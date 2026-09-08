REDMI Note 17 — бюджетник с AMOLED-экраном и батареей 7700 мАч, который Xiaomi только что запустила на глобальный рынок. Продажи открылись на AliExpress, и разница в цене с российской розницей такая, что проходить мимо сложно. Разбираю, что внутри и стоит ли брать новинку вместо одного из крутых смартфонов до 20 тысяч из моей недавней подборки.

Цена REDMI Note 17 на AliExpress. Фото.

Цена REDMI Note 17 на AliExpress

Где купить и сколько стоит — разница с DNS в 8 тысяч рублей

На AliExpress REDMI Note 17 доступен в нескольких конфигурациях:

Для сравнения: в DNS та же базовая версия 4/128 ГБ стоит 21 999 рублей. Разница с AliExpress — около 8 тысяч рублей. За эти деньги можно купить нормальный чехол, защитное стекло и ещё останется. Доставка из Китая — около двух недель. Актуальные ссылки публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Купить REDMI Note 17

Моя рекомендация по конфигурации: брать минимум 6/128 ГБ. 4 ГБ оперативы в 2026 году — это впритык даже для бюджетника, при нескольких открытых приложениях начнутся перезагрузки фоновых процессов. Доплата за 2 ГБ — 2 230 рублей, оно того стоит. Мой коллега Юрий Кудлович не даст соврать — он отдельно разбирал, сколько оперативной памяти нужно смартфону в 2026 году.

Что умеет REDMI Note 17 — честный разбор

Начну с плюсов, потому что их несколько действительно весомых. Экран у смартфона AMOLED 6.99 дюйма, 120 Гц, пиковая яркость 1800 нит. За 14-16 тысяч рублей он очень достойный: большой, яркий, с хорошими углами обзора. На солнце читается нормально. TÜV Rheinland сертификация — для тех, кто много смотрит в экран перед сном.

Смартфон REDMI Note 17 в руке. Фото.

Смартфон REDMI Note 17 в руке

Батарея 7700 мАч с зарядкой 45 Вт и зарядником в комплекте вообще топ. Два дня при умеренном использовании — реальный сценарий. Также есть NFC, ИК-порт, сканер отпечатка в экране и оболочка HyperOS 3 на борту. Для бюджетника набор богатый. NFC для оплаты смартфоном, ИК — управлять телевизором и кондиционером без отдельного пульта.

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Теперь честно про минусы:

  • Одна камера — 50 МП f/1.8 без OIS. Никакого ультраширика, никакого телевика. Снимает в хорошем освещении нормально, в темноте без стабилизатора — посредственно;
  • Snapdragon 6s 4G Gen 2 — 6-нм чип, до 2.9 ГГц. Для соцсетей, браузера и мессенджеров хватает, для тяжёлых игр — с ограничениями;
  • только 4G — это важный момент, если планируете использовать смартфон несколько лет и знаете, что уже в 2027 году в России планируют запустить 5G;
  • IP65 — только от брызг и пыли, не от погружения.

Версия с 5G — что меняется за 20 606 рублей

REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17 4G в руке. Фото.

REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17 4G в руке

REDMI Note 17 5G — это та же модель, но с другим процессором и поддержкой 5G. На AliExpress доступна единственная версия: 6/256 ГБ за 20 606 рублей.

Купить REDMI Note 17 5G

Что меняется относительно обычной версии:

  • процессор Snapdragon 4 Gen 4 на 4 нм вместо 6 нм у обычного Note 17 — более современный техпроцесс, лучше энергоэффективность и мощность;
  • 5G — главное отличие. Если живёте в городе с 5G-покрытием или планируете пользоваться смартфоном 3-4 года — актуально;
  • Bluetooth 5.1 против 5.0 — минимальная разница на практике;
  • экран, камера, батарея, IP65 — идентичны обычной версии.

Важный нюанс: Snapdragon 4 Gen 4 по производительности чуточку мощнее Snapdragon 6s 4G Gen 2. Платите доплату за 5G и разгон графики для ресурсоемких задач.

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Разница в цене между 8/256 ГБ обычного Note 17 (19 343 ₽) и 6/256 ГБ Note 17 5G (20 606 ₽) — около 1 300 рублей. За эту разницу получаете 5G, но теряете 2 ГБ оперативы. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Стоит ли покупать REDMI Note 17

Главный вопрос — для каких задач берёте смартфон и на сколько лет. REDMI Note 17 стоит купить, если нужен большой яркий экран, долгая батарея и базовый набор функций за минимальные деньги. 14-16 тысяч за AMOLED 120 Гц с 7700 мАч и NFC — честное предложение. Для родителей, детей, как второй телефон или просто для тех, кому не нужно ничего лишнего.

Купить REDMI Note 17

REDMI Note 17 5G разумен, если планируете пользоваться смартфоном 3-4 года и хотите быть готовы к расширению 5G-сети в вашем городе. За 20 тысяч рублей — приемлемо. Не берите ни тот, ни другой, если важна камера или производительность — посмотрите на POCO M8 за сопоставимые деньги с Snapdragon 6 Gen 3 и AMOLED, или на HONOR X8d с более мощным Snapdragon 6s Gen 2 и батареей 7000 мАч. REDMI Note 17 — про батарею и экран, а не про всё сразу. Актуальные новости о смартфонах REDMI публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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