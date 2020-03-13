Кастомизация, которая всегда была отличительной особенностью Android и выгодно выделяла её на фоне iOS, была представлена в двух ипостасях. Пользователи могли как настроить внешний вид ОС самостоятельно, повозившись с кодом, так и воспользоваться уже готовым решением под названием лаунчер. Но если одни лаунчеры были общедоступными, другие оставались эксклюзивом смартфонов от конкретных брендов. К числу последних долгое время принадлежал OnePlus Launcher. Однако буквально на днях разработчики-энтузиасты препарировали программный код лаунчера и сделали его доступным для загрузки практически на любые смартфоны на Android.

Читайте также: BaldPhone — Android-лаунчер для пожилых людей

Думаю, вы могли неоднократно видеть OnePlus Launcher в Google Play. Впрочем, скачать его оттуда могли только владельцы смартфонов OnePlus. Нет, это не значит, что с завода они поставлялись голыми, просто производитель разместил лаунчер в каталоге Google, чтобы иметь возможность более быстро его обновлять, а затем так же быстро распространять среди пользователей. Впрочем, теперь это в прошлом, потому как попытаться установить OnePlus Launcher могут пользователи всех устройств под управлением Android 8.0 и новее.

Как установить OnePlus Launcher

Загрузите установочный файл по этой ссылке прямо на смартфон;

Перейдите в раздел «Загрузки» и запустите APK-файл OnePlus Launcher;

Следуйте инструкциям по установке, представленным на экране;

Выйдите из меню установки и пользуйтесь OnePlus Launcher.

Читайте также: Обзор Before Launcher — минималистичный лаунчер для Android

Несмотря на то что OnePlus Launcher изначально предназначался только для смартфонов OnePlus, пользователи, которые уже решились на установку отмечают полную работоспособность всех функций лаунчера. А хотеть установить его, откровенно говоря, есть за что. Он поддерживает так называемый игровой режим, который позволяет отключить все уведомления и звонки на время игр, чтобы ничто вас не отвлекало, возможность скрывать любые приложения, настраивать интерфейс разными способами, а также обладает высоким уровнем быстродействия по сравнению с конкурирующими лаунчерами.

Почему не устанавливается OnePlus Launcher

Впрочем, ограничения на установку всё-таки есть – они имеют не только программный характер, но и аппаратный. Как я выяснил на собственном опыте, на смартфоны Huawei и Samsung, предназначенные для продажи на российском рынке, установить OnePlus Launcher нельзя. Причина – уникальное железо: аппараты Huawei оснащаются процессорами Kirin, а Samsung – чипами Exynos, тогда как собственные смартфоны OnePlus работают только на базе «камней» Snapdragon. Поэтому я бы предположил, что установить лаунчер, помимо указанных выше аппаратов не удастся ещё и на устройства с процессорами MediaTek.

Читайте также: Лучшие лаунчеры для Android-смартфонов

Однако если вы подходите под условия установки OnePlus Launcher, помните, что предложенная версия лаунчера хоть и имеет оригинальное происхождение, всё-таки является взломанной. То есть независимые разработчики подорвали его защиту и, с одной стороны, сделали так, что теперь он будет работать почти на всех устройствах, а не только на смартфонах OnePlus, но, с другой, очевидно, нарушили работу механизмов, отвечающих за безопасность. Поэтому такой лаунчер может быть опасен как наличием уязвимостей, которые могут эксплуатироваться хакерами, так и потенциальным наличием вредоносных скриптов, которые могли быть умышленно спрятаны разработчиками в программном коде.