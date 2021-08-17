Мой первый смартфон: Nokia 5230

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Иван Герасимов 0

В далеком 2010 году смартфоны только набирали популярность. Об iPhone могли только мечтать, а доступных функциональных аналогов было не так много. Тогда Nokia была еще в порядке, поэтому запустила 5228 и 5230 — доступные сенсорные смартфоны, ставшие хитами. Мне посчастливилось оказаться одним из обладателей такого смартфона, который оказал огромное влияние на саму индустрию и ее будущее, знатно подтолкнув ее вперед. Да, телефон — всего лишь вещь, но раньше устройства были для нас не просто частью жизни, а самым настоящим родственником и расставаться с ним было непросто. Рассказываю о том, чем примечательна эта модель, как этот смартфон изменил мою жизнь, и чем он мне запомнился на долгие годы.

Как Nokia 5230 стал первым массовым смартфоном?

Первый массовый смартфон

Стоит сказать о том, что Nokia 5230 — это прототип модели 5800, представленной в 2008 году. Более мощная модель считалась конкурентом iPhone, имея ряд преимуществ. Например, поддержку 3G, добротную камеру 3,2 Мп, а OC Symbian позволяла устанавливать сторонние приложения, чего не было у первого iPhone. Да и стоил он гораздо дешевле — около 15 тысяч рублей, что в два раза меньше цены на iPhone. Nokia решила не останавливаться и выпустила аналоги 5800 в таком же дизайне — 5228, 5230, 5235 и 5530. Они отличались набором функций, соответственно, и ценой. Зачем переплачивать за то, что тебе не пригодится?

5800 отличался более качественными материалами отделки корпуса и наличием современных функций

До появления этого смартфона в моей жизни я довольствовался старым добрым кнопочным Sony Ericsson W200, которого мне было достаточно. Даже поверить не мог, что в руках у меня однажды окажется сенсорная Nokia. Мой друг закончил школу, поступил в универ, где-то подзаработал денег, подкопил и приобрел себе 5228 белого цвета с голубой задней крышкой. Выглядел такой телефон просто божественно! Мне захотелось такой же, но денег в 10-11 классе не было. Выяснилось, что его отчим готов продать версию мощнее за 6 тысяч рублей. Пришлось постараться, отложить денег с обедов, урезать карманные расходы и попробовать себя в ставках: ставки на спорт — это плохо, но тогда об этом особо никто не знал. Сумма с трудом набралась, и смартфон оказался моим!

Особенности Nokia 5230

Разница между 5228 и 5230 почувствовалась сразу — в моем телефоне оказалась поддержка 3G и 3.5G, что позволяло пользоваться быстрым интернетом, который, как оказалось, работал в моем городе очень даже хорошо! Единственная проблема: в 2011 году интернет был не таким уж и безлимитным, приходилось приобретать пакеты трафика (спасибо, что не карточки). Для ICQ было достаточно скорости Edge. Еще одно отличие, в котором я тогда не видел никакого смысла — это наличие в моем 5230 GPS-модуля. Зачем это нужно, если ты и так досконально знаешь свой город? К тому же, использование 3G и GPS опустошало скромный по меркам 2021 года аккумулятор в 1320 мА*ч. Какой емкости аккумулятора достаточно в 2021 году? Узнайте в нашем Яндекс.Дзен!

У 5228 были яркие цвета корпуса — этим он мне нравился больше

Несмотря на то, что смартфон был «с рук», комплект достался мне целиком: зарядка, книжки, фирменная гарнитура Nokia, медиатор с ремешком, который можно прикрепить к телефону, карта MicroSD на целых 2 Гб и даже держатель для автомобиля (оказалось, у меня версия Navi)! Вот это внимание к деталям! Взяв в руки Nokia 5230 понимаешь, что всё сделано для тебя — классная блестящая окантовка передней панели, приятный пластик, резистивная кнопка XpressMusic в правом углу экрана, вызывающая мультимедиа. Ах да. Медиатор. Зачем он нужен?

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Какой дисплей у Nokia 5230

При дневном свете камера 5230 выдавала сносные снимки

Дело в том, что экран у 5230 был резистивный. Не буду углубляться в подробности, скажу, что управлять таким экраном удобнее с помощью ногтя или любого твердого предмета. Так уж вышло, но стилус был очень кстати — поначалу было не очень привычно, а потом было сложно оторваться и привыкнуть к тому, что без него жить-то, оказывается, тоже можно! Кстати, фронтальной камеры в устройстве не было. Тогда это и не особо нужно было, ведь селфи мало кого волновали, да и сделать фото можно было на основную камеру 2 Мп. Фотографии, кстати, иногда получались отличного качества.

Что случилось с Symbian

Очень нравился интерфейс Symbian: можно было вынести на рабочий стол необходимые иконки, задачи из записной книжки. Было и старое доброе меню, где располагались все пункты: от сообщений до настроек. Смартфон работал шустро на процессоре ARM 11 с частотой 434 МГц — в 2011 году желать большего было глупо.

Symbian умер, но память о нем жива и поныне

Symbian был популярен и сложно было представить другую ОС, которая могла бы у нас оказаться. Почему умерла OC Symbian — вопрос философский. Скорее всего, потому что в Nokia увлеклись маркетингом, забыв о начинке. К сожалению, даже 10 лет назад эта ОС была отсталой — топорная анимация интерфейса, отсутствие нормальных повседневных приложений. У Symbian огромная история, жаль, что в Nokia поздно спохватились, начав разрабатывать MeeGo. Даже старый смартфон на Android не вызывает столько уныния, сколько вызывает аппарат на Symbian. Представляете, если бы Nokia занималась своей системой — возможно, сейчас бы мы жили в совершенно другой реальности!

Это был очень крутой смартфон, который задал тон всей индустрии. Мне очень жаль, что было дальше с Nokia. С удовольствием смотрю обзоры старых девайсов на YouTube, вспоминая былое в надежде, что однажды мы вернем наш 2007-й. Но радует, что удалось застать то время и те смартфоны, благодаря которым всё так сложилось. О каком смартфоне вы еще хотели бы прочесть? Предложите свои варианты в нашем Telegram-канале!

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