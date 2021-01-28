Как из-за старой Nokia придется переснимать новый фильм про Джеймса Бонда

Так уж получилось, что очередной фильм Бондианы, который получил название ”Не время умирать”, настрадался от пандемии чуть ли не больше всех остальных. Сначала он должен был выйти на экраны кинотеатров еще весной прошлого года. Потом премьеру перенесли из-за того, что не смогли провести презентацию фильма в Китае. Да и название фильма для времени, когда умирали люди, было не самым подходящим. Потом был очередной перенос. Потом еще. И снова. В итоге, мы уже начали путаться, когда фильм выйдет. Но такие действия киностудии не только привели к тому, что дорогущий фильм просто замораживает деньги, не принося кассовые сборы, но есть еще одна серьезная проблема, которая может привести к тому, что большую, если не бОльшую часть фильма просто придется переснимать или сильно обрабатывать в графике. А все могло быть так хорошо!

Какой смартфон у Джеймса Бонда

Мы уже рассказывали о том, что ключевыми смартфонами нового фильма о супершпионе станут новые модели Nokia. Из-за того, что фильм откладывался, HMD даже пришлось отложить выпуск некоторых моделей, которые постепенно устаревали.

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Учитывая, что с момента начала съемок до первоначальной даты выхода фильма должно было пройти около года, можно сделать выводы, что за это время смартфоны уже устаревают, но когда премьера откладывается еще на год, они становятся уже не старыми, а древними. Это плохо как с точки зрения продвижения бренда и увеличения продаж (для этого же компании платят большие деньги за размещение в сценах фильма), так и с точки зрения того, что у супершпиона должны быть только самые современные гаджеты.

Когда выйдет Джеймс Бонд ”Не время умирать”

Изначально фильм должен был выйти весной прошлого года. Время было подобрано очень удачно со всех точек зрения, но тут началась пандемия и график был сорван. В итоге премьера сначала была перенесена на осень прошлого года, потом на весну этого, а теперь говорят о том, что на широкие экраны фильм наконец-то выйдет 21 октября 2021 года. Сами понимаете, что эта дата тоже пока не может считаться окончательной.

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Интересно, что во время того, как фильм раз за разом переносили, некоторые киносервисы предлагали выкупить этот фильм, чтобы показывать его на своих площадках, привлекая к ним больший интерес. В разных источниках фигурировали киносервисы таких гигантов, как HBO, Apple и Netflix. Даже называлась предлагаемая сумма в районе 400-500 миллионов долларов. Но создатели картины решили оставить ее себе и ждать, когда будет удачный момент для того, чтобы выпустить ее.

Проблема в том, что фильм дорогой, сопровождается рекламными компаниями и прочими атрибутами, которые сработают только тогда, когда зрители смогут снова массово посещать кинотеатры. До тех пор, пока они открыты не во всех странах и потом не так, как был раньше, прокат просто провалится. С другой стороны, столько тянуть тоже сложно по указанной выше причине.

Какие сцены фильма про Джеймса Бонда будут переснимать

Преимущественно ”под нож” пойдут сцены фильма, в которых есть смартфоны, автомобили и другие товары, показанные крупным планом, за которые производители заплатили деньги и которые при этом успели устареть. Естественно, в первую очередь это будут смартфоны, но есть в фильме и другой продакт плейсмент. Например, часы Omega, шампанское Bollinger и обувь Adidas.

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Также могут пострадать сцены, которые были снять где-то на улицах, если там что-то изменилось и должно быть отражено в фильме. Впрочем, вероятность этого существенно ниже.

Как утверждают люди, знакомые с картиной, полностью придется переснять сцену, в которой Q показывает Бонду его новые супершпионские гаджеты. Для фанатов Бондианы это часто оказывается самым приятным моментом всего фильма. Сами понимаете, что в этой сцене просто не может быть места чему-то устаревшему.

Можно ли переснять фильм

Остается только понять, когда будут переснимать важные сцены. С одной стороны, сделать это не так долго, но с другой, проводить работу надо тогда, когда будет понятна точная дата премьеры, которую уже не перенесут. Иначе придется переснимать сцены снова и снова.

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Получается, что фильм еще не вышел, но уже требует на себя все больше и больше расходов, которые могут даже не окупиться в прокате, если зрители разом не начнут массово ходить в кино. Пока даже в условиях снятия карантинных мер вероятность этого выглядит довольно призрачной.

А чего вы ждете от нового фильма о Джеймсе Бонде? Говорят, он должен получиться очень крутым. А еще, как вы относитесь к тому, что пока фильм не выйдет, мы не узнаем, кто будет новым агентом 007 после Джеймса Бонда?