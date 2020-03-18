Промышленный дизайн это очень интересная тема и мы уже писали о нем на одном из наших сайтов. Жаль, что производители перестали быть смелыми и предлагают решения, которые не сильно отличаются от конкурентов. В итоге мы имеем то, что имеем — однообразный мир техники. Но, когда изменения касаются дизайна гаджетов, это хотя бы приятно, но иногда производители зачем-то меняют свой логотип. И ладно, если бы изменения были интересными. Как правило, они тоже оставляют желать лучшего. Вот и OnePlus зачем-то пошла по этому пути. Лучше бы “восьмерку” быстрее выпустили.

Зачем делают ребрендинг

Многие компании постоянно экспериментируют со своим фирменным стилем. Одни меняют цвет, другие — форму, а третьи полностью перерисовывают его. Так, например, было с логотипом Apple, когда они ушли от картинки с Ньютоном к яблоку.

Автопроизводители тоже меняют дизайн своего логотипа. Особенно это касается тех производителей, которые существуют уже много лет. Тут все логично! То, что было стильным семьдесят лет назад, сейчас выглядит чем-то допотопным.

Зачастую, кроме логотипа, меняется и многое другое в корпоративной культуре компании. Кто-то меняет дизайн розничной сети, кто-то вносит новые элементы в дизайн продукции, а кто-то переодевает сотрудников и меняет стиль рекламы.

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Все это нужно только для того, чтобы стать привлекательней для клиентов и продавать больше своей продукции или услуг. Это часть процесса эволюции в торговле.

Новый логотип OnePlus

Теперь ветер перемен додул и до OnePlus. Компания существует совсем недавно, но уже решила обновиться. Это первое изменение логотипа в ее истории.

Компания даже объяснила причины изменения логотипа. Единичка теперь читается лучше при изменении нанесения, а “+” в углу квадрата стал крупнее. Это сделано в знак уважения преданным фанатам, которые сыграли ключевую роль в том, чтобы сделать смартфоны компании лучше.

А мы уже провели сравнение разных моделей OnePlus 8

Лично мне такие изменения кажутся притянутыми за уши. Уважение к сообществу, конечно, приветствуется, но не тянет на обновление логотипа. Ведь теперь надо менять все заготовки, шаблоны и прочую печатную продукции.

На самом деле это не все. В заявлении компании говорится о том, что так логотип станет более узнаваемым в СМИ и создаст более четкую связь между символом и торговой маркой.

Если они считают такие незначительные перемены важными, это их право. Но изменение дизайна выглядит более сомнительным, так как теперь он стал слишком стандартным. Зато его действительно изменили не на словах, а на деле.

Новый девиз OnePlus. “Never settle” 2.0

Девиз компании всегда красовался на ее печатной продукции и дефолтных заставках смартфонов. Он был узнаваем и чем-то даже привлекателен. Теперь он превратился просто в буквы. Хотя, вы вправе со мной не согласиться.

Тем не менее, это изменение тоже объяснили погоней за узнаваемостью бренда, в которой я теперь сомневаюсь. Но, наверное, дизайнеры OnePlus разбираются в своем деле лучше меня. Я могу только высказать свое мнение.

Перевод девиза звучит, как “никогда не сдавайся”. В свое время это символизировало дух бунтарства, заложенный в смартфоны марки. Многим это понравилось и слова прижились. Вряд ли компания от них откажется в ближайшее время.

Когда выйдет OnePlus 8

Возможно, новый логотип и стиль написания девиза мы увидим уже в ближайшем поколении смартфона OnePlus 8, который с нетерпением ждут фанаты марки. Я уже писал о нем и рассказывал, что теперь актуальных моделей будет целых три.

Топовая модель будет оснащена Snapdragon 865, памятью 12/256 ГБ, полноценной защитой и экраном с диагональю 6,7 дюйма. Стоить вся эта красота будет 870 долларов. В России и Европе цена, скорее всего, будет эквивалентна 1 000 евро. 85 000 рублей за OnePlus. Неплохо, да?

Судя по комментариям в нашем Telegram-чате, среди наших подписчиков очень много фанатов марки OnePlus. Если вы тоже относитесь к их числу, предлагаю присоединиться к обсуждению. Заодно поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье и примите участие в небольшом голосовании. Уверен, что мнения по поводу редизайна разделятся. Вопрос, в каких пропорциях.