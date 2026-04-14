В конце прошлого года я купил vivo X300 и не пожалел: камера там реально выдающаяся. Но вот уже в 2026-м vivo привозит в Россию V70 с перископным зумом, тройной системой камер и оптической стабилизацией на двух модулях по цене в два раза ниже. Немного обидно. Смартфон vivo V70 — это первый аппарат V-серии с поддержкой 4K при 60 кадрах в секунду и перископным телеобъективом одновременно. Для такой цены это серьезная заявка, и разобраться в том, насколько она оправдана, стоит внимательно.

Характеристики vivo V70

Телефон vivo V70 построен вокруг камер, и характеристики это подтверждают. Но сначала посмотрим на то, что внутри:

Характеристики vivo V70 Экран 6.59 дюйма, AMOLED (2750х1260), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 50 МП Процессор Snapdragon 7 Gen 4 Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 6500 мАч Зарядка 90 Вт

Процессор Snapdragon 7 Gen 4 — не флагманское железо, но для повседневных задач, съемки и даже игр на высоких настройках вполне достаточно. Память LPDDR5X и хранилище UFS 4.1 — скоростные стандарты, которые обычно встречаются в смартфонах значительно дороже. Плоский экран с рамками 1.25 мм выглядит аккуратно, корпус стеклянный с металлической рамкой. Батарея 6500 мАч плюс зарядка 90 Вт — хорошее сочетание для тех, кто не хочет искать розетку каждые полдня.

Как снимает vivo V70

Главный аргумент в пользу покупки — это камера vivo V70. Для бюджетного камерофона до 40 тысяч рублей конфигурация выглядит неожиданно серьезно. Основной модуль на 50 МП с сенсором 1/1.56 дюйма и оптической стабилизацией. Большой сенсор означает лучший захват света, особенно в вечерних условиях. OIS компенсирует дрожание рук при съемке и делает видеосъемку заметно стабильнее.

Перископный телеобъектив тоже хорош. 50 МП, сенсор 1/1.95 дюйма, 3-кратный оптический зум и OIS. Перископ в этой ценовой категории встречается редко, а перископ с оптической стабилизацией — тем более. Особенно с таким сенсором. К примеру, у флагмана OnePlus 15 матрица меньше, а он в два раза дороже. Именно продвинутый перископ делает V70 смартфоном с хорошей камерой с претензиями на что-то большее.

Широкоугольный модуль 8 МП закрывает базовые пейзажные задачи. Фронтальная камера 50 МП с автофокусом — сильный аргумент для тех, кто часто снимает hjkbrb или делает селфи в движении. Отдельного внимания заслуживает видео. V70 первым в V-серии поддерживает запись 4K при 60 кадрах в секунду. Для среднего сегмента это серьезный шаг, ведь большинство конкурентов ограничивается 4K/30 или вообще обходится без этого режима. V70 попадает в рейтинг недорогих камерофонов 2026 года как один из наиболее интересных вариантов в своей ценовой категории.

Сколько стоит смартфон vivo V70

Цена vivo V70 в России зависит от конфигурации:

8/256 ГБ — 39 999 ₽;

— 39 999 ₽; 12/256 ГБ — 44 999 ₽.

За 40-45 тысяч рублей в 2026 году это выглядит адекватно. Перископный зум с OIS, 50-мегапиксельная фронталка с автофокусом, 4K/60fps видео, IP68/69 и ультразвуковой сканер под экраном — такой набор обычно встречается в телефонах на 20-30 тысяч дороже. Смартфон с хорошей камерой и батареей за эти деньги найти непросто, и V70 в этом смысле выглядит честным предложением.

Дата выхода vivo V70 в России

Дата выхода vivo V70 — 15 апреля 2026 года. При этом смартфон уже появился на основных маркетплейсах: Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет, а также в магазинах сети DNS.

Продажи vivo V70 в России стартуют официально завтра, но де-факто купить его можно уже сейчас. vivo V70 на российском рынке — первый аппарат V-серии с поддержкой 4K/60fps и перископным зумом одновременно. Это не случайная модель, а вполне осознанный шаг бренда в сторону тех, кто хочет снимать хорошо, но не готов отдавать за это больше 80 тысяч рублей.