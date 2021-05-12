Названы смартфоны 2021 года, которые живут от зарядки дольше всего

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Иван Кузнецов 0

Автономность смартфона – аспект не менее важный, чем производительность. Ведь, как бы мощным ни был ваш аппарат, если он не дотягивает до вечера на одной зарядке – это плохой показатель. С таким устройством нужно либо постоянно находиться у розетки, либо везде с собой носить внешний аккумулятор. Несмотря на то что я сам пользуюсь вот таким павербанком, который порой меня очень выручает, гораздо лучше, если смартфон может протянуть от зарядки до зарядки хотя бы два дня. Таких, честно сказать, немного, но они есть.

Аккумулятор

Автономность — важный показатель, который для многих является ключевым при выборе смартфона

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Определять автономность смартфона по ёмкости его аккумулятора – дело бестолковое. Несмотря на то что здесь правило «чем больше, тем лучше» всё равно работает, большее значение играет оптимизация харда и софта и реальные тесты, которые доказывают, что смартфон действительно тянет. В противном случае, делать какие-либо выводы о его энергоэффективности не стоит.

Какие смартфоны живут от зарядки дольше всего

Galaxy M51

Galaxy M51 — безоговорочный лидер рейтинга DxOMark

Хорошо, что такие тесты и выводы уже сделаны за нас. Значит, нам остаётся только выбирать. Эксперты лаборатории DxOMark, специализирующиеся на тестировании мобильных фотокамер, начали проверять энергоэффективность смартфонов. В своём первом тесте они отобрали наиболее популярные модели, лидерские позиции в котором заняли аппараты на Android.

Вот так выглядит первая десятка смартфонов с наилучшей автономностью. Правда, обратите внимание, что расположены они не совсем по порядку:

  • Galaxy M1 – 73 часа;
  • Wiko Power U30 – 80 часов;
  • Oppo Find X3 Neo — 45 часов
  • iPhone 12 Pro Max — 49 часов
  • Vivo Y20s — 69 часов
  • Huawei P40 Lite — 50 часов
  • Xiaomi Mi 10T Pro 5G — 51 час
  • OnePlus 8T — 45 часов
  • Moto G9 Power — 64 часа
  • Galaxy S21 Ultra 5G — 48 часов

Как батарея смартфона и другие его компоненты влияют на звук

Может показаться странным, что первые места занимают в основном недорогие смартфоны, тогда как флагманов в десятке – раз-два, и обчёлся. Но это логично. Дело в том, что бюджетные аппараты оснащаются низкопроизводительным железом и проходными дисплеями, которые не имеют многих энергозатратных фишек топовых матриц. Что и говорить про ёмкость аккумуляторов. Взять хотя бы Galaxy M51. У него батарея имеет ёмкость 5000 мА*ч, тогда как у iPhone 12 Pro Max едва превышает 3000 мА*ч.

Почему бюджетных смартфоны живут от зарядки дольше

Эксперты DxOMark испытывают смартфоны в трёх сценариях: слабая нагрузка (когда со смартфона только звонят, смотрят видео и пишут сообщения), средняя (когда к ранее перечисленному прибавляются соцсети, веб-сёрфинг и дополнительные звонки) и высокая (когда в дополнение ко всему на смартфоне ещё и играют).

Смартфон

Бюджетные смартфоны, как правило, живут от зарядки дольше флагманов

За эталон берётся время жизни аппарата при средней нагрузке. То есть в вашем случае оно может оказаться и больше, если вы не сильно нагружаете свой смартфон, и меньше, если нагрузка в вашем сценарии окажется больше. Тут-то как раз всё логично. Но почему, спрашивают многие, аппараты, которые живут от зарядки дольше, располагаются в рейтинге ниже, чем те, которые живут меньше?

Почему больше нет смартфонов со съемными батареями

Тут всё дело в том, что место в рейтинге смартфону присуждается не только по показателю времени автономной работы, но и по совокупности смежных факторов. Например, по скорости зарядки, стабильности зарядки (когда скорость поддерживается на протяжении всего процесса, а не проседает после 60 или 80%), поддерживаемой мощности и т.д. Само собой, эти показатели не оказывают критического влияния на итоговый результат, но могут сместить смартфон на строчку ниже или выше.

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