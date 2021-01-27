Как батарея смартфона и другие его компоненты влияют на звук

Возможно, это звучит очевидно, но качество звука является чрезвычайно важным фактором для смартфонов премиум-класса. Но не только для топового сегмента важен звук. Он пригодится и тем, кто покупает относительно недорогие телефоны. Ведь звук это не просто встроенный динамик ради того, чтобы он просто был. В нем гораздо больше смысла — от звонков до воспроизведения ваших любимых песен и потокового видео. Интересно, что качество звука не такое простое явление, каким кажется. На него влияет очень много факторов, а не только качество самого динамика. Более того, качество динамика вообще не стоит на первом месте. Давайте разбираться в чем дело и что влияет на качество звука смартфона.

Почему смартфон звучит плохо или хорошо

Раньше наушники были в основе звука смартфона. Такая тенденция для многих сохраняется и сейчас. Но в старые времена качество динамиков было ужасным и выбора просто не было. Сейчас все поменялось, и они начали отыгрывать позиции. Например, раньше даже дома я брал наушники, чтобы посмотреть видео — теперь не делаю этого.

Пусть уже почти у каждого есть небольшая Bluetooth-колонка, но динамик все равно используется чаще, чем раньше. Например, для прослушивания подкастов или видеороликов, в которых важен только текст (блоги, рассказы и тому подобное).

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Согласно опросу, проведенному Dxomark, большинство потребителей хотя бы время от времени используют динамики своих смартфонов для подкастов, музыки и фильмов. Не знаю, как вы, но я отношусь к их числу. Если вы с этим не согласны, расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате

Должен ли в смартфоне быть хороший звук

Хорошее качество звука имеет большое значение для повседневного использования мобильных устройств, но слишком часто его игнорируют. В телефоне есть крошечные микроэлектромеханические (МЭМС) микрофоны, монофонические или стереодинамики и вывод звука через USB-C или разъем для наушников. Но это только вершина айсберга, на которой и останавливаются многие производители, не обращая внимание не дополнительные компоненты пусть и миниатюрной, но аудиосистемы смартфона. Никакие два смартфона никогда не звучат одинаково, потому что даже форма корпуса, его материал и наличие чехла влияют на качество и характер звука.

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Когда дело доходит до динамиков, есть несколько ключевых моментов, которые отделяют отличный звук от чего-то, что просто есть. Низкие искажения, высокая пиковая громкость, широкий динамический диапазон с чистыми басами и четкие высокие частоты — все это обеспечивает высочайшее качество воспроизведения. Динамик, который звучит так же хорошо на высокой громкости, как и на более тихих уровнях, также является ключевым требованием в области высококачественного звука.

Что отвечает за качество звука

Если взять за аксиому, что исходный аудиофайл в хорошем качестве, то звук зарождается в микросхеме аудиопроцессора. Если хотите, его можно назвать аудиокартой. Он должен быть качественным сам по себе, с хорошими алгоритмами обработки звука и иметь мощный усилитель. Тут как с камерой смартфона. Вроде и модуль один стоит, а качество снимков двух устройств разное. Все из-за того, что мы живем в эпоху вычислительной фотографии, и получить свет на матрице — это одно, а преобразовать в картинку — другое. Так и со звуком.

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Любой достойный усилитель позволяет динамику воспроизводить весь слышимый частотный диапазон с высокой точностью, гарантируя, что высокие частоты хорошо выражены, а низкие не содержат искажений, чтобы максимизировать пространственные характеристики и тембр звука.

Кроме того, поскольку усилитель толкает динамик для получения более громкого и динамичного звука, он должен следить за тем, чтобы динамики оставались в безопасных условиях эксплуатации. Следовательно, интеллектуальный усилитель требует надежных алгоритмов защиты динамиков. Это тоже надо учитывать, но многие производители просто занижают возможности системы и не рискуют выводом из строя динамика. Тем самым они просто экономят.

Важен ли аккумулятор смартфона для качества его работы

В то же время стремление к увеличению громкости и качества звука создает дополнительную нагрузку на аккумулятор телефона. Микросхема усилителя должна обеспечивать питание без появления клиппирования или других артефактов искажения, которые часто появляются на более требовательных низких частотах. Она также должна обеспечить достаточную мощность на всех уровнях заряда батареи и управлять ситуациями, когда емкость батареи может быть недостаточной. Именно поэтому состояние аккумулятора и его качество важно для хорошего звука. Если он не сможет выдавать нужные значения, усилитель просто не справится. Особенно, на громкости выше средней.

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Но даже если с батареей все в порядке, неправильное ее использование все испортит. Так что управление потреблением и подачей мощности должно быть сбалансированным. Поэтому многие производителя устанавливают в свои смартфоны отдельный аудиопроцессор (ЦАП). Другие пренебрегают этим и на выходе пользователи получают гулкий или ”плавающий” звук.

Хороший ЦАП и усилитель в сочетании с хорошим динамиком могут обеспечить отличную динамику, четкие, но мощные басы и чистый, прозрачный звук при любом состоянии батареи. Вот только производители часто пренебрегают этим и экономят на компонентах. Проще же потраться на матрицу с большим разрешением. Даже если она просто не нужна пользователям, а иногда и вредит качеству фотографий, ее проще красиво преподнести на презентации.

Какой усилитель звука должен быть в смартфоне

Ключевым компонентом являются более новые и умные классы усилителей. Эти классы зависят от конструкции транзисторов и схем. Все они имеют свои плюсы и минусы в отношении линейности, искажений и энергоэффективности.

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Традиционные усилители класса A, класса B и класса AB не очень хороши в форм-факторе смартфона. Они просто недостаточно эффективны для устройств с автономным питанием из-за низкого КПД. Большинство усилителей для смартфонов относятся к классу D, в котором используется широтно-импульсная модуляция для более эффективного обеспечения высокой мощности динамика. Другими словами, аудиосигналы преобразуются в импульсы, которые фильтруются в аналоговый сигнал в самом динамике.

Иногда используются и более качественные усилители класса H. Они динамически регулируют свои шины питания для дальнейшего повышения энергоэффективности, особенно при высокой громкости прослушивания. При низкой громкости алгоритм работы корректируется, чтобы увеличить время работы от батареи и не так сильно нагреваться. В итоге пользователь получает большую автономность и меньшее количество искажений.

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Если вы думаете, что можно просто поставить в смартфон мощный усилитель и все, то вы ошибаетесь. Он должен еще и быть настроен в соответствии с параметрами системы, особенностями динамика, аудиоканала и даже материалов корпуса смартфона, чтобы они не ”фонили” и не давали паразитных вибраций.

В более умных усилителях также используются возможности встроенной цифровой обработки сигналов (DSP) для управления питанием батареи динамиков. Так ресурсы системы можно использовать более полно.

Могут ли маленькие динамики хорошо звучать

Конечно, микроскопические динамики смартфона не могут выдавать такой низкий звук, как большие динамики портативных колонок или стационарных аудиосистем. Тут в дело включается эквалайзер и психоакустические улучшения, которые компенсируют эти особенности. Коррекция частотной характеристики и генерация обертонов позволяет обмануть наш мозг и заставить слышать то, чего на самом деле нет.

Информацию о внутренней работе аудиотехнологий смартфонов часто бывает трудно найти, но она играет большую роль в восприятии контента и в том, что принято называть пользовательским опытом.

Качество звука — это аспект современных смартфонов, на который часто не обращают внимания, но он очень важен. Возможно, те кто говорят, что никогда не слушают ничего через динамик, потому и имеют такое мнение, что не слышали, как они должны звучать по-настоящему.

Что еще влияет на качество звука смартфона

Как мы поняли, в первую очередь на звук влияет качество процессора, усилителя и встроенных алгоритмов. Следом идет качество динамика (тут проще сделать хорошо, но недорого). А еще важным является то, как сделано выходное отверстие для звука, сколько в телефоне динамиков и из чего сделан корпус устройства.

Если звук будет выходить неправильно, а корпус будет вибрировать, то лучше от этого точно не будет. Получается, что даже наличие чехла на смартфоне может повлиять на качество звука, уменьшив вибрации корпуса. Вот так все не очевидно в этом вопросе.