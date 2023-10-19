Обзор гоночного Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Мощный смартфон для тех, кому надоело однообразие

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Иван Герасимов

Практически все мои друзья пользуются iPhone уже не первый год и в упор не видят того, что Android-смартфоны превосходят гаджеты от Apple в последние 2-3 года. Касается не только удобной операционки, но и дизайна: производители не боятся экспериментировать, поэтому успешно миксуют производительное железо с нестандартным внешним видом. А желающих — хоть отбавляй: многим надоело из года в год покупать одно и то же, оставаясь частью толпы. Решили рискнуть? Для вас придуман смартфон с необычным дизайном и длинным названием, которое безумно приятно произносить из раза в раз — Infinix Note 30 VIP Racing Edition.

Обзор гоночного Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Мощный смартфон для тех, кому надоело однообразие. Infinix приготовила крутой смартфон, который оценят не только фанаты BMW. Фото.

Infinix приготовила крутой смартфон, который оценят не только фанаты BMW

Красивый недорогой смартфон

Признаюсь честно: все предыдущие годы я считал, что коллаборация автобрендов с другими производителями — дикий колхоз. На память сразу приходят китайские телефоны, обклеенные логотипами и имеющие внутри режущее глаз оформление в виде обоев и мелодий. Это же касается и других предметов, к созданию которых приложили руку автомобильные бренды. Вот только из всех правил, к счастью, есть исключения.

Красивый недорогой смартфон. Классная подсветка в цветах BMW M-Series радует глаз и не портит внешний вид смартфона. Фото.

Классная подсветка в цветах BMW M-Series радует глаз и не портит внешний вид смартфона

В компании Infinix решили рискнуть и создали в кооперации с дизайнерским бюро Designworks, являющимся частью автоконцерна BMW, самый стильный смартфон 2023 года — Note 30 VIP. Вот только к разработке подошли максимально осторожно, чтобы не переборщить: модель получила заднюю крышку из искусственной кожи, нереально приятной наощупь. Но выдает в нем гоночный смартфон явно не она, а аккуратно спрятанная подсветка с цветами BMW M-серии, созданная по многослойной технологии 3D Lighting Leather. Она срабатывает во время звонков, включении/выключении и даже в играх.

Красивый недорогой смартфон. Компания не поскупилась и насытила комплект смартфона кучей приятных мелочей. Фото.

Компания не поскупилась и насытила комплект смартфона кучей приятных мелочей

Выглядит она намного симпатичнее обычной мерцающей вспышки и ничуть не портит внешний вид. Вдобавок новый смартфон Infinix поставляется в двух комплектациях — базовой и подарочной. В первую входит сам смартфон с обычной и беспроводной зарядкой, а во вторую — фирменные беспроводные наушники и брелок от BMW. Есть из чего выбрать!

Красивый недорогой смартфон. Смартфон имеет тонкие рамки вокруг экрана и кажется не таким уж большим. Фото.

Смартфон имеет тонкие рамки вокруг экрана и кажется не таким уж большим

Infinix Note 30 VIP Racing Edition имеет гладкие грани, слегка закругленные по краям, благодаря чему гаджет не натирает пальцы. Спереди — огромный Full HD+ AMOLED-дисплей на 6,67 дюйма с поддержкой 120 Гц, яркостью в 900 нит и тонкими рамками: у него насыщенная цветопередача, которая делает изображение сочнее. Короче, смартфон Infinix просто приятно доставать из кармана и разблокировать экран без повода — такой вот способ взбодриться, когда кругом серость и скука.

Обзор роскошного смартфона Infinix ZERO 30 5G с лучшей камерой за свои деньги

Какой мощный смартфон на Андроид купить недорого

Принято считать, что недорогие смартфоны не оборудуют производительным железом, а вся фишка таких гаджетов зиждется на внешнем виде. Не соглашусь: Infinix Note 30 VIP Racing Edition работает на чипе MediaTek Dimensity 8050, а также имеет 12 Гб оперативки с возможностью подкачки до 9 Гб из встроенной памяти. Чипсет чувствует себя отлично и набирает в AnTuTu свыше 740 000 очков — будем честны, в 2023 году этого более чем достаточно вообще для любых приложений.

Какой мощный смартфон на Андроид купить недорого. При прогоне в AnTuTu дважды подряд производительность в цифрах слегка снижается, но телефон греется не так сильно. Фото.

При прогоне в AnTuTu дважды подряд производительность в цифрах слегка снижается, но телефон греется не так сильно

Однако смартфон работает быстро не только благодаря такой начинке, но и оптимизированной операционке xOS, которая работает на базе Android 13. Пожалуй, это самая удобная Андроид-оболочка из всех, что сейчас есть на рынке, так как она продумана до мелочей. Есть даже аналог Dynamic Island — Magic Ring, который выполнен очень качественно и включается после обновления ОС!

Какой мощный смартфон на Андроид купить недорого. В смартфоне Infinix даже есть удобный центр уведомлений Magic Ring. Фото.

В смартфоне Infinix даже есть удобный центр уведомлений Magic Ring

Мне понравились различные жесты управления смартфоном, которые заменяют нажатия, а также удобная Smart Panel, легко открывающаяся, если долго потянуть край экрана. Она обеспечивает быстрый доступ к различным приложениям в одно касание — без необходимости выходить на главный экран, открывать шторку или Центр управления.

Какой мощный смартфон на Андроид купить недорого. xOS имеет массу прикольных фишек, благодаря чему телефон становится удобнее. Фото.

xOS имеет массу прикольных фишек, благодаря чему телефон становится удобнее

О хорошей оптимизации говорит и то, что можно спокойно открыть с десяток приложений, включая Google Chrome с бесчисленным количеством вкладок — подлагиваний не будет. Быстро срабатывает и подэкранный сканер отпечатка, а про распознавание лица я вообще молчу — не успеваешь достать телефон из кармана, как он уже разблокирован. А что по камере?

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Смартфон с хорошей камерой 2023

Наряду с производительностью Infinix Note 30 VIP Racing Edition обладает еще и отличной камерой: в смартфон установлен основной модуль на 108 мегапикселей с дополнением в виде 2-мегапиксельного датчика глубины и сенсора для макросъёмки на 2 Мп. Сказать, что она хороша — не сказать ничего. Только взгляните!

Смартфон с хорошей камерой 2023. В темноте снимки получаются лучше, чем у iPhone 13. Фото.

В темноте снимки получаются лучше, чем у iPhone 13

Первое, с чего я начал — со снимков при плохом освещении. Фотографии выглядят ровно так, как я видел всё своими глазами! Минимум размытия, максимум детализации, в том числе, при увеличении изображения. Вот пример, где слева — обычный режим, а справа — Super Night.

Смартфон с хорошей камерой 2023. Во время использования режима Super Night нужно держать смартфон ровно, пока затвор не сработает окончательно. Фото.

Во время использования режима Super Night нужно держать смартфон ровно, пока затвор не сработает окончательно

Ночной режим камеры в Infinix оказался тоже неплох: местами есть излишнее размытие, если «недодержать» смартфон в одном положении. Но если сделать все не торопясь, то и фотографии в темноте получаются хорошими. Слева — без надстроек, справа — Super Night Mode.

Смартфон с хорошей камерой 2023. Мне посчастливилось пофотографировать на Infinix Note 30 VIP в пасмурную погоду. Фото.

Мне посчастливилось пофотографировать на Infinix Note 30 VIP в пасмурную погоду

При дневном свете Infinix Note 30 VIP Racing Edition делает сочные снимки: кстати, камера распознает объекты или обстановку в кадре, автоматически подстраиваясь под них. Фокусируетесь на небе — нейросети их определяют и выдают в лучшем качестве. Можно задействовать режим 108-мегапикселей для максимально высокого качества.

Смартфон с хорошей камерой 2023. Система распознает объекты на фото и подстраивает камеру для их съемки. Фото.

Система распознает объекты на фото и подстраивает камеру для их съемки

Классно получаются и снимки животных. В отличие от других производителей, камера не размазывает шерсть и не дорисовывает лишнего, а добавляет детализации. Можно кропать и рассматривать зверюшек почти что под микроскопом!

Смартфон с хорошей камерой 2023. Камера Infinix Note 30 VIP Racing Edition также отлично справляется с фото животных. Фото.

Камера Infinix Note 30 VIP Racing Edition также отлично справляется с фото животных

Любители селфи оценят 32-мегапиксельную фронтальную камеру нового смартфона Infinix Note 30 VIP Racing Edition: в целом, при более-менее хорошем освещении или в пасмурную погоду она уделывает любой iPhone. А помогает ей в этом режим «Красота», который сглаживает неровности кожи, но не перебарщивает.

Смартфон с хорошей камерой 2023. Слева — без бьюти-фильтров, справа — с ними. Чуть улучшили тон кожи, но заметить это сложно. Фото.

Слева — без бьюти-фильтров, справа — с ними. Чуть улучшили тон кожи, но заметить это сложно

К моему удивлению, Android-смартфон умеет хорошо снимать видео: без тряски, с хорошим звуком и без фризов — электронная стабилизация справляется на «ура». Для любителей оригинальных фото и видео здесь предусмотрен специальный режим «Пленка», который заменит вам практический любой популярный фоторедактор.

Стоит ли покупать Infinix Note 30 VIP Racing Edition

Стоит ли покупать Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Infinix Note 30 VIP Racing Edition — топовый смартфон, на который не грех перейти после Айфона. Фото.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition — топовый смартфон, на который не грех перейти после Айфона

Еще одно преимущество нового смартфона Infinix — это мощный аккумулятор: он работает очень долго, а заряд не улетает на глазах.

  • Во-первых, он рассчитан на 5000 мА*ч, который вкупе с энергоэффективным железом и оптимизированной системой расходует заряд с умом.
  • Во-вторых, здесь есть обходная зарядка: то есть, вы можете играть на телефоне, пока он подключен к розетке. Заряд будет использоваться напрямую, а значит, аккумулятор не будет перегреваться и проживет дольше.
  • В-третьих, быстрая проводная (68 Вт) и беспроводная (до 50 Вт) зарядки. Благодаря первой смартфон достаточно подключить на 5 минут к розетке, и он проживет почти 2 часа! Компактная Qi-зарядка на 15 Вт уже есть в комплекте и справляется очень хорошо!

Список плюсов Infinix Note 30 VIP Racing Edition можно продолжать бесконечно: наличие миниджека, стереодинамики с настройкой от JBL, технология UPS для улучшения качества сигнала сотовой сети, масса настроек игрового режима, тактильно приятная вибрация при звонках и использовании смартфона — такой богатой начинки я не встречал никогда.

Infinix Note 30 VIP Racing Edition — безумно крутой смартфон, аналогов которому в пределах 35 000 рублей просто не найти. Он не только радует владельца производительностью, но собирает взгляды людей поблизости, пока вы держите его в руках или он лежит на столе, мерцая подсветкой. Согласитесь, такого сейчас почти не встретить — все смартфоны выглядят одинаково. А еще это отличный гаджет, который позволит вырваться из замкнутого круга однообразия, и сделает это красиво — подобно спорткарам BMW.

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