REDMI Note 17 — бюджетник с AMOLED-экраном и батареей 7700 мАч, который Xiaomi только что запустила на глобальный рынок. Продажи открылись на AliExpress, и разница в цене с российской розницей такая, что проходить мимо сложно. Разбираю, что внутри и стоит ли брать новинку вместо одного из крутых смартфонов до 20 тысяч из моей недавней подборки.

Где купить и сколько стоит — разница с DNS в 8 тысяч рублей

На AliExpress REDMI Note 17 доступен в нескольких конфигурациях:

Для сравнения: в DNS та же базовая версия 4/128 ГБ стоит 21 999 рублей. Разница с AliExpress — около 8 тысяч рублей. За эти деньги можно купить нормальный чехол, защитное стекло и ещё останется. Доставка из Китая — около двух недель. Актуальные ссылки публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Купить REDMI Note 17

Моя рекомендация по конфигурации: брать минимум 6/128 ГБ. 4 ГБ оперативы в 2026 году — это впритык даже для бюджетника, при нескольких открытых приложениях начнутся перезагрузки фоновых процессов. Доплата за 2 ГБ — 2 230 рублей, оно того стоит. Мой коллега Юрий Кудлович не даст соврать — он отдельно разбирал, сколько оперативной памяти нужно смартфону в 2026 году.

Что умеет REDMI Note 17 — честный разбор

Начну с плюсов, потому что их несколько действительно весомых. Экран у смартфона AMOLED 6.99 дюйма, 120 Гц, пиковая яркость 1800 нит. За 14-16 тысяч рублей он очень достойный: большой, яркий, с хорошими углами обзора. На солнце читается нормально. TÜV Rheinland сертификация — для тех, кто много смотрит в экран перед сном.

Батарея 7700 мАч с зарядкой 45 Вт и зарядником в комплекте вообще топ. Два дня при умеренном использовании — реальный сценарий. Также есть NFC, ИК-порт, сканер отпечатка в экране и оболочка HyperOS 3 на борту. Для бюджетника набор богатый. NFC для оплаты смартфоном, ИК — управлять телевизором и кондиционером без отдельного пульта.

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Теперь честно про минусы:

Одна камера — 50 МП f/1.8 без OIS. Никакого ультраширика, никакого телевика. Снимает в хорошем освещении нормально, в темноте без стабилизатора — посредственно;

Никакого ультраширика, никакого телевика. Снимает в хорошем освещении нормально, в темноте без стабилизатора — посредственно; Snapdragon 6s 4G Gen 2 — 6-нм чип, до 2.9 ГГц. Для соцсетей, браузера и мессенджеров хватает, для тяжёлых игр — с ограничениями;

— 6-нм чип, до 2.9 ГГц. Для соцсетей, браузера и мессенджеров хватает, для тяжёлых игр — с ограничениями; только 4G — это важный момент, если планируете использовать смартфон несколько лет и знаете, что уже в 2027 году в России планируют запустить 5G;

— это важный момент, если планируете использовать смартфон несколько лет и знаете, что уже в 2027 году в России планируют запустить 5G; IP65 — только от брызг и пыли, не от погружения.

Версия с 5G — что меняется за 20 606 рублей

REDMI Note 17 5G — это та же модель, но с другим процессором и поддержкой 5G. На AliExpress доступна единственная версия: 6/256 ГБ за 20 606 рублей.

Купить REDMI Note 17 5G

Что меняется относительно обычной версии:

процессор Snapdragon 4 Gen 4 на 4 нм вместо 6 нм у обычного Note 17 — более современный техпроцесс, лучше энергоэффективность и мощность;

на 4 нм вместо 6 нм у обычного Note 17 — более современный техпроцесс, лучше энергоэффективность и мощность; 5G — главное отличие. Если живёте в городе с 5G-покрытием или планируете пользоваться смартфоном 3-4 года — актуально;

— главное отличие. Если живёте в городе с 5G-покрытием или планируете пользоваться смартфоном 3-4 года — актуально; Bluetooth 5.1 против 5.0 — минимальная разница на практике;

против 5.0 — минимальная разница на практике; экран, камера, батарея, IP65 — идентичны обычной версии.

Важный нюанс: Snapdragon 4 Gen 4 по производительности чуточку мощнее Snapdragon 6s 4G Gen 2. Платите доплату за 5G и разгон графики для ресурсоемких задач.

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Разница в цене между 8/256 ГБ обычного Note 17 (19 343 ₽) и 6/256 ГБ Note 17 5G (20 606 ₽) — около 1 300 рублей. За эту разницу получаете 5G, но теряете 2 ГБ оперативы. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Стоит ли покупать REDMI Note 17

Главный вопрос — для каких задач берёте смартфон и на сколько лет. REDMI Note 17 стоит купить, если нужен большой яркий экран, долгая батарея и базовый набор функций за минимальные деньги. 14-16 тысяч за AMOLED 120 Гц с 7700 мАч и NFC — честное предложение. Для родителей, детей, как второй телефон или просто для тех, кому не нужно ничего лишнего.

Купить REDMI Note 17

REDMI Note 17 5G разумен, если планируете пользоваться смартфоном 3-4 года и хотите быть готовы к расширению 5G-сети в вашем городе. За 20 тысяч рублей — приемлемо. Не берите ни тот, ни другой, если важна камера или производительность — посмотрите на POCO M8 за сопоставимые деньги с Snapdragon 6 Gen 3 и AMOLED, или на HONOR X8d с более мощным Snapdragon 6s Gen 2 и батареей 7000 мАч. REDMI Note 17 — про батарею и экран, а не про всё сразу. Актуальные новости о смартфонах REDMI публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

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