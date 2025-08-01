Чем хороши смартфоны серии HUAWEI Pura 80 и сколько они стоят

Некоторое время назад на нашем сайте мы рассказывали о новом смартфоне, на презентации которого в Дубае мы побывали лично — HUAWEI Pura 80 Pro. Судя по нашему чату и отзывам в социальных сетях, вам этот телефон понравился. Все бы хорошо, но официальных цен не было, а теперь они появились и они оказались не такими уж и высокими.

Сколько стоит HUAWEI Pura 80 Pro и Ultra

На этот раз о старте предзаказов на смартфоны нового поколения — Pura 80 Ultra и Pura 80 Pro — объявила МТС. Старт предзаказа начался 1 августа 2025 года и продлится до 8 августа. В этот период покупатели могут рассчитывать не только на покупку нового устройства, но и на бонусы в виде умных часов HUAWEI Watch GT 5 Pro, а также годовую подписку на сервис HUAWEI Care+, обеспечивающий расширенную поддержку и дополнительные сервисные возможности. Выглядит не так уж и плохо. Особенно, если вам нужны еще и часы, которые будут максимально совместимы с новым смартфоном.

Цены на серию HUAWEI Pura 80 при предзаказе в МТС:

HUAWEI Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) — 139 999 рублей

HUAWEI Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 89 999 рублей

Если учесть, что Watch GT 5 Pro стоят 24 000 рублей, можно считать это скидкой и тогда цена становится еще более привлекательной. Опять же, если такие часы вам нужны.

Старшая модель линейки, HUAWEI Pura 80 Ultra, выделяется наличием инновационной камеры с двумя телеобъективами и большим сенсором. Особое внимание уделено качеству съёмки в сложных условиях освещённости: благодаря 1-дюймовому сенсору и 10-ступенчатой диафрагме (f/1.6–f/4.0), смартфон способен фиксировать больше света и обеспечивать высокую детализацию и верную цветопередачу даже при съемке портретов в тёмных помещениях.

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В зависимости от ситуации, камера автоматически выбирает максимально подходящие параметры диафрагмы для оптимального качества снимка. Мы проверили это на себе и описали в нашем обзоре HUAWEI Pura 80 Pro. Совсем скоро у нас выйдет большой разбор камеры новинки, в котором действительно будет, что рассказать.

Еще одной новой функцией стала интеграция системы быстрого поиска объектов от Яндекса, впервые внедрённой в смартфоны HUAWEI. Функция работает с помощью нейросетей. Благодаря ей пользователь может зажать экран двумя пальцами в любом приложении, после чего откроется суперапп «Яндекс с Алисой».

Это позволяет распознавать объекты на экране, искать их аналоги в интернете, а также задавать сервису дополнительные вопросы. Такая опция может быть полезна, например, при поиске одежды или товаров по изображению.

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Линейка представлена в следующих цветах: HUAWEI Pura 80 Ultra — в чёрном и золотом, HUAWEI Pura 80 Pro — в красном, белом и чёрном глянцевом вариантах.

Где купить HUAWEI Pura 80

Заказать телефон уже можно в России. Совсем скоро смартфоны будут отгружены покупателям. Одним из первых продавцов, как это часто бывает, стала МТС. После старта продаж смартфоны можно будет найти на полках магазинов МТС и других торговых сетей.

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В любом случае, если вам нужен флагман с хорошими фотовозможностями, однозначно стоит обратить внимание на серию Pura 80. Я проверил его на себе и остался доволен за исключением пары негативных моментов. Узнать подробнее о них можно в нашем большом обзоре новинки.