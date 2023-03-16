Samsung выпустила смартфоны Galaxy A54 и A34. Правда ли, что это — копии Galaxy S23 по адекватной цене?

Так уж повелось, что зимние холода заканчиваются после презентации нового Samsung Galaxy S, а весна по-настоящему наступает вслед за анонсом свежего Galaxy A. Глядя на прогноз погоды, обещающий в пятницу +10°C с переменной облачностью, могу смело подтвердить эту закономерность. А все почему? Да потому что Samsung выпустила смартфон Galaxy A54 из своей самой популярной линейки. Вместе с ним анонсирована младшая модель A34, и обе они заслуживают пристального внимания хотя бы из-за подозрительного сходства с флагманами недавно презентованной S-серии.

Характеристики Galaxy A54

Тенденция делать недорогие телефоны A-серии похожими на S-флагманы появилась не сегодня. Поэтому опытные владельцы устройств Samsung еще пару месяцев назад понимали, как будет выглядеть Galaxy A54. Ожидания оправдались, и снаружи это — копия Galaxy S23 Plus. Но только сзади, где используется то же оформление блока камер. Спереди все не так однозначно, хотя характеристики Samsung Galaxy A54 кажутся вполне достойными для представителя среднего класса.

Характеристика Galaxy A54 Экран 6.4 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 12 + 5 Мп Фронтальная камера 32 Мп Процессор Exynos 1380 Память 6/128 или 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 25 Вт Размеры 158.2х76.7х8.2 мм Вес 202 грамма

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Первое, что бросается в глаза при беглом взгляде на эти цифры, — размеры и вес. Смартфон Galaxy A54 крупнее и тяжелее всех своих предшественников, начиная с A50. Косвенно это связано с использованием стеклянной крышки (да, от пластика наконец-то отказались). Но главная причина увеличения размеров — экран или, если говорить точнее, его реализация.

Экран Samsung Galaxy A54

С технической точки зрения к дисплею Galaxy A54 невозможно придраться. Здесь используется 6,4-дюймовая AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц. По сравнению с предыдущим поколением ее пиковая яркость была увеличена с 800 до 1000 нит. Но вы только посмотрите на рамки экрана Galaxy A54 в сравнении с оформлением лицевой панели Galaxy A51, вышедшего в 2020 году.

В то время как все остальные производители из поколения в поколение сужают рамки (среди прямых конкурентов особенно выделяется смартфон realme 10 Pro+ 5G), у Samsung прослеживается обратная тенденция. И ладно бы увеличение отступов привело бы к полной симметрии, но нет! Даже с такими боковыми рамками у Galaxy A54 есть подбородок.

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Телефон с хорошей камерой, памятью и батареей

Если экран новинки получился неоднозначным, то за остальные характеристики Galaxy A54 можно определенно похвалить. От предыдущего поколения было решено оставить все вспомогательные модули, попутно убрав датчик глубины на 5 Мп, но заменить основную камеру. Вместо 64-мегапиксельного сенсора Sony IMX682 теперь используется неназванная матрица на 50 Мп с системой оптической стабилизации. Рискну предположить, что речь идет о широко распространенном Sony IMX766, чей физический размер больше IMX682, и это хорошо.

Сердце новинки — процессор Exynos 1380. По сути, это тот же Exynos 1280 из Galaxy A53, но с прокаченным видеочипом Mali-G68 MP5. Для игрушек на средне-высоких настройках сойдет, а в интерфейсе никаких проблем не может быть по определению, ведь смартфон использует постоянную память стандарта UFS 3.1. Такие же накопители повсеместно устанавливались в бескомпромиссные флагманы последних 2-3 лет.

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Под крышкой смартфона прячется привычный аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю по меркам Samsung зарядку мощностью 25 Вт (75-80 минут от 0 до 100%). Но по сложившейся традиции в комплекте нет блока питания. Поэтому, если вы решите купить Galaxy A54, познакомьтесь с нашей подборкой зарядок для Самсунг. Там вы найдете тот самый 25-ваттный адаптер по приятной цене.

Дата выхода Galaxy A54

Хотя смартфон анонсировали 15 марта, дата выхода Samsung Galaxy A54 — 6 апреля, а предзаказы откроются 30 марта. Примерно в эти же сроки стоит ждать появления Galaxy A54 в России. Напомню, S23 у начал продаваться у нас даже раньше, чем в остальном мире.

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Несмотря на все положительные изменения, произошедшие за год после выхода A53, сложно смириться с объявленной ценой Galaxy A54. Ниже приведена стоимость новинки во Франции:

6/128 Гб за €499 (~ 40 500 ₽);

8/256 Гб за €549 (~ 44 500 ₽).

Примерно в том же диапазоне на старте продаж Galaxy A54 будут цены в России. И за эти деньги новинка смотрится, мягко говоря, спорно. Ведь сейчас можно купить Galaxy A53 менее чем за 30 тысяч рублей, получив при этом несильно уступающее по своим характеристикам наполнение. А еще лучше — дождаться выхода Pixel 7a, который разнесет A54 в пух и прах.

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Чем интересен Samsung Galaxy A34

С учетом стоимости A54 любителям Samsung есть смысл обратить внимание на смартфон Galaxy A34, представленный одновременно со старшей моделью. Он обладает схожим дизайном, его корпус тоже защищен по стандарту пылевлагозащиты IP67, а отказ от процессора Exynos кого-то и вовсе воодушевит. Смотрим на все характеристики Galaxy A34.

Характеристика Galaxy A34 Экран 6.6 дюйма, AMOLED (2340х1080), 120 Гц Основная камера 48 (OIS) + 8 + 5 Мп Фронтальная камера 13 Мп Процессор Dimensity 1080 Память 6/128 или 8/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 25 Вт Размеры 161.3×78.1×8.2 мм Вес 199 граммов

Младшая модель еще больше, но чуточку легче. По сравнению с прошлогодним A33 увеличилась частота обновления экрана с 90 до 120 Гц, но при этом каплевидный вырез не был заменен на эстетически более приятный «островок».

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Работает Galaxy A34 на процессоре Dimensity 1080. Точно такой же чип установлен в смартфоне Redmi Note 12 Pro, чей анонс на глобальном рынке состоится в конце этого месяца. В комбинации с оперативкой LPDDR4x и накопителем UFS 2.2 в тесте AnTuTu Galaxy A34 набирает под 500 тысяч баллов, что является примерно сопоставимым с A54 результатом.

Как и в случае со старшей моделью, набор камер Samsung Galaxy A34 претерпел изменения в сравнении с A33. На свалку истории был отправлен 2-мегапиксельный сенсор глубины, но все остальные модули позаимствованы у прошлогодней модели. Внутри аккумулятор на 5000 мАч, а зарядку мощностью 25 Вт придется покупать самостоятельно.

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Galaxy A34 и A54 базируются на свежей версии операционной системы Android 13 в обрамлении недавно вышедшей прошивки OneUI 5.1, о которой мы недавно рассказывали во всех подробностях. Младшая модель выйдет вместе со старшей, то есть на полках европейских и российских магазинов A34 появится в конце марта или начале апреля. Цена Galaxy A34 представлена ниже:

6/128 Гб за €399 (~ 32 500 ₽);

8/256 Гб за €449 (~ 36 500 ₽).

И вновь налицо оверпрайс, заставляющий плюнуть на все и купить Galaxy A33, принципиально отличающийся от нового смартфона Samsung только частотой обновления экрана, и то разницу между 90 и 120 Гц многие не заметят.