Недорогие смартфоны Galaxy A35 и Galaxy A55 прибили флагманы Samsung. Их точно стоит купить в 2024 году

Поскольку среднестатистическому пользователю не нужен сверхмощный процессор, производители вынуждены намеренно лишать бюджетные смартфоны, казалось бы, копеечных вещей вроде влагозащиты и металлического корпуса, чтобы сохранить смысл покупки флагмана. Но в этом году компания Samsung решила стереть границы между дорогими и доступными моделями, выпустив Galaxy A35 и Galaxy A55. Новые смартфоны почти не уступают корейским флагманам и смотрятся выигрышнее многих китайских конкурентов.

Новый смартфон Galaxy A35

Телефон Galaxy A35 — младшая модель, о чем говорит первая цифра в ее названии. Несмотря на это, новинка получила влагозащищенный по стандарту IP67 корпус, а также флагманское стекло Gorilla Glass Victus, накрывающее экран. Впервые в 30-й серии Samsung избавилась от архаичного выреза под фронталку в виде капли, а технические характеристики Galaxy A35 выглядят более чем достойно.

Характеристики Galaxy A35 Экран 6.6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 5 МП Фронтальная камера 13 МП Процессор Exynos 1380 Память 6/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 25 Вт (нет в комплекте)

Новинка работает на процессоре Exynos 1380, который был позаимствован у прошлогоднего Galaxy A54 и уже используется в недавно вышедшем телефоне Galaxy A25. Это довольно мощный чип, набирающий 600 тысяч баллов в AnTuTu. Также процессор поддерживает быстрые накопители стандарта UFS 3.1, однако может работать и с менее современными хранилищами UFS 2.2. Какое из них установлено в смартфоне Galaxy A35, Samsung не говорит.

В качестве основной камеры Galaxy A35 применяется неназванный сенсор с размером матрицы 1/1.96″. Это точно не Samsung JN1, что уже хорошо. Кроме того, смартфон поддерживает некоторые функции Galaxy AI.

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Характеристики Galaxy A55

Смартфон Galaxy A55 является старшей моделью в линейке. Визуально он очень похож на A35, но есть нюанс: торцы более дорогого устройства выполнены из металла, а не пластика, что ставит его в один ряд с флагманами. При этом характеристики Galaxy A55 поначалу не кажутся впечатляющими.

Характеристики Galaxy A55 Экран 6.6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 12 + 5 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Exynos 1480 Память 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 25 Вт (нет в комплекте)

Смартфон использует новый процессор Exynos 1480. С ним в AnTuTu Galaxy A55 набирает не менее 700 тысяч баллов, а потому можно констатировать очень высокий уровень производительности. Тем более, что под капотом стоит быстрая память стандарта UFS 3.1. Смартфон летает при выполнении любой задачи.

Камера Galaxy A55 оснащена 50-мегапиксельным сенсором с размером матрицы 1/1.56″. Поэтому качество фото должно быть выше среднего. Еще одна флагманская фишка Galaxy A55 — поддержка eSIM.

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Сравнение Galaxy A35 и Galaxy A55

Внешне отличить Galaxy A35 и Galaxy A55 довольно сложно, да и характеристики выглядят очень похожими. Поэтому, чтобы вы не запутались, вот ключевые достоинства старшей модели в сравнении с младшей:

корпус с металлической рамой;

более мощный процессор;

улучшенные камеры (в том числе и основная);

8 ГБ оперативной памяти в базовой версии;

eSIM на борту.

В то же время оба смартфона получили классные AMOLED-экраны со стеклом Gorilla Glass Victus, влагозащиту по стандарту IP67 и стереодинамики, а еще могут рассчитывать на 4 года обновлений Android и 5 лет поддержки через патчи безопасности.

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Цены Galaxy A35 и Galaxy A55

Дата выхода Galaxy A35 и Galaxy A55 не раскрыта, но совсем скоро смартфоны появятся в российских магазинах, а уже сейчас известна их цена для европейского рынка:

Galaxy A35 — от €379 (~ 37 600 ₽);

— от €379 (~ 37 600 ₽); Galaxy A55 — от €479 (~ 47 500 ₽).

Цена может показаться неоправданно высокой, однако по сравнению с предыдущим поколением смартфонов она снизилась на €20, а сейчас Galaxy A34 и Galaxy A54 продаются за 20 и 30 тысяч рублей соответственно. Поэтому не стоит делать далеко идущие выводы, отталкиваясь от стартовой стоимости, ведь в случае с Samsung она начинает сильно проседать всего через пару месяцев после начала продаж.