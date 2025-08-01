Чем хороши смартфоны серии HUAWEI Pura 80 и сколько они стоят

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Артем Сутягин

Некоторое время назад на нашем сайте мы рассказывали о новом смартфоне, на презентации которого в Дубае мы побывали лично — HUAWEI Pura 80 Pro. Судя по нашему чату и отзывам в социальных сетях, вам этот телефон понравился. Все бы хорошо, но официальных цен не было, а теперь они появились и они оказались не такими уж и высокими.

Чем хороши смартфоны серии HUAWEI Pura 80 и сколько они стоят. Этот смартфон теперь можно заказать в России. Фото.

Этот смартфон теперь можно заказать в России.

Сколько стоит HUAWEI Pura 80 Pro и Ultra

На этот раз о старте предзаказов на смартфоны нового поколения — Pura 80 Ultra и Pura 80 Pro — объявила МТС. Старт предзаказа начался 1 августа 2025 года и продлится до 8 августа. В этот период покупатели могут рассчитывать не только на покупку нового устройства, но и на бонусы в виде умных часов HUAWEI Watch GT 5 Pro, а также годовую подписку на сервис HUAWEI Care+, обеспечивающий расширенную поддержку и дополнительные сервисные возможности. Выглядит не так уж и плохо. Особенно, если вам нужны еще и часы, которые будут максимально совместимы с новым смартфоном.

Цены на серию HUAWEI Pura 80 при предзаказе в МТС:

  • HUAWEI Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) — 139 999 рублей
  • HUAWEI Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 89 999 рублей

Если учесть, что Watch GT 5 Pro стоят 24 000 рублей, можно считать это скидкой и тогда цена становится еще более привлекательной. Опять же, если такие часы вам нужны.

Старшая модель линейки, HUAWEI Pura 80 Ultra, выделяется наличием инновационной камеры с двумя телеобъективами и большим сенсором. Особое внимание уделено качеству съёмки в сложных условиях освещённости: благодаря 1-дюймовому сенсору и 10-ступенчатой диафрагме (f/1.6–f/4.0), смартфон способен фиксировать больше света и обеспечивать высокую детализацию и верную цветопередачу даже при съемке портретов в тёмных помещениях.

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В зависимости от ситуации, камера автоматически выбирает максимально подходящие параметры диафрагмы для оптимального качества снимка. Мы проверили это на себе и описали в нашем обзоре HUAWEI Pura 80 Pro. Совсем скоро у нас выйдет большой разбор камеры новинки, в котором действительно будет, что рассказать.

Сколько стоит HUAWEI Pura 80 Pro и Ultra. Камера выпирает довольно сильно, но для хорошей съемки это неизбежнно. Фото.

Камера выпирает довольно сильно, но для хорошей съемки это неизбежнно.

Еще одной новой функцией стала интеграция системы быстрого поиска объектов от Яндекса, впервые внедрённой в смартфоны HUAWEI. Функция работает с помощью нейросетей. Благодаря ей пользователь может зажать экран двумя пальцами в любом приложении, после чего откроется суперапп «Яндекс с Алисой».

Это позволяет распознавать объекты на экране, искать их аналоги в интернете, а также задавать сервису дополнительные вопросы. Такая опция может быть полезна, например, при поиске одежды или товаров по изображению.

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Линейка представлена в следующих цветах: HUAWEI Pura 80 Ultra — в чёрном и золотом, HUAWEI Pura 80 Pro — в красном, белом и чёрном глянцевом вариантах.

Где купить HUAWEI Pura 80

Заказать телефон уже можно в России. Совсем скоро смартфоны будут отгружены покупателям. Одним из первых продавцов, как это часто бывает, стала МТС. После старта продаж смартфоны можно будет найти на полках магазинов МТС и других торговых сетей.

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В любом случае, если вам нужен флагман с хорошими фотовозможностями, однозначно стоит обратить внимание на серию Pura 80. Я проверил его на себе и остался доволен за исключением пары негативных моментов. Узнать подробнее о них можно в нашем большом обзоре новинки.

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