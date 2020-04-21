Баг Android 10 заставляет смартфоны зависать без причины

Сколько себя помню, Android никогда не был особенно проблемной платформой. Да, раньше, когда флагманские смартфоны имели по 1-2 ГБ оперативной памяти, а их аппаратную основу составляли процессоры, которые сегодня не ставят даже в умные розетки, Android не отличался высоким уровнем быстродействия. Но такого, чтобы страдать от обилия серьёзных багов, мешающих работе, на моей памяти не было даже в порядке исключения. Тем не менее, Android 10 оказалась одной из самых проблемных версий ОС, в чём уже убедилась Xiaomi, а теперь предстоит и всем остальным.

Что я думаю об Android 10 и стоит ли обновляться

В Android 10 существует скрытый баг, который приводит к зависанию какого-либо приложения, а вместе с ним и «подвешивает» всю систему. То есть в этот момент закрыть программу или проделать с устройством другие манипуляции оказывается невозможно, а потому единственное, что остаётся пользователю, который сталкивается с этой проблемой, — ждать, пока Android отлагает и вернёт себе контроль над ситуацией. Конечно, можно попробовать жёстко выключить смартфон, но из-за того, что кнопка отключения некоторых моделей не просто перестаёт подавать напряжение на аккумулятор, а связана с системой, которая должна обработать команду, то зачастую и это действие оказывается невозможным.

Приложение зависло и не сворачивается

Первоначально о проблеме сообщили владельцы смартфонов Google Pixel, причём жалобы поступали от владельцев разных моделей. Поэтому было решено возложить вину на Pixel Launcher и Google, которая занимается его разработкой и обновлением. Однако довольно скоро стало понятно, что проблема имеет куда более широкий охват, и от неё страдают пользователи смартфонов самых разных брендов – от OnePlus и Xiaomi до Samsung и Huawei, а значит, причина возникновения этих сбоев лежит на уровне системы.

Как я сделал статус-бар на Android по кайфу

Штука, которая реально выбешивает меня в моём Google Pixel 4 XL, — это когда приложение зависает и напрочь блокирует весь пользовательский интерфейс. В этот момент становится недоступно вообще всё: и шторка уведомлений, и жест возврата на рабочий стол, и всё остальное. Иногда система берёт верх над ситуацией и интерфейс размораживается, а само приложение при этом так и остаётся «висеть», а иногда работать начинает и то, и другое. Понятия не имею, в чём тут дело, но, кажется, ещё немного и я не выдержу, — написал один из пользователей.

Android завис

По словам владельцев затронутых устройств, проблема проявляет себя довольно часто. То есть самопроизвольные зависания приложений вместе с системой не являются единовременными, а происходят вполне себе регулярно, «подвешивая» смартфон на минуту, две, а иногда даже пять. В этом состоянии аппарат исполняет роль кирпича и не способен на выполнение никаких манипуляций вообще. При этом его экран горит и даже не может отключиться. Как следствие, если зависание длится дольше обычного, он даже может разрядиться, поскольку никто не знает, когда Android одумается и возьмёт ситуацию под контроль.

Как найти скрытую пасхалку в любой версии Android и какие они

На то, что причиной зависания является именно системный баг, а не работа конкретных приложений, указывает широкий ассортимент софта, провоцирующего сбой. По словам пользователей, это может быть что угодно – от клиентов интернет-магазинов до приложения YouTube. Причём, как отметили многие пострадавшие, эта проблема существует уже несколько месяцев, появившись примерно в то время, когда вышел Android 10. Но поскольку Google до сих пор её не устранила, значит, компания просто не знает о баге либо не знает, что с ним делать, и это печально, потому что он есть даже в бета-версии Android 11 и путей его исправления пока не найдено.