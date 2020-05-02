Куда катится мир, если Apple стала вести себя как OnePlus?

2020 год по сути только начался, но уже можно сказать, что он выдался странным для технологической отрасли. Массовые отмены мероприятий, задержка продуктов, сомнения по поводу долгосрочности пандемии и многое другое. Казалось бы, на фоне этого всего чем-то удивить общественность будет совсем сложно. Однако, есть и еще кое-что, что способно без преувеличения оставить отпечаток в истории. Именно в этом году произошло то, чего многие даже не могли себе представить всего три-четыре года назад. Я говорю о том, что компании Apple и OnePlus, похоже, отказались от своих обычных стратегий и как-то одновременно поменялись ролями.

Сколько стоит новый iPhone?

Раньше ответ на этот вопрос предполагал достаточно внушительную сумму, за которую можно было купить 3-5 вполне неплохих смартфонов на Android. Теперь он стоит всего 399 долларов. В то время, как за новый OnePlus 8 Pro просят уже 899 долларов. Или я плохо учился в школе, или разница более чем двухкратная.

Но в чем дело? Все ли в порядке с этим миров, в котором все так быстро перевернулось? Ответом будет ”и да, и нет”.

Мне кажется, что производители Android-смартфонов недооценили первое поколение iPhone SE, которе вышло несколько лет назад. Тогда топовые iPhone еще не поднялись до тысячи долларов и цена iPhone SE на их фоне выглядела лишь незначительной уступкой. Все хотели iPhone за 200 долларов, чтобы считать его дешевым, теперь рады и цене в 400 долларов.

В статье я будут использовать цены в долларах, так как не все рассматриваемые смартфоны продаются в России. Да и просто понять пропорции проще на меньших цифрах, чтобы не путаться в нулях

Так вот, тогда Apple пошла на эксперимент. Новый iPhone в старом корпусе, который очень хорошо продавался еще несколько лет, показал компании, что люди не хотят повышения цен, особенно на фоне грядущего глобального падения спроса. Именно поэтому, спустя полтора-два года, многие хотели купить новый iPhone, но за небольшие деньги. Компания оставила себе лазейку и подогревала рынок слухами о новом поколении iPhone SE.

Рост цен на флагманы неизбежен, так как достижение новых технологических высот с каждым годом дается все сложнее и дороже. Соответственно, такой рост это не только прихоть компаний (хотя, такое действительно есть), но и реальная необходимость вложений. Проще говоря, для самих компаний новые флагманские смартфоны действительно стоят дороже.

На фоне этого, пока компании старались догнать Apple и объяснить общественности, что их смартфоны тоже хорошие и технологичные, купертиновцы взяли и зашли с тыла, выпустив смартфон со старой, но все еще хорошей, камерой и дисплеем, но с новый процессором и новыми функциями. Грубо говоря, новый iPhone плюс-минус на половину состоит из запчастей iPhone 8, который вышел два с половиной года назад. Раньше так было нельзя, но именно из-за того самого уплотнения технологий сейчас этот срок не является таким большим. Стареет только процессор, но как раз его компания и заменила в первую очередь.

Как думаете, чем Galaxy S20 лучше OnePlus 8? И лучше ли он?

Звоночком для всех должно было стать то, что самыми продаваемыми смартфонами в мире в последнее время являются iPhone 11 и iPhone XR, которые стоят 600-700 долларов. Но нет, OnePlus выпускает устройство с ценой под тысячу долларов. При этом, базовая версия OnePlus за 700 долларов стоит столько же, сколько iPhone 11, но не имеет защиты от воды и беспроводной зарядки, а чип Apple A13 по многим тестам показывает себя лучше, чем Snapdragon 865. Даже за одинаковую сумму iPhone перелагает больше. Вот и кто теперь ”убийца флагманов”, и ”топ за свои деньги”?

Да, есть еще OnePlus 7T, который стоит 499 долларов, но кому нужен прошлогодний аппарат, когда есть новинки? Да и все равно он стоит дороже iPhone SE 2 и всего на 100 долларов дешевле более технологичного iPhone XR. Можете спорить в Telegram-чате, но объективно это так.

Конкуренты Apple

Только время и объемы продаж покажут, кто правильно выбрал свою стратегию, но на данный момент Apple явно заслуживает больше похвалы. Нам стоит немного пожалеть OnePlus за то, что в каждом обзоре после порции похвалы их смазывают парой ложек нечистот за их ценовую политику. Я тоже так делал и наши авторы с этим согласны.

Но тут надо сделать небольшую ремарку и добавить, что OnePlus 8 Pro так же крут, как и Samsung Galaxy S20 Plus, но стоит на 300 долларов дешевле. Вот этих ребят вообще понесло. Особенно с Galaxy S20 Ultra, который стоит 1 400 долларов, но работает, как непонятно что.

А ведь есть еще Huawei P40 Pro тоже с ценником за 1 000 долларов, но при этом без сервисов Google. При всех моих нежных чувствах к этому бренду, такое положение дел мне вообще не очень понятно, но там ситуацию хоть как-то можно объяснить тем, что международный рынок для компании что-то из разряда ”пусть пока будет”. Основные деньги они теперь зарабатывают в Китае, где Google и так не работает, а новинка от Huawei сможет конкурировать с другими производителями, включая местные OnePlus и Xiaomi.

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Все это говорит о том, что поведение Apple, которое отчасти напоминает поведение самой OnePlus несколько лет назад, сейчас максимально оправдано. А выход второго поколения iPhone SE и наличие в модельном ряду iPhone 11 являются максимально своевременными. Надо не забывать, что покупателю перейти от дорогого к дешевому намного проще, особенно в трудные времена, и если оно почти не уступает по качеству, они перейдут, не задумываясь.

Если iPhone SE своим дизайном сразу выдает недорогой смартфон, то iPhone 11 отличается от iPhone 11 Pro Max только еще одним модулем камеры. Небольшую разницу в размере большинство простых людей и не заметит. В итоге, элемент престижа сохранен.

Единственный, кого сейчас реально может потеснить OnePlus 8 Pro за счет своей цены, так это iPhone 11 Pro Max, который стоит от 1 100 долларов, а с сопоставимым объемом памяти — 1 249 долларов. Но едва ли тот, кто хочет купить именно ”Макс” и имеет такую сумму, засмотрится на OnePlus, если только он не захочет иметь 5G, который пока работает далеко не везде, и экран 120 Гц, преимущества которого реализованы в единицах приложений. Остается Samsung, но судя по всему, 20-е поколение продается плохо и конкуренции особой нет.

Аналоги iPhone SE 2 на Adnroid

Мы уже приводили примеры моделей Android смартфонов, которые могут потягаться с iPhone SE 2, но реально выбрать там особо не из чего. Представьте себе, на секунду, что кто-то из производителей устройств на Android выпустили телефон в стиле iPhone SE. Старый дизайн с кнопкой, толстые рамки, не OLED экран, один модуль камеры… И все это за 400 долларов. С натяжкой себе такое может позволить Google, но больше точно никто.

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В диапазоне 400-долларового ценника почти нет конкуренции. OnePlus вышел из него, Honor отвалился из-за проблем с Google, Xiaomi слишком специфичны (да и их конек несколько в другом диапазоне), а OPPO свои новинки, пусть и не плохие, уже оценивает дороже. В итоге, есть только Google Pixel 3a и готовящийся Google Pixel 4a.

Пусть Apple и выпустила ”старый смартфон” для тех, кто просто перестал получать обновления, но у Google нет ничего, кроме сервисов и крутой камеры. iPhone SE 2 предлагает дополненную реальность, поддержку Wi-Fi 6, топовый LTE, защиту от воды, беспроводную зарядку и обновления на много лет вперед. Вот настоящий убийца флагманов. Если бы Apple еще сделала новый дизайн, то просто бензопилой спилила бы сук, на котором сидит iPhone 11 Pro. Тут они сделали того самого убийцу, но с умом, чтобы не навредить остальному бизнесу.

Теперь, когда Apple набирает обороты, такие производители, как Motorola, которые сделали бюджетные телефоны своим хлебом и маслом, могут столкнуться с серьезными проблемами. Возможно, конкуренция со стороны iPhone SE вызовет новые идеи и более выгодные телефоны от производителей Android. С другой стороны, я знаю буквально единичные примеры людей, которые попробовали все блага Apple, но хотят вернуться на Android. К таким благам можно отнести удобные обновления, синхронизацию между устройствами, простоту использования, производительность и тому подобное.

Конечно, Android тоже лечит свои детские болячки, но и Apple не стоит на месте. Например, они подтягивают то, в чем всегда проигрывали — открытость операционной системы. В iPhone теперь можно легко работать с файлами и скачивать на него данные. Пока нельзя копировать музыку без iTunes, но кому она нужна в век потоковых сервисов, которые в месяц стоят дешевле чашки кофе или пары бутылок пива?

Дешевый OnePlus

OnePlus долгое время работала в убыток, продавая настоящий топ за 500 долларов, и теперь хочет зарабатывать, вот только так уже зарабатывать не получится. Надо искать другие варианты.

Возможно, компания до сих пор не отказалась от выпуска модели OnePlus Z, который стал бы продолжением недорого OnePlus X, выходившего несколько лет назад. В этом случае можно было бы говорить о конкуренции с iPhone SE и Google Pixel 4a, вот только будет ли это? Да и выпускать его надо быстрее, пока люди не купили смартфоны конкурентов. Беда в том, что выпустив новинку сейчас, компания испортит продажи своих дорогих моделей, а подождав, упустит рынок. Да, дилемма…

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Как в свое время сказал английский футболист Гари Линекер: ”Футбол — это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают всегда немцы”. Так и тут. Даже если Apple изменила свою стратегию и теперь ведет себя как те, кто до этого пытался ее догнать, она все равно окажется лидером и заработает на смартфонах больше всех остальных.