Нашли хорошие недорогие смартфоны. Их нужно успеть купить со скидкой

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Герасимов 0

Не знаю как вы, но за последние два года я очень сильно полюбил недорогие смартфоны: хоть у них и есть свои нюансы, но они отрабатывают свою стоимость по полной. Но выбрать бюджетный смартфон — та еще нервотрепка: всегда можно нарваться на некачественный гаджет, который зависнет у вас сразу же после покупки. На фоне всех остальных производителей особняком стоят смартфоны компании WIKO. Сегодня расскажем вам о двух бюджетных телефонах от проверенного производителя, к которым точно стоит присмотреться, если у вас есть небольшая сумма денег.

Нашли для вас два идеальных недорогих смартфона. Рассказываем, чем они отличаются

❗️ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В ПУЛЬСЕ Mail.ru

Возможно, вы не знали, но WIKO — это молодой бренд из Франции, появившийся сравнительно недавно, в 2011 году. Преимущество смартфонов WIKO — сочетание эстетического дизайна и качественной начинки в смартфонах, которое редко встретишь на рынке. В компании WIKO стараются дать крутой дизайн даже самым недорогим моделям, поэтому они больше напоминают флагманы, чем бюджетники.

Какой дешевый смартфон лучше купить

При выборе недорогого смартфона, скажем, в качестве второго устройства или в подарок, всегда попадаются гаджеты от известных брендов, но характеристики в них разочаровывают. То ли дело смартфон WIKO T10недорогой смартфон с классным дизайном, мощной батареей и большим дисплеем!

WIKO T10 — топчик за свои деньги. Требовать лучшего за эти деньги невозможно

  • Смартфон имеет аккумулятор 5000 мА*ч, емкости которого хватит на 50 часов музыки, 20 часов просмотра видео или 23 часа интернет-серфинга. Думаете, это не так? На самом деле, похоже на правду: смартфон имеет бюджетный процессор MediaTek Helio A22 с 4 ядрами: да, он далеко не топовый, но за счет скромной производительности батарея не будет разряжаться быстро.
  • Добавьте к этому то, что смартфон имеет 6,5-дюймовый IPS-экран на 60 Гц, который «не ест» заряд смартфона, а при желании можно активировать функцию Smart Power Saving — умный энергосберегающий режим, который продлит время работы устройства! В отличие от аналогов, у WIKO T10 установлен USB Type-C, а не Micro-USB, а еще есть реверсивная зарядка.

Купить WIKO T10

В смартфоне всего 2 ГБ оперативки, но это нормальный показатель для устройств этого ценового сегмента. А вот 64 Гб встроенной памяти и поддержка карт памяти до 512 Гб — несомненное преимущество WIKO T10.

Недорогой смартфон с хорошими характеристиками

Сильной стороной WIKO T10, не считая большого экрана и мощной батареи, является хорошая камера: на самом деле, в смартфоне установлен одиночный 13-мегапиксельный модуль, а не двойной: он делает отличные детализированные снимки. Спереди смартфон украшает фронталка на 5 МП, расположенная в форме каплевидного выреза — в нее встроены специальные бьюти-алгоритмы, которые моментально улучшают человека со снимка.

Перед вами — пример снимка на камеру недорого WIKO T10

Важно и то, что по умолчанию в WIKO T10 установлен Android 11 Go Edition: это положительно сказывается как на скорости запуска приложений, так и на энергоэффективности. Сейчас вы можете купить недорогой смартфон со скидкой: аналоги с такими же характеристиками стоят заметно дороже. Используйте промокод 828WIKOT10 и купон на странице продавца, чтобы извлечь максимальную выгоду от покупки смартфона и получить чехол в подарок!

Купить WIKO T10

Хороший смартфон до 15000 — какой выбрать

Впрочем, если ваш бюджет на покупку смартфона в два с небольшим раза больше, то вы без проблем можете найти топовый смартфон с классным дизайном и хорошими характеристиками: советуем присмотреться к WIKO T50. Это бюджетный смартфон с хорошим процессором, Full HD экраном и мощным аккумулятором. Взгляните на характеристики!

WIKO T50 — флагман среди бюджетных смартфонов

  • Процессор MediaTek Helio G85 — среднебюджетный чип, производительности которого достаточно для повседневных приложений и игр.
  • В смартфон установлено 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб хранилища — это редкость для устройства этого класса.
  • WIKO T50 имеет 6,6-дюймовый экран, занимающий почти 95% площади передней панели! Это рекорд!

Подробнее о WIKO T50

Но больше всего в смартфоне удивляет качественная камера. Оказывается, за сравнительно небольшие деньги можно получить отличный камерофон с тройным модулем: 64 Мп — это основная камера, 8 Мп — ультраширик на 120 градусов, а также 2 Мп объектив для макросъёмки. Важную роль здесь играют и алгоритмы, которые «подкручены» не хуже, чем у младшей модели как у основной камеры, так и фронталки: она здесь рассчитана на 16 мегапикселей и улучшает селфи с помощью бьюти-фильтров!

Чего-чего, а вот хорошей камеры в бюджетнике встретить не ожидаешь

В WIKO T50 установлен аккумулятор на 4000 мА*ч — смартфона без проблем хватит на полдня активного использования. А еще есть быстрая зарядка на 40 Вт — так смартфон можно подзарядить до 25% всего за 10 минут или до 100% за час с небольшим. Android 11 оптимизирован очень хорошо, что само по себе большая редкость для любого смартфона.

Купить WIKO T50

Недорогой смартфон на Android 11 можно купить еще дешевле: используйте промокод 828WIKOT50 и купон со страницы продавца, чтобы получить дополнительную скидку. Первые 300 счастливчиков в подарок получат беспроводные наушники в подарок!

WIKO делает смартфоны на любой бюджет: несмотря на то, что один смартфон дороже другого два раза, их начинка серьезно отличается друг от друга. Но можно сказать одно: их объединяет то, что оба устройство имеют топовые камеры, надежные батареи и характеристики, которых не встретить у других аналогов за те же деньги!

Теги
Лонгриды для вас
Fiesta
Соцсеть Fiesta взорвала российский App Store. Это новая замена Instagram*

Несмотря на то что Instagram* в России по-прежнему продолжает работать, его аудитория за последние две недели снизилась весьма ощутимо. Людям стало надоедать то и дело включать и выключать VPN, ведь с ним многие российские сервисы банально не работают. Но ведь отказаться от социальной сети, которая для многих уже является частью их жизни, просто так тоже нельзя. Поэтому выходцы из Инсты стали искать альтернативы. Но Россграм, к сожалению, так и не полетел, не получив даже собственного приложения, Now хоть и выглядел поначалу довольно перспективным решением, но по факту оказался довольно скудным с точки зрения функциональности. То ли дело Fiesta.

Читать далее
Galaxy
Полная чушь! Смартфоны Samsung больше не активируются в России?

Наверное, вы уже слышали, что часть смартфонов Samsung, ввезённых в Россию параллельным импортом, оказалось невозможно активировать. Такая статья сегодня ночью вышла в Известиях. Её автор Валерий Кодачигов пишет, что корейцы потребовали использовать фирменные устройства бренда только в тех странах, для которых они были предназначены изначально. То есть то, чего так боялись потребители, действительно случилось, и производители начали блокировать смартфоны, незаконно ввезённые в РФ. Но уже с первых строк становится понятно, что всё это наглая манипуляция фактами.

Читать далее
Fortnite
Теперь смартфоны на Андроид будут быстрее PlayStation 5. Как такое возможно

На какие характеристики вы обращаете внимание, если хотите купить мощный смартфон? Скорее всего, это процессор, но далеко не только от него зависит производительность устройства. Также на быстродействие влияет память, а точнее – ее тип. И в этом отношении мы стали свидетелями настоящей революции, ведь в ближайшие месяцы в продажу поступят смартфоны с накопителями UFS 4.0. Разберемся, чем этот стандарт отличается от предшественника, и действительно ли новые модели будут быстрее игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.

Читать далее
Новый комментарий