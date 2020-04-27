Трехлетний OnePlus 5 получил Android 10

Смартфоны Google Pixel всегда были хороши тем, что очень долгое время получали обновления. Три года таких обновлений были нормой. Многие другие производители обычно проводили подобную работу в течение не более чем двух лет. При всем моем скомканном отношении к OnePlus, особенно последних моделей, ей надо отдать должное, что компания занимается не только новыми устройствами, но и теми, которым уже приличное количество лет (три года по мобильным меркам — это очень много). Сейчас компания начала рассылать бета-версии Android 10 для таких моделей, как OnePlus 5 и OnePlus 5T. Мне это особенно приятно, так как те модели я считал действительно хорошими и теперь рад за их владельцев, что про них не забывают.

Когда выпустили OnePlus 5 и OnePlus 5T

Оба этих смартфона вышли в 2017 году. Тогда они вызвали большой интерес, так как стояли не так дорого, как флагманы этого года. Мне кажется, именно на пятом поколении произошел перелом. Компания начала их продавать чуть дороже, чем предыдущее поколение — OnePlus 3 и 3T (примерно 550 долларов за максимальную версию). Так они поняли, что цены поднимать можно, и постепенно пришли к тому, что мы сейчас имеем, когда флагманский OnePlus 8 стоит тысячу долларов, а заодно в два раза дороже, чем iPhone, который проигрывает ему только дизайном. Когда такое вообще было?!

Когда я сказал, что перед OnePlus 5 был OnePlus 3, я не ошибся. Компания пропустила четвертый номер, так как суеверные китайцы очень плохо относятся к этому числу, ассоциируя его со сметью или чем-то подобным.

Обновление OnePlus 5

То, что компания выпустила обновление для OnePlus 7 и 7T, нормально и иначе быть не могло. Выпуск обновления для OnePlus 6 тоже укладывается в пределы нормы, но уважительное спасибо за это сказать можно. А вот поддержка OnePlus 5 это прям респект.

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Вся линейка телефонов OnePlus, выпущенная за последние пару лет, теперь работает под управлением Android 10 с обновленной версией OxygenOS. Закончив с выполнением этой работы, компания переключилась на устройства предыдущих поколений.

В течение нескольких дней после остановки открытого тестирования для OnePlus 6 и 6T, компания открыла такую программу для OnePlus 5 и 5T. Изначально компания хотела пропустить открытое тестирование и перейти сразу к стабильной версии операционной системы Android 10. Возможно, OnePlus отказалась от этой затеи из-за того, что в OnePlus 6 и 6T возникли проблемы вызванные спешкой выпуска обновлений.

Именно поэтому было решено выпустить сначала бета-версию, а уже потом переходить на стабильную. На данный момент сборка включает в себя несколько функций, которые OnePlus представил в OxygenOS версии 10.0, и полноэкранные жесты для OnePlus 5T.

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Что нового в OxygenOS 10

Среди основных изменений новой версии фирменной оболочки, в первую очередь стоит отметить то, что она построена на Android 10. Кроме этого, изменился дизайн интерфейса и он получил более плавные анимации. Для OnePlus 5T доступны новые полноэкранные жесты управления. Добавилась скрытая панель, позволяющая переключаться между приложениями влево и вправо.

Как установить бету Android 10 на OnePlus 5 и 5T

OnePlus не выпустит эту бета-версию по воздуху, поэтому, если вы хотите попробовать обновление, вам придется установить его вручную. Те из вас, кто заинтересован в регистрации вашего OnePlus 5 или 5T ​​в этой открытой бета-программе, могут загрузить отсюда правильную сборку для своей модели и следовать инструкциям, предложенным OnePlus.

Когда лучше всего устанавливать обновления? На уровне беты, или дождаться финальной версии? Давайте обсудим это в нашем Telegram-чате.

Последующие бета и стабильные релизы получат OTA. Надо только понимать, что обновление полностью сотрет все данные с вашего устройства, поэтому обязательно сделайте резервную копию данных, прежде чем начать процесс. Если не возникнет никаких внезапных трудностей, то финальная версия операционной системы должна прийти до конца июня.

Пробовать бета-версии первым, конечно, интересно, но надо понимать, что в этом есть и риски. То есть, если вы хорошо разбираетесь в процессе, то нет никаких вопросов и можно смело пробовать — вы знаете, что делаете. Если таких знаний нет, то у вас только два пути. Первый ведет к отказу от установки и является более правильным. Второй выбирают те, кто понимает, что делает все на свой страх и риск. Если что-то пойдет не так, смартфон может выйти из строя и придется искать того, кто постарается вернуть гаджет к жизни, но это может не получиться.