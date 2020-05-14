OnePlus 8 позволяет видеть некоторые предметы почти насквозь

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Артем Сутягин 0

Вы говорите, что в мире технологий из-за коронавируса слишком мало новостей? Ну, ок, держите одну. Как вам новость о том, что камера OnePlus может смотреть сквозь предметы и рассматривать их как под рентгеном? Оказывается, такое не просто возможно, а это действительно есть в новом OnePlus 8. Сложно представить, что на такое способен обычный смартфон. И даже без использования какого-либо специального чехла или дополнительного модуля. Просто из коробки этот смартфон может делать фотографии, которые могут кому-то показаться фантастикой. Возможно, его цена не такая уж и высокая с учетом вновь открывшихся обстоятельств?

Так можно сделать обычный предмет (слева) прозрачным (справа)

Может ли камера видеть предметы насквозь

В далеком 1998 году компании Sony пришлось отозвать одну из своих видеокамер из-за того, что она буквально просвечивала одежду людей благодаря своим инфракрасным функциям. Конечно, это не было так, что человек стоял перед камерой как будто голый. Просто что-то угадывалось, примерно, как на сканере в аэропорту, но тому, кого так просвечивают, это все равно не понравится.

Суть просвечивания не сводится ни к каким мистическим особенностям, а работает за счет инфракрасного излучения, которое благодаря свое длине волны может проходить через тонкие мягкие материалы, делая их почти прозрачными.

Это свойство инфракрасного света применяется в различных приборах, включая приборы ночного видения и средства диагностики неразрушающего контроля.

Взял и посмотрел, что внутри.

Как OnePlus 8 видит предметы насквозь

Как раз одежда из-за своей структуры является для инфракрасного света сложной задачей. По крайней мере, если говорить о неподготовленных приборах, коим и является камера OnePlus 8.


Тем не менее, именно эксперимент с одеждой показали наши коллеги из издания AndroidPIT. Они попробовали разместить под футболкой лист бумаги и посмотреть через камеру телефона на человека в этой футболке. Чудо заключается в том, что надпись проявилась. Не без труда, но текст на листе можно было прочитать.

Текст виден почти хорошо.

В каждой камере устанавливается ИК-фильтр, который блокирует невидимый для глаза спектр. Однако, некоторые камеры пропускают небольшое количество инфракрасного света. Это можно увидеть, если направить пульт ДУ на камеру и нажать кнопку. Иногда можно увидеть появление огонька. Свет в спектре, выходящем за пределы возможностей человеческого глаза, блокируется для того, чтобы не портить конечный снимок лишним засвечиванием. Впрочем, иногда получаются такие забавные побочные эффекты, как в этот раз.

Примерно такие снимки могут получаться, если немного поиграться с фильтрами.

Есть даже направление в фотографии, когда энтузиасты убирают с матриц своих зеркалок ИК-фильтр и получают очень впечатляющие снимки. Теперь и OnePlus 8 Pro может это сделать без сложных операций по ”ампутации” этого фильтра.

Стоит ли покупать OnePlus 8 или лучше подождать Google Pixel 5?

Инфракрасный свет

Свойства инфракрасных волн известны достаточно давно. Мы видим только небольшую часть спектра излучения, которая ограничивается всем известными цветами радуги: красным, оранжевым, желтым, зеленым, голубым, синим, фиолетовым. Кроме этих цветов есть еще инфракрасный, который находится в спектре перед красным, и ультрафиолетовый, который, как не сложно догадаться, находится после фиолетового. Дальше идут и другие спектры, в том числе и опасные для человека, но наш глаз их не воспринимает. Хотя, некоторые животные способны видеть мир немного иначе.

Длина волны для каждого излучения, включая видимый спектр.

То есть те животные или насекомые, которые могут видеть в инфракрасном свете, смогли бы и без OnePlus 8 разглядеть листок бумаги под футболкой человека. Для этого им достаточно только иметь побольше света, хотя бы даже солнечного, ведь в нем тоже много инфракрасного спектра. Нам же для этого нужна камера или специальные приборы.

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Скрытая функция OnePlus

Сложно сказать, сделала ли компания это специально и возможность смотреть на мир в инфракрасном свете является скрытой особенностью, или это просто баг. Возможно это даже не просто баг, а нарушение технологического процесса, которое привело к тому, что мы имеем. А, возможно, это просто дефекты конструкции.

Согласитесь, интересно?

Пока компания это никак официально не прокомментировала, но мы видим, какую порцию рекламы она получила. Об этом уже написали или еще напишут буквально все издания, связанные с технологиями. Это не удивительно, ведь не часто пользователи находят такие особенности в своих смартфонах.

Куда катится мир, если Apple стала вести себя как OnePlus?

Интересно, получится, как с теми камерами Sony, которые изъяли из продажи, или нет? Обсудить это и порассуждать на тему полезности такой функции можно в нашем Telegram-чате. А заодно еще раз вернуться к цене. Может, новый ценник, который все критикуют в этом году, не так и высок для смартфона, который может смотреть сквозь предметы?

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