Какими часами можно заменить Apple Watch. Рассказываю на примере HUAWEI Watch 5

HUAWEI Watch 5 в титановом корпусе — это флагман среди умных часов, сочетающий передовые технологии, премиальные материалы и стильный дизайн. Всё это рекламные заголовки, но каковы эти часы на самом деле? От себя могу сказать, что модель ориентирована на пользователей, которые любят классические часы, но хотят, чтобы они были более функциональными. Среди бонусов, которые получает покупатель, можно выделить новые сенсоры, расположенные не на задней стенке (хотя так они тоже есть), а на боковой грани. А вот остальное давайте обсудим более подробно.

Новые умные часы HUAWEI

HUAWEI давно зарекомендовала себя как производитель умных часов, способных конкурировать с лидерами рынка. Я с самого первого поколения пользовался Apple Watch, сменив 4–5 моделей, и только в прошлом году смог окончательно отказаться от её продукции. Моим выбором тогда стали HUAWEI Watch 4 Pro Space Edition, которые и являются моими основными часами на каждый день до сих пор.

Линейка Watch славится балансом между стилем, автономностью и набором функций для здоровья и спорта. Для себя я больше всего ценю именно дизайн. Они большие и благодаря металлическому браслету похожи на обычные механические часы. При этом, если вам нужны аккуратные женские часы, можно выбрать модель HUAWEI Watch 5 GT на 42 мм.

По технической части HUAWEI, как и другие производители, постепенно улучшает точность датчиков, расширяет поддержку спортивных режимов, добавляет новые возможности для мониторинга состояния организма и выпускает новые программные функции. На сегодняшний день Watch 5 — это кульминация этих наработок, предлагающая не только элегантный внешний вид, но и самые современные технологии, включая поддержку eSIM, HarmonyOS и мультисенсорную систему X-TAP для комплексного анализа здоровья.

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Обзор HUAWEI Watch 5

В коробке с HUAWEI Watch 5 в титановом корпусе можно найти сами часы, магнитный кабель для беспроводной зарядки, краткое руководство пользователя, гарантийный талон и, в зависимости от версии, дополнительный ремешок. Все элементы комплекта аккуратно упакованы, а я всегда говорил, что упаковка товара говорит о том, как сам производитель относится к своему продукту. Правда, тут я заметил первый недостаток: зарядка от новых часов не совместима с моими прошлогодними часами. В обратную сторону это тоже не работает.

Стандартный ремешок выполнен из титана или композитных материалов в отдельной версии. С композитным ремешком часы я видел только в демозоне, но он произвёл очень приятное впечатление. Впрочем, для себя другие варианты я не рассматривал — только металлический браслет, что подчёркивает премиальность устройства и обеспечивает комфорт при длительном ношении.

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Самые красивые смарт-часы

Титановый корпус — ключевая особенность данной версии. Он на 45% легче нержавеющей стали, в 1,8 раза прочнее и в 1,5 раза твёрже, что делает часы практически неуязвимыми к царапинам и ударам. Я, не жалея, носил их около пары месяцев — и каких-то видимых царапин так и не заметил.

Корпус выполнен без острых граней, а дисплей с минимальными рамками (всего 1,8 мм) увеличен на 13% по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря этому устройство выглядит современно и дорого.

Важно отметить, что стекло тут сферическое. Оно немного выступает над корпусом. То есть, пользоваться ими, например, в мастерской я бы не советовал. Но оно сапфировое и должно обеспечивать высокую механическую прочность. Со своими Watch 4 Pro я куда только ни совался, и до сих пор, спустя год, оно выглядит как новое. Новые часы тоже выпускаются в нескольких цветах, среди которых классический серебристый, коричневый и эффектный фиолетовый, который достигается не покраской, а окислением титана, что гарантирует долговечность цвета.

Ремешки легко меняются, но официально не продаются в России. Зато можно легко найти сторонние решения на AliExpress. Штатный браслет в титановой версии, кстати, наборный. В комплекте — несколько дополнительных звеньев. А если он велик, то часть из тех, что уже установлены, можно вытащить. Делается это без инструментов — достаточно поддеть ногтем язычок и вставить или удалить звенья.

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Смарт-часы с большим экраном

HUAWEI Watch 5 оснащены 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей и яркостью до 3000 нит, что обеспечивает отличную читаемость даже на солнце. Управление реализовано с помощью сенсорного экрана или вращающейся коронки. Последний способ я считаю самым оптимальным, и именно этого мне не хватало в других часах, чтобы отказаться от Apple Watch.

Есть ещё одна дополнительная кнопка, которая теперь может быть запрограммирована под нужды пользователя. Выбор функций не самый большой, но с обновлениями их количество может увеличиться.

Часы для здоровья

Главное нововведение — мультисенсорная система X-TAP: комбинация ЭКГ, PPG и датчика давления позволяет получать расширенные показатели здоровья, включая вариабельность сердечного ритма, уровень стресса, насыщение крови кислородом (SpO₂) и даже температуру кожи.

Для спортсменов предусмотрено более 100 тренировочных режимов, встроенный GPS, барометр, акселерометр и гироскоп. Часы поддерживают плавание (водонепроницаемость 5 АТМ, стандарт IP69), а также пригодны для погружений на глубину до 50 метров.

Из дополнительных функций можно отметить всю классику для топовых смарт-часов, а именно: встроенный динамик и микрофон для звонков, Bluetooth 5.2 и даже Wi-Fi для использования часов без телефона.

Вот только в отличие от Apple Watch и Galaxy Watch, которые работают максимум 2–3 дня, HUAWEI Watch 5 обеспечивают до 11 дней автономности при обычном использовании. В режиме энергосбережения можно получить до двух недель работы без подзарядки. При этом заряжаются Watch 5 всего за час.

Во время ношения часы приятно холодят руку металлическим браслетом и слегка утяжеляют её, если сравнивать с компактными трекерами и алюминиевыми решениями, дополненными тканевым ремешком. Но при этом назвать их именно тяжёлыми я не могу. Эргономика продумана до мелочей: корпус плавно переходит в ремешок, не цепляется за одежду, не натирает кожу даже при длительном ношении. Сенсорное управление и физические кнопки работают чётко, а вращающаяся корона с тактильной отдачей делает навигацию интуитивной и приятной.

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Как работает датчик X-TAP в HUAWEI

В новых HUAWEI Watch 5 реализована уникальная технология X-TAP, которая стала настоящим прорывом в мире носимых гаджетов. Эта система основана на специальном сенсорном модуле, размещённом сбоку корпуса. Он отличается компактным форм-фактором и способен выполнять сразу несколько важных задач, объединяя оптические, электрические и тактильные сенсоры в единой структуре.

Именно благодаря сочетанию датчиков X-TAP обеспечивает быстрые и точные измерения прямо с кончика пальца. Надо только прикоснуться указательным пальцем к области между коронкой и дополнительной кнопкой. В отличие от стандартных датчиков на запястье, эта технология более чувствительна и даёт более достоверные результаты.

После прикладывания пальца в течение нескольких секунд часы автоматически измеряют насыщенность крови кислородом (SpO₂), фиксируют электрическую активность сердца, оценивают частоту сердечных сокращений, показатели вариабельности ритма, а также ряд других жизненно важных параметров. Некоторые показатели можно получить сразу, а полная оценка всех параметров занимает около полуминуты.

Как не трудно догадаться, X-TAP больше всего подходит для пользователей с активным образом жизни. Например, во время тренировок в горах или при занятиях спортом на свежем воздухе важно своевременно знать параметры насыщения крови кислородом.

Немаловажно и то, что X-TAP может выявлять отклонения в работе сердца и фиксировать ранние признаки стресса или усталости. Всё это доступно прямо с запястья, без необходимости использовать дополнительные датчики или обращаться к врачу при первых подозрениях на проблемы. Конечно, полноценного визита к специалисту это не отменяет, но отслеживание здоровья в динамике лишним точно не будет.

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Операционная система HUAWEI

Как и положено смарт-часам HUAWEI, новинка работает под управлением HarmonyOS. Интерфейс этой операционки интуитивно понятен. Есть несколько боковых экранов с основными функциями и уведомлениями, шторка и большое количество циферблатов сразу на борту. Через приложение для любого смартфона можно скачать ещё один из сотни, если не тысячи, вариантов.

Подводя итог, стоит ответить на вопрос, кому же подойдут эти часы. Тут всё просто! HUAWEI Watch 5 в титановом корпусе — выбор для тех, кто ищет не просто умные часы, а стильный и долговечный аксессуар с акцентом на здоровье и автономность. Они подойдут любителям премиальных материалов и уникального дизайна, тем, кто активно занимается спортом или следит за здоровьем, а также тем, кто ценит автономность.

При этом ограничений по тому, какой у вас смартфон, нет — ведь часы могут работать хоть с Android, хоть с iOS. Но лучше всего они, естественно, совместимы с одноимёнными устройствами.

Стоит ли покупать HUAWEI Watch 5

HUAWEI Watch 5 в титановом корпусе — это один из лучших примеров того, как современные технологии могут сочетаться с премиальным дизайном и практичностью. Это действительно красивые часы, которые могут больше, чем просто показывать время.

Они выделяются на фоне конкурентов благодаря лёгкости, прочности и стильному внешнему виду, а также набору функций для здоровья и спорта, которые не уступают профессиональным гаджетам.

Несмотря на некоторые ограничения, для большинства пользователей Watch 5 станут универсальным помощником на каждый день, способным подчеркнуть статус и заботу о себе. Их точно можно покупать, если ваш бюджет на часы выходит за рамки среднего. Я продолжу пользоваться своими Watch 4 Pro Space Edition только из-за того, что они в тёмном корпусе — мне такой нравится больше. Но если бы у меня их не было, я бы не раздумывая купил себе именно Watch 5.