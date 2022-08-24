Нашли хорошие недорогие смартфоны. Их нужно успеть купить со скидкой

Не знаю как вы, но за последние два года я очень сильно полюбил недорогие смартфоны: хоть у них и есть свои нюансы, но они отрабатывают свою стоимость по полной. Но выбрать бюджетный смартфон — та еще нервотрепка: всегда можно нарваться на некачественный гаджет, который зависнет у вас сразу же после покупки. На фоне всех остальных производителей особняком стоят смартфоны компании WIKO. Сегодня расскажем вам о двух бюджетных телефонах от проверенного производителя, к которым точно стоит присмотреться, если у вас есть небольшая сумма денег.

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Возможно, вы не знали, но WIKO — это молодой бренд из Франции, появившийся сравнительно недавно, в 2011 году. Преимущество смартфонов WIKO — сочетание эстетического дизайна и качественной начинки в смартфонах, которое редко встретишь на рынке. В компании WIKO стараются дать крутой дизайн даже самым недорогим моделям, поэтому они больше напоминают флагманы, чем бюджетники.

Какой дешевый смартфон лучше купить

При выборе недорогого смартфона, скажем, в качестве второго устройства или в подарок, всегда попадаются гаджеты от известных брендов, но характеристики в них разочаровывают. То ли дело смартфон WIKO T10 — недорогой смартфон с классным дизайном, мощной батареей и большим дисплеем!

Смартфон имеет аккумулятор 5000 мА*ч, емкости которого хватит на 50 часов музыки, 20 часов просмотра видео или 23 часа интернет-серфинга. Думаете, это не так? На самом деле, похоже на правду: смартфон имеет бюджетный процессор MediaTek Helio A22 с 4 ядрами: да, он далеко не топовый, но за счет скромной производительности батарея не будет разряжаться быстро.

Helio A22 с 4 ядрами: да, он далеко не топовый, но за счет скромной производительности батарея не будет разряжаться быстро. Добавьте к этому то, что смартфон имеет 6,5-дюймовый IPS-экран на 60 Гц, который «не ест» заряд смартфона, а при желании можно активировать функцию Smart Power Saving — умный энергосберегающий режим, который продлит время работы устройства! В отличие от аналогов, у WIKO T10 установлен USB Type-C, а не Micro-USB, а еще есть реверсивная зарядка.

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В смартфоне всего 2 ГБ оперативки, но это нормальный показатель для устройств этого ценового сегмента. А вот 64 Гб встроенной памяти и поддержка карт памяти до 512 Гб — несомненное преимущество WIKO T10.

Недорогой смартфон с хорошими характеристиками

Сильной стороной WIKO T10, не считая большого экрана и мощной батареи, является хорошая камера: на самом деле, в смартфоне установлен одиночный 13-мегапиксельный модуль, а не двойной: он делает отличные детализированные снимки. Спереди смартфон украшает фронталка на 5 МП, расположенная в форме каплевидного выреза — в нее встроены специальные бьюти-алгоритмы, которые моментально улучшают человека со снимка.

Важно и то, что по умолчанию в WIKO T10 установлен Android 11 Go Edition: это положительно сказывается как на скорости запуска приложений, так и на энергоэффективности. Сейчас вы можете купить недорогой смартфон со скидкой: аналоги с такими же характеристиками стоят заметно дороже. Используйте промокод 828WIKOT10 и купон на странице продавца, чтобы извлечь максимальную выгоду от покупки смартфона и получить чехол в подарок!

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Хороший смартфон до 15000 — какой выбрать

Впрочем, если ваш бюджет на покупку смартфона в два с небольшим раза больше, то вы без проблем можете найти топовый смартфон с классным дизайном и хорошими характеристиками: советуем присмотреться к WIKO T50. Это бюджетный смартфон с хорошим процессором, Full HD экраном и мощным аккумулятором. Взгляните на характеристики!

Процессор MediaTek Helio G85 — среднебюджетный чип , производительности которого достаточно для повседневных приложений и игр.

, производительности которого достаточно для повседневных приложений и игр. В смартфон установлено 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища — это редкость для устройства этого класса.

WIKO T50 имеет 6,6-дюймовый экран, занимающий почти 95% площади передней панели! Это рекорд!

Подробнее о WIKO T50

Но больше всего в смартфоне удивляет качественная камера. Оказывается, за сравнительно небольшие деньги можно получить отличный камерофон с тройным модулем: 64 Мп — это основная камера, 8 Мп — ультраширик на 120 градусов, а также 2 Мп объектив для макросъёмки. Важную роль здесь играют и алгоритмы, которые «подкручены» не хуже, чем у младшей модели как у основной камеры, так и фронталки: она здесь рассчитана на 16 мегапикселей и улучшает селфи с помощью бьюти-фильтров!

В WIKO T50 установлен аккумулятор на 4000 мА*ч — смартфона без проблем хватит на полдня активного использования. А еще есть быстрая зарядка на 40 Вт — так смартфон можно подзарядить до 25% всего за 10 минут или до 100% за час с небольшим. Android 11 оптимизирован очень хорошо, что само по себе большая редкость для любого смартфона.

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Недорогой смартфон на Android 11 можно купить еще дешевле: используйте промокод 828WIKOT50 и купон со страницы продавца, чтобы получить дополнительную скидку. Первые 300 счастливчиков в подарок получат беспроводные наушники в подарок!

WIKO делает смартфоны на любой бюджет: несмотря на то, что один смартфон дороже другого два раза, их начинка серьезно отличается друг от друга. Но можно сказать одно: их объединяет то, что оба устройство имеют топовые камеры, надежные батареи и характеристики, которых не встретить у других аналогов за те же деньги!