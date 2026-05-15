Новые смартфоны 2026 года стоят заметно дороже, но предлагают минимум реальных улучшений по сравнению со своими предшественниками. Причина — глобальный дефицит оперативной памяти и флеш-накопителей, который уже прозвали RAMageddon. В этих условиях прошлогодние флагманы с большими скидками выглядят куда разумнее свежих новинок. Разбираемся, почему так вышло, и какой смартфон стоит купить в 2026 году, если не хочется переплачивать.

Почему новые смартфоны подорожали в 2026 году

Глобальный дефицит компонентов памяти, о котором мы писали в канале AndroidInsider.ru в мессенджере MAX, ударил по всей электронике: ноутбукам, планшетам, игровым консолям и, конечно, смартфонам. Производители ПК и консолей вроде Sony просто поднимают цены на уже существующие устройства. А вот в мобильной индустрии ситуация хитрее.

👉 Обсуди новость в чате AndroidInsider.ru в MAX

Новые модели смартфонов выходят каждый год, и это даёт им возможность поднять цены незаметно (например, под видом «обновлённого поколения»). Проблема в том, что само обновление в 2026 году по большей части формальное: немного больше батарея, чуть быстрее процессор, а в остальном — тот же телефон, только дороже.

Цена Galaxy S26 в 2026 году

Galaxy S26 подорожал на $100 (~ 7 500 ₽) по сравнению с Galaxy S25. За эту разницу покупатель получает чуть более быстрый процессор, батарею побольше и экран покрупнее. Звучит неплохо, пока не посмотришь на цену Galaxy S25, который сейчас продаётся на AliExpress за 44 000 ₽ вместо 100 тысяч рублей на старте продаж в России.

Купить Galaxy S25 со скидкой

Разница между поколениями настолько мала, что переплата за новинку теряет смысл. Если раньше разрыв в цене между прошлогодним флагманом и новым составлял около $200 (~ 15 000 ₽), то теперь он вырос до $300 (~ 22 500 ₽) и более. При этом Galaxy S25 по-прежнему получает обновления Android и патчи безопасности (Samsung обещает семь лет поддержки). То же самое касается других подешевевших смартфонов 2026 года, о которых мы рассказывали отдельно.

Отдельная история — складные устройства. Samsung сохранила базовую цену Galaxy Z Fold 7, но подняла стоимость старших версий с большим объёмом памяти. А Galaxy Z TriFold и вовсе сняли с продажи через несколько недель после запуска — вероятно, чтобы не поднимать цену на устройство, которое и так стоило больше $3 000 (примерно от 323 000 ₽ в России).

Новые цены на смартфоны Motorola

Компания Motorola, по оценке источника, повела себя хуже всех. Новая линейка Razr 2026 подорожала на $200 при практически нулевых изменениях — выросли только ёмкости батарей. Базовая модель получила даже откат по памяти: вместо 256 ГБ теперь 128 ГБ. А топовый Razr Ultra за $1 500 (примерно от 162 000 ₽ в России) лишился варианта на 1 ТБ, который у прошлогодней версии сейчас продаётся почти за полцены.

🔥 Заходи в канал Сундук Али-Бабы в MAX, где только лучшие цены на смартфоны с АлиЭкспресс

Параллельно Motorola подняла цены и на уже продающиеся бюджетные модели Moto G — судя по всему, чтобы новый Moto G Stylus не выглядел переоценённым на фоне старого. Сам G Stylus при этом изменился минимально: более быстрая память (UFS 3.1) и батарея на 200 мАч больше. Ситуацию усугубляет политика обновлений Motorola. Даже за $1 500 компания обещает только три обновления Android и пять лет патчей безопасности. Для сравнения, Samsung и Google дают семь лет полной поддержки. Исключение — Razr Fold за $1 900 (примерно от 205 000 ₽ в России), который получил обещание семи лет обновлений, но с патчами раз в два месяца, а не ежемесячно.

Сколько лет обновляются смартфоны Android

Раньше главным аргументом в пользу покупки нового флагмана была длительность обновлений. Свежая модель — значит, дольше будут приходить новые версии Android и патчи безопасности. Но с тех пор как Google и Samsung перешли на семилетний цикл поддержки, этот аргумент почти исчез.

Galaxy S25 будет получать обновления до 2032 года, Galaxy S26 — до 2033-го. Разница в один год, и для большинства людей она не играет роли. Куда важнее ценовой разрыв: за прошлогоднюю модель со скидкой можно заплатить на $300 меньше и получить практически тот же опыт использования.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Для устройств Motorola ситуация обратная. Если поддержка и так короткая, а обновления приходят с задержками, зачем платить больше за новую модель? Логичнее сэкономить и купить прошлогоднюю со скидкой — пользовательский опыт в плане обновлений будет примерно одинаково посредственным.

Стоит ли покупать флагман Android в 2026 году

Источник предупреждает: текущие высокие цены на смартфоны формируют новую базу для будущих скидок. То есть распродажи 2027 года, скорее всего, будут выглядеть как обычные полные цены 2025-го. Дефицит компонентов задаёт новый ценовой потолок, и возврата к прежним уровням ждать не стоит. Но прямо сейчас на рынке есть окно возможностей. Прошлогодние флагманы ещё продаются по ценам, сформированным до RAMageddon. Когда эти запасы закончатся, выгодных предложений станет меньше.

Купить Galaxy S25 со скидкой

Вот на что стоит обращать внимание при выборе нового устройства в нынешних условиях:

Сравнивайте не только новинку с предшественником, но и их реальные цены в магазинах. Прошлогодний флагман дешевле при минимальных отличиях от нового устройства.

Учитывайте срок поддержки. У Samsung и Google семь лет обновлений, то есть разница между поколениями составляет всего год. У Motorola поддержка существенно короче, и это повод задуматься, стоит ли переплачивать за новинку.

Не гонитесь за «последней моделью» ради самого факта. В 2026 году разница между поколениями рекордно мала — крупные батареи и чуть более быстрые процессоры не стоят 15–20% наценки.

Следите за распродажами прошлогодних моделей. Текущие скидки отражают ещё старые, более низкие закупочные цены на компоненты, и такие предложения конечны.

Ситуация с ценами на Android-смартфоны в 2026 году парадоксальна: производители берут больше денег, но дают меньше поводов обновляться. Для покупателя это означает простую вещь — прошлогодний флагман сейчас выгоднее, чем когда-либо. Пока на рынке есть смартфон Galaxy S25 и другие модели 2025 года по сниженным ценам, именно они представляют лучшее соотношение цены и возможностей.