Не покупайте смартфоны Nokia. Вы сильно пожалеете

Что мертво, умереть не может. Именно этот девиз должна была взять себе Nokia, если бы не авторские права. Потому что, кажется, ни один другой производитель смартфонов не умирал и не возвращался назад так много раз. Несмотря на это, фанаты бренда продолжают цепляться за любые возможности оправдать его, раз за разом предрекая ему небывалый успех. Причём первое время в это действительно веришь, ведь после очередного воскрешения Nokia врывается на рынок довольно бодро, выпуская кучу новых устройств и обещая им всем небывалую поддержку. Правда, по итогу всё скатывается на дно.

Мой первый смартфон: Nokia 5230

Я хорошо помню, как в 2017 году, когда Nokia в очередной раз возвращалась на рынок, она выпустила сразу целую пачку устройств на любой вкус и кошелёк. Тогда компания уверила всех, что её аппараты ждёт длительная и стабильная поддержка. По факту так и вышло.

Смартфоны Нокиа — стоит ли покупать

Смартфоны, вне зависимости от исходной цены и позиционирования, получали все обновления Android, причём почти сразу после того, как их выпускала Google. Откуда только ресурсы берутся, думали фанаты. Ведь по показателю послепродажной поддержки устройства Nokia обходили даже продукцию более авторитетных брендов.

Но чудес не бывает. Поэтому спустя немногим больше трёх лет Nokia начала загибаться. В чём это проявилось, спросите? В той самой поддержке, которая стала из рук вон плохой. Поначалу компания начала сдавать позиции по части обновлений безопасности, перестав выпускать их с прежней регулярностью.

Если раньше ежемесячные обновления безопасности действительно выходили каждый месяц, то в какой-то момент Nokia начала пропускать то один, то другой патч, пока в конечном итоге не пришла к выпуску апдейтов раз в 3-4, а то и в 6 месяцев. Причём это правило действовало как для доступных смартфонов, так и для вполне себе дорогих.

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Но чёрт бы с ними, с этими обновлениями безопасности. В конце концов, никаких нововведений они в себе не несут, а исправления, которые они содержат, на опыте большинства пользователей совершенно не сказываются. Так что большой беды не случилось. Ведь системные обновления Android всё ещё оставались. Но ненадолго.

Постепенно Nokia начала изменять своему обещанию выпускать для своих смартфонов минимум по 2 новых версии Android. Сначала это коснулось недорогих аппаратов. Nokia объяснила преждевременный отказ от их поддержки слабым железом. Ведь сложно реализовать полный набор нововведений Android 10 на процессоре MTK какого-нибудь Nokia 3.1.

Обновление Нокиа до Андроид 11

Так что никто особенно этому значения не придал. В конце концов, люди, которые покупают бюджетные смартфоны, в большинстве своём особенно не рассчитывают на длительную поддержку, а дорогостоящие модели продолжали исправно обновляться без каких-либо намёков на отказ от этого правила. Но не тут-то было.

Буквально вчера Nokia объявила о том, что она не выпустит Android 11 для Nokia 9 PureView. А это, на минуточку, двухлетний смартфон, относящийся к категории флагманских. Так что обновление ему было положено как никому другому. Но финны даже не стали толком объяснять, по какой причине владельцам Nokia 9 было отказано в обновлении. Всё, что им предложили взамен, — скидку на одну из новых моделей.

Как вам, а? Просто аттракцион невиданной щедрости:

Наши смартфоны обеспечивают наилучший опыт использования миллионам людей каждый день. Это то, чем мы можем гордиться. Для нас было трудным выбором отказаться выпускать Android 11 для Nokia 9 PureView. Проблемы совместимости в работе камеры и ПО привели бы к негативным последствиям. Чтобы донести опыт Android 11 до пользователей Nokia 9, мы предлагаем эксклюзивную скидку на одно из новейших устройств Nokia X-серии.

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Откровенно говоря, скидку предлагают неплохую — целых 50%. Но неужели в Nokia всерьёз думали, что этот жест сможет подсластить пилюлю пользователям, которых уже один раз обманули? Если и так, то в компании работают идиоты, которые ничего не смыслят в поддержке и послепродажном обслуживании.

Очевидно, что абсолютное большинство не то что не воспользуется скидкой. Эти люди больше вообще не купят ни одного смартфона Nokia. Потому что если их обманули один раз, то высоко вероятно, что что-нибудь подобное случится и в будущем. А поскольку компания уже не первый год демонстрирует явный дауншифтинг относительно всего, что касается поддержки, нет сомнений, что дальше будет только хуже.