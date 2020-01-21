В наше время сложно встретить производителя, у которого не бывает якобы случайных утечек. Обычно за несколько месяцев до премьеры многие начинают обсуждать новый смартфон и показывать первые фото с производства или от поставщиков деталей. Потом их становится больше, появляется конкретика и именно таким образом публика готовится и подогревается. Открыто это не говорится, но в общении с журналистами представители брендов даже не очень-то и отнекиваются от вопросов об утечках. Это такая игра. Особенно людям интересны утечки от Apple, Samsung и Huawei. Относительно недавно в этот ряд встала и OnePlus. Вот свежак по OnePlus 8.

Не так давно у нас появилось буквально все для того, чтобы можно было смело рассуждать на тему того, какими будут новые модели и чем они будут отличаться. Также стало известно, что с большой долей вероятности модели OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будут распространяться на западном рынке, в то время, как OnePlus 8 Lite будет привилегией исключительно китайского потребителя.

Чем отличаются версии OnePlus 8

Модели с припиской Lite сейчас популярны, как никогда. Опять же, за такой тренд стоит благодарить китайцев. Если говорить конкретно, то это, скорее всего, будет Huawei и Honor. Версии Lite встречались и до них, но именно они массово начали делать “облегченку” чуть ли не для каждой своей модельной линейки.

Этого пути начинает придерживаться и OnePlus. Действительно, плохо ли выпустить дополнительные модели, не усложняя основной модельный ряд? Так, теперь мы увидим OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite. При этом, утечки, касающиеся первых двух моделей, появились первыми. Теперь пришло время “легкости”. Этот смартфон засветился на фотографии из офиса одного из производителей чехлов. Собственно, ничего нового. Самая нативная утечка.

Благодаря парням из OnLeaks, все три ожидаемых телефона OnePlus уже прорисованы довольно подробно, включая ранее неуловимую 8 Lite.

Судя по полученной информации, дисплеи OnePlus 8 и 8 Pro будут сделаны по технологии OLED и будут иметь высокую яркость до 1000 нит.

Очевидно, что OnePlus работал с Samsung при создании этих дисплеев. В дополнение к высокой частоте обновления 120 Гц и приведенной выше яркости, дисплей получит частоту обновления сенсора экрана 240 Гц. Это заставит как следует понервничать таких представителей рынка, как ASUS ROG и iPad серии Pro.

Другим важным выводом из тизеров является обещание компани, что многие приложения будут оптимизированы для использования предложенной частоты обновления. То есть, так плавно будет работать не только интерфейс оболочки и штатные приложения, но и многие другие. Также будет предусмотрена возможность оптимизации частоты воспроизведения видео, что тоже немаловажно.

Еще немного о китайцах: OnePlus представила революционный дисплей

Вишенкой на торте будет поддержка экранами смартфонов нового поколения 10-битного цвета. Это позволит очень точно передавать картинку. Особенно приятно это будет при просмотре видео с соответствующей поддержкой и качественных фотографий.

Технические характеристики OnePlus 8 Pro

Ожидается, что OnePlus 8 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1440 x 3140 (QHD +). Смартфон будет работать на мобильной платформе Snapdragon 865 с 8 ГБ оперативной памяти в сочетании с 128 ГБ или 256 ГБ встроенной. Будет еще вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Смартфон будет поддерживать 5G и память LPDDR5. А благодаря UFS (Universal Flash Storage) 3.0, приложения и игры будут запускаться и работать очень быстро.

В качестве основной камеры, судя по всему, выступит 64-мегапиксельный модуль со светосилой f/1,4. Второй модуль будет сверхшироким 20-мегапиксельным (f / 2,2), а телеобъектив получит разрешение 12-мегапикселей (f/2,4) с 10-кратным гибридным зумом. Будет также датчик глубины (ToF). В первую очередь, это нужно для AR, более качественного размытия в портретном режиме и сканирования пространства.

Фронталка на 32 Мп будет в отверстии экрана. Батарею установят на 4500 мАч, а от адаптера питания на 50 Вт она сможет полностью зарядиться за 35 минут.

Технические характеристики OnePlus 8

Обычная версия OnePlus 8 будет иметь 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 на 2400 (FHD +) и соотношением сторон 20:9. Эта модель также будет иметь частоту обновления 120 Гц, скорее всего, предоставляя пользователям те же три варианта (120 Гц, 90 Гц и 60 Гц), которые будут доступны пользователям OnePlus 8 Pro.

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Будет доступна версия с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 в сочетании с 128 ГБ и 256 ГБ встроенного хранилища. Те, кто хочет больше памяти, смогут выбрать модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.

Характеристики камеры будут аналогичны версии Pro, за исключением гибридного зума и ToF-сенсора. В “восьмерке” гибридный зум будет только пятикратным, а датчика глубины не будет вовсе. Фронталка будет полностью идентична.

Батарея OnePlus 8 будет меньше, чем в версии Pro, но разница не будет так критична, так как меньший экран она сможет потянуть и при емкости 4000 мАч.

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И OnePlus 8 Pro, и OnePlus 8 получат защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Это означает, что обе модели будут полностью непроницаемы для пыли и смогут погружаться в воду на глубину до полутора метров на срок до 30 минут.

Технические характеристики OnePlus 8 Lite

OnePlus 8 Lite будет поддерживать 5G и, судя по всему, делать это при помощи чипа Dimension 1000.

Дисплей у него будет еще проще, чем у “восьмерки” — только 1080p. Памяти тоже будет меньше, чем у старших братьев, а батарея ограничится емкостью 4000 мАч.

Дополнительным аргументом в пользу того, что Lite-версия будет исключительно азиатской, является то, что работать смартфон будет под управлением чипсета от MediaTek.

Назвать такое распределение максимально логичным не получается, но определенный резон в этом есть, так как смартфоны становятся все дороже, и чтобы сдерживать волну критики в свой адрес, компании приходится придумывать выход из положения. Им и станет выход почти бюджетника. Заодно так можно будет покрыть больший ценовой диапазон и потеснить некоторые модели конкурентов. Кстати, о цене…

Сколько будет стоит OnePlus 8

Цена восьмой серии OnePlus будет стартовать примерно от 430 долларов, правда, за эти деньги получится купить только Lite-версию. OnePlus 8 будет стоить около 540 долларов за базовую версию, в то время, как OnePlus 8 Pro будет чуть дороже 700 долларов. Ждать новинки стоит, скорее всего, в апреле этого года.

Более ранний выпуск в этом году может быть обусловлен стремлением потеснить конкурентов в лице Samsung, Huawei и LG, которые выпускают свои модели в период февраль-апрель.

Не исключено, и даже очень вероятно, что для европейских и российских покупателей смартфоны в эквиваленте будут стоить на 15-25% дороже. В этом случае мы получим флагман за 1000 долларов (около 60 000 рублей). Дороговато для OnePlus, который до сих пор не готов расстаться с ореолом Робин Гуда от мобильной индустрии.