали бы на полнокадровые камеры, а пользовались смартфонами без выпирающей камеры.

Телефотокамера имеет разрешение 48 мегапикселей с эквивалентным фокусным расстоянием 93 мм, диафрагмой f/2,1 и 4-кратным оптическим увеличением. Она также оснащена оптической стабилизацией и фазовым автофокусом. При работе она отлично справляется с увеличением примерно до 10х. Дальше уже начинают появляться цифровые артефакты, но до какого-то момента, в зависимости от объекта съёмки, они не такие сильные.

Всё из-за того, что при сильном цифровом увеличении начинает вмешиваться автоматика. Дорисовать и сделать более чёткими прямые линии она может, а распознать вензеля ей сложно. Поэтому даже на максимальном увеличении 100х разглядеть геометрически правильные объекты можно, но прочитать мелкий текст с афиши не получится.

Примеры фото с увеличением на HUAWEI Pura 80 Pro:

Ультраширокоугольная камера использует 40-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2,2. Дополнительно присутствует спектральный датчик на 1,5 мегапикселя для точного определения баланса белого. В отдельной статье я рассказывал, как работает мультиспектральный сенсор.

Фронтальная камера имеет разрешение 13 мегапикселей с диафрагмой f/2,0. Рассказывать про неё подробно большого смысла нет. Она просто хорошо справляется со своими задачами. А что от неё ещё нужно? Фронтальные камеры современных смартфонов в рамках своего сегмента обычно очень близки по качеству и отличаются намного меньше, чем основные.

Примеры фото на фронтальную камеру HUAWEI Pura 80 Pro:

Как долго работает HUAWEI от одной зарядки

Внутри корпуса смогли уместить аккумулятор ёмкостью 5170 мАч, что несколько меньше, чем у некоторых конкурентов, но достаточно для целого дня активного использования. Напомню, что тут стоит менее производительный процессор, чем в других флагманах, и хорошо оптимизирована система. Благодаря этому расход энергии не такой сильный, и свой день активного использования вы точно получите — я получал. В более расслабленном режиме можно получить полтора, а в редких случаях и два дня.

Смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку с мощностью 100 Вт, но чтобы получить от неё максимум, надо пользоваться штатным зарядным устройством и при этом нажать на анимацию зарядки во время её начала. Тогда зарядка перейдёт в турбо-режим, а без этого она будет максимум на уровне 50-60 Вт. Зато со штатной зарядкой смартфон набирает необходимые проценты буквально за считанные минуты.

Беспроводная зарядка может наполнять аккумулятор энергией с мощностью 80 Вт, но тут для максимальных значений тоже нужно пользоваться фирменными аксессуарами. Правда, в отличие от блока питания, беспроводная зарядка в комплект не входит. Её надо покупать отдельно, но в России сделать это довольно сложно.

Зато функция обратной зарядки иногда может выручить, когда надо зарядить наушники или чуть-чуть отдать энергии другому смартфону. Правда, проценты зарядки самого Pura 80 Pro будут таять буквально на глазах. А чтобы включить эту функцию, надо будет активировать соответствующий режим в настройках. После этого прикладываете устройство с QI к задней стенке, и зарядка начинается.

Наш материал с презентации, которую мы посетили перед глобальным запуском. HUAWEI представила серию смартфонов Pura 80. Почему вы захотите его купить

Можно ли устанавливать на HUAWEI приложения из Google Play

Работает всё это под управлением EMUI 15 для международных версий или под HarmonyOS 5.1 для китайских. Наверное, все знают, что смартфоны HUAWEI не имеют нативной поддержки сервисов Google и магазина приложений Google Play.

При этом лично я весь свой софт нашёл в AppGallery, где есть даже приложения банков, которые удалили из AppStore и Google Play. Кроме этого можно установить магазины вроде RuStore или ставить приложения через APK. Если чего-то нет в AppGallery, в выдаче поиска этого магазина будут даны ссылки на сторонние источники.

Но проще всего воспользоваться утилитой microG и приложением GBox. Первая позволяет телефону работать со всеми сервисами Google, включая YouTube и Google Документы, а второе даёт доступ к полноценному Google Play. То есть проблема решается в три клика, а microG и GBox устанавливаются через AppGallery и не требуют никакой сложной настройки.

Что еще есть в Pura 80 Pro

HUAWEI Pura 80 Pro поддерживает все основные функции связи, среди которых 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 и NFC, а также навигацию GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, что намного более удобно, чем в экране, да и работает такой обычно лучше и быстрее. Из датчиков тоже всё на месте: акселерометр, гироскоп, компас, датчики приближения, освещённости и барометр.

В зависимости от региона, для которого выпущен телефон, поддерживается две nanoSIM или одна nanoSIM и eSIM. У меня модель с двумя физическими карточками, и, как по мне, так удобнее.

Кому подойдет HUAWEI Pura 80 Pro

Huawei Pura 80 Pro представляет собой продуманный флагманский смартфон с акцентом на мобильную фотографию и соответствующим дизайном, предполагающим большой модуль камеры.

К главным достоинствам стоит отнести как раз фотовозможности, достигаемые благодаря 1-дюймовому сенсору, и качественный LTPO OLED-дисплей с отличной цветопередачей. Быстрой зарядкой сейчас мало кого удивишь, но многие производители поддерживают не более 60 Вт, а тут сразу 100 Вт и уже «из коробки».

Премиальное оформление тоже отнесём к преимуществам, а к недостаткам — не самый мощный процессор по сравнению с конкурентами. Даже необходимость использования microG для работы сервисов Google я не буду относить к недостаткам, так как сам пользуюсь HUAWEI Mate X6 уже полгода как основным смартфоном и понимаю, что это совершенно не является проблемой.

Если вам нужен хороший камерофон с необычным узнаваемым дизайном и вам уже надоели iPhone, Samsung и прочие Xiaomi, Huawei Pura 80 Pro точно вам подойдёт. А если вам нужна ультимативная камера, которая будет ещё лучше, то стоит купить HUAWEI Pura 80 Ultra, но о нём и его системе переменного фокусного расстояния за счёт смещения линзы я расскажу чуть позже. Подписывайтесь на нас в Telegram, чтобы ничего не пропустить.