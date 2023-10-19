Обзор гоночного Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Мощный смартфон для тех, кому надоело однообразие

Практически все мои друзья пользуются iPhone уже не первый год и в упор не видят того, что Android-смартфоны превосходят гаджеты от Apple в последние 2-3 года. Касается не только удобной операционки, но и дизайна: производители не боятся экспериментировать, поэтому успешно миксуют производительное железо с нестандартным внешним видом. А желающих — хоть отбавляй: многим надоело из года в год покупать одно и то же, оставаясь частью толпы. Решили рискнуть? Для вас придуман смартфон с необычным дизайном и длинным названием, которое безумно приятно произносить из раза в раз — Infinix Note 30 VIP Racing Edition.

Красивый недорогой смартфон

Признаюсь честно: все предыдущие годы я считал, что коллаборация автобрендов с другими производителями — дикий колхоз. На память сразу приходят китайские телефоны, обклеенные логотипами и имеющие внутри режущее глаз оформление в виде обоев и мелодий. Это же касается и других предметов, к созданию которых приложили руку автомобильные бренды. Вот только из всех правил, к счастью, есть исключения.

В компании Infinix решили рискнуть и создали в кооперации с дизайнерским бюро Designworks, являющимся частью автоконцерна BMW, самый стильный смартфон 2023 года — Note 30 VIP. Вот только к разработке подошли максимально осторожно, чтобы не переборщить: модель получила заднюю крышку из искусственной кожи, нереально приятной наощупь. Но выдает в нем гоночный смартфон явно не она, а аккуратно спрятанная подсветка с цветами BMW M-серии, созданная по многослойной технологии 3D Lighting Leather. Она срабатывает во время звонков, включении/выключении и даже в играх.

Выглядит она намного симпатичнее обычной мерцающей вспышки и ничуть не портит внешний вид. Вдобавок новый смартфон Infinix поставляется в двух комплектациях — базовой и подарочной. В первую входит сам смартфон с обычной и беспроводной зарядкой, а во вторую — фирменные беспроводные наушники и брелок от BMW. Есть из чего выбрать!

Infinix Note 30 VIP Racing Edition имеет гладкие грани, слегка закругленные по краям, благодаря чему гаджет не натирает пальцы. Спереди — огромный Full HD+ AMOLED-дисплей на 6,67 дюйма с поддержкой 120 Гц, яркостью в 900 нит и тонкими рамками: у него насыщенная цветопередача, которая делает изображение сочнее. Короче, смартфон Infinix просто приятно доставать из кармана и разблокировать экран без повода — такой вот способ взбодриться, когда кругом серость и скука.

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Какой мощный смартфон на Андроид купить недорого

Принято считать, что недорогие смартфоны не оборудуют производительным железом, а вся фишка таких гаджетов зиждется на внешнем виде. Не соглашусь: Infinix Note 30 VIP Racing Edition работает на чипе MediaTek Dimensity 8050, а также имеет 12 Гб оперативки с возможностью подкачки до 9 Гб из встроенной памяти. Чипсет чувствует себя отлично и набирает в AnTuTu свыше 740 000 очков — будем честны, в 2023 году этого более чем достаточно вообще для любых приложений.

Однако смартфон работает быстро не только благодаря такой начинке, но и оптимизированной операционке xOS, которая работает на базе Android 13. Пожалуй, это самая удобная Андроид-оболочка из всех, что сейчас есть на рынке, так как она продумана до мелочей. Есть даже аналог Dynamic Island — Magic Ring, который выполнен очень качественно и включается после обновления ОС!

Мне понравились различные жесты управления смартфоном, которые заменяют нажатия, а также удобная Smart Panel, легко открывающаяся, если долго потянуть край экрана. Она обеспечивает быстрый доступ к различным приложениям в одно касание — без необходимости выходить на главный экран, открывать шторку или Центр управления.

О хорошей оптимизации говорит и то, что можно спокойно открыть с десяток приложений, включая Google Chrome с бесчисленным количеством вкладок — подлагиваний не будет. Быстро срабатывает и подэкранный сканер отпечатка, а про распознавание лица я вообще молчу — не успеваешь достать телефон из кармана, как он уже разблокирован. А что по камере?

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Смартфон с хорошей камерой 2023

Наряду с производительностью Infinix Note 30 VIP Racing Edition обладает еще и отличной камерой: в смартфон установлен основной модуль на 108 мегапикселей с дополнением в виде 2-мегапиксельного датчика глубины и сенсора для макросъёмки на 2 Мп. Сказать, что она хороша — не сказать ничего. Только взгляните!

Первое, с чего я начал — со снимков при плохом освещении. Фотографии выглядят ровно так, как я видел всё своими глазами! Минимум размытия, максимум детализации, в том числе, при увеличении изображения. Вот пример, где слева — обычный режим, а справа — Super Night.

Ночной режим камеры в Infinix оказался тоже неплох: местами есть излишнее размытие, если «недодержать» смартфон в одном положении. Но если сделать все не торопясь, то и фотографии в темноте получаются хорошими. Слева — без надстроек, справа — Super Night Mode.

При дневном свете Infinix Note 30 VIP Racing Edition делает сочные снимки: кстати, камера распознает объекты или обстановку в кадре, автоматически подстраиваясь под них. Фокусируетесь на небе — нейросети их определяют и выдают в лучшем качестве. Можно задействовать режим 108-мегапикселей для максимально высокого качества.

Классно получаются и снимки животных. В отличие от других производителей, камера не размазывает шерсть и не дорисовывает лишнего, а добавляет детализации. Можно кропать и рассматривать зверюшек почти что под микроскопом!

Любители селфи оценят 32-мегапиксельную фронтальную камеру нового смартфона Infinix Note 30 VIP Racing Edition: в целом, при более-менее хорошем освещении или в пасмурную погоду она уделывает любой iPhone. А помогает ей в этом режим «Красота», который сглаживает неровности кожи, но не перебарщивает.

К моему удивлению, Android-смартфон умеет хорошо снимать видео: без тряски, с хорошим звуком и без фризов — электронная стабилизация справляется на «ура». Для любителей оригинальных фото и видео здесь предусмотрен специальный режим «Пленка», который заменит вам практический любой популярный фоторедактор.

Стоит ли покупать Infinix Note 30 VIP Racing Edition

Еще одно преимущество нового смартфона Infinix — это мощный аккумулятор: он работает очень долго, а заряд не улетает на глазах.

Во-первых, он рассчитан на 5000 мА*ч, который вкупе с энергоэффективным железом и оптимизированной системой расходует заряд с умом.

Во-вторых, здесь есть обходная зарядка : то есть, вы можете играть на телефоне, пока он подключен к розетке. Заряд будет использоваться напрямую, а значит, аккумулятор не будет перегреваться и проживет дольше.

: то есть, вы можете играть на телефоне, пока он подключен к розетке. Заряд будет использоваться напрямую, а значит, аккумулятор не будет перегреваться и проживет дольше. В-третьих, быстрая проводная (68 Вт) и беспроводная (до 50 Вт) зарядки. Благодаря первой смартфон достаточно подключить на 5 минут к розетке, и он проживет почти 2 часа! Компактная Qi-зарядка на 15 Вт уже есть в комплекте и справляется очень хорошо!

Список плюсов Infinix Note 30 VIP Racing Edition можно продолжать бесконечно: наличие миниджека, стереодинамики с настройкой от JBL, технология UPS для улучшения качества сигнала сотовой сети, масса настроек игрового режима, тактильно приятная вибрация при звонках и использовании смартфона — такой богатой начинки я не встречал никогда.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition — безумно крутой смартфон, аналогов которому в пределах 35 000 рублей просто не найти. Он не только радует владельца производительностью, но собирает взгляды людей поблизости, пока вы держите его в руках или он лежит на столе, мерцая подсветкой. Согласитесь, такого сейчас почти не встретить — все смартфоны выглядят одинаково. А еще это отличный гаджет, который позволит вырваться из замкнутого круга однообразия, и сделает это красиво — подобно спорткарам BMW.